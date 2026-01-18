Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. január 19-25.: a Bak új pénzforrást talál, a Skorpiónak óvatosnak kell lennie

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rideg Léna
2026.01.18.
A hét a megújulásról, az új lehetőségekről és a tudatos hozzáállásról szól a karrierben és a pénzügyekben. Egyeseknél új bevételi forrás körvonalazódik, másoknál a munkahelyi légkör vagy a személyes hozzáállás változik meg. Heti karrier- és pénzhoroszkóp következik!

Mozgalmas hét vár ránk a munkában és az anyagiak terén, hiszen több bolygó is jegyet vált, és a Vízöntő energiái egyre erősebben hatnak. Lesz, aki fellélegzik, másokat fontos döntések elé állít az élet. Most különösen számít, ki mennyire tud tudatosan reagálni a változásokra. Íme, a jövő heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. január 19–25.: a Bak új pénzforrást talál, a Vízöntő előtt kinyílik a bőség szaruja
  • Kos

Bolygód, a Mars pénteken lép ki a Bakból. Addig a karriered építése a magánéleted rovására mehet. Ne csodálkozz, ha szemrehányást kapsz a családodtól! Sikerül helyre billenteni az egyensúlyt, ha kihallod a baráti hangokat.

  • Bika

Saját érdekedben őrizd meg a hidegvéredet, és tartsd meg a véleményedet! Főleg a munkahelyeden! Ugyanis egész héten olyan bolygóállások lesznek az égen, amelyek jó nagy változás elindulását jelzik a munkahelyeden.

  • Ikrek

Kedvedre való lesz ez a hét. A bolygók sorban lépnek be a Vízöntőbe: kedden a Nap és a Merkúr, pénteken a Mars. Ezek fellélegzést hoznak neked. Végre nem a pénz miatti aggodalom fogja kitölteni a napjaidat.

  • Rák

Egyre kevesebben akarják megmondani, hogy mit csinálj. De az is lehet, hogy már nem hallod meg a kioktató hangokat. Ezen a héten 3 bolygó fog jegyet váltani. Ez háromszoros esély arra, hogy ne bántsanak mások okoskodásai.

  • Oroszlán

Olyan emberekkel fogsz találkozni a munka kapcsán, akik hatalmas hatással lesznek rád. Nem biztos, hogy azért, mert tetszenek, és utánozni akarod őket. Lesz olyan köztük, aki elgondolkodtat. Főleg akkor, ha magadra ismersz. Ebbe a tükörbe nem szívesen nézel bele.

  • Szűz

Minden bolygó arra akar figyelmeztetni, hogy vigyázz az egészségedre és a munkádra egyaránt. Ez a kettő adja mindennek az alapját. Szerencsére most a kedvező fényszögek többségben lesznek. Vagyis minden adott, hogy egészséges és munkaképes maradj.

  • Mérleg

Napról napra egyre jobban leszel testileg, lelkileg és szellemileg is. A Vízöntőbe átlépő bolygó életigenlést hoznak neked. Ez vállalkozásra is alkalmas lehet. Belevághatsz olyasmibe, amihez eddig nem volt bátorságod.

  • Skorpió

Vigyázz, mert a Mars pénteki jegyváltásával harciasabbá válik mindenki! Szövetségeseket, ne ellenségeket gyűjts magadnak a munkahelyeden!

  • Nyilas

Neked nem kell kétszer mondani, hogy legyél jobb kedvű, mert akkor jönnek a jobb események. Ezen a héten a bolygók folyamatosan ennek az optimizmusnak a fontosságára világítanak rá.

  • Bak

Olyan bolygóegyüttállások lesznek az égen, amelyek számodra új pénzforrást nyitnak meg. Gondold át, hogy van-e szabad kapacitásod, illetve megéri-e!

  • Vízöntő

Bolygóegyüttállások lesznek a Vízöntőben: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Ez azért lehetséges, mert a bolygók egymás után lépnek be a Vízöntőbe: kedden a Nap és a Merkúr, pénteken a Mars. Tehát nem csak a születésnapod közeleg, hanem kinyílik a „bőség szaruja” számodra.

  • Halak

Jó széria kezdődik számodra. De nagyon fontos a mértéktartás, hogy ne vállald túl magad, és persze az is, hogy ne ússz el az idővel. Ha ezekre figyelsz, nagy sikerek jönnek.

