Elég volt a hóból és a hidegből? Ezekkel a rituálékkal elűzheted a telet

Télűző mágia

mágia télűzés tavasz spiritualitás
Csére Erik
2026.01.07.
Már a hólapátot is kettétörted mérgedben? Bosszankodás helyett ideje tenned is a tavaszért télűzéssel! Nem kell busó gúnyát se húznod, mert mutatunk 3 modern, télűző mágiát.

A régi időkben az emberek nem érték be annyival, hogy dühösen néztek ki az ablakon a hóesésre. A télűzés akkoriban felért egy fél háborúval. Őseink hitték, hogy a telet meg kell félemlíteni, vagy legalábbis határozottan ki kell tessékelni a faluból, így születtek a különböző télűző népszokások. Gondoljunk csak a busójárás félelmetes maszkjaira és a zajkeltésre, amivel a sötét erőket próbálták elijeszteni, vagy a kiszehajtásra, amikor egy szalmabábba szimbolikusan belekötötték minden bajukat és a telet, majd vízbe dobták vagy elégették azt. A cél mindig ugyanaz volt: rituális úton helyet csinálni az új életnek.

Télűzés: egy piros ruhás nő gyertyát gyújt a szabadban télűző mágiához.
Mágiák télűzéshez: a spirituális hagyományok szerint a tél nem csak egy évszak, hnem egyben egy energetikai állapot is.
Forrás: 123rf.com

Unod már a hideget? Vesd be ezeket a mágiákat télűzéshez!

  • Gyertyamágia
  • Magültető mágia
  • Tértisztítás

A téltemetéshez ma már nem sokan bajlódnak szalmabábuval. Valószínűleg a rendőr is elvinne, ha busónak öltöznél és minden szembejövőt összekormozva, kereplővel zajt csapva vonulnál végig a körúton a szakadó hóban, de az energiákat te is megmozgathatod. Íme 3 modern, otthoni rituálé, amivel felgyorsíthatod a természet ébredését!

3 télűző mágia, amikhez még beöltöznöd sem kell

Ha kezd a szürkeség rátelepedni a hangulatodra, ne várj tovább a napsütésre! Vedd a kezedbe az irányítást! A spirituális hagyományok szerint a tél nem csupán egy évszak, hanem egy energiaállapot, amit tudatosan meg lehet törni az alábbi rituálékkal.

1. Napvisszahívó gyertyamágia

A tél a sötétségről szól, a tavasz pedig a fény diadaláról. Ezzel a rituáléval szimbolikusan erőt adsz a Napnak, hogy visszajöjjön és elűzze a hideget és a sötétséget.

  • Kellékek: egy sárga vagy narancssárga gyertya, fahéj és egy darab papír.
  • A rituálé: írd le a papírra mindazt, amitől szabadulni akarsz (pl. levertség, hideg, sötétség). Szórd meg a papírt fahéjjal (ez a Nap fűszere), majd gyújtsd meg a gyertyát. Égesd el a papírt egy tűzűlló edényben, és vizualizáld, ahogy a hó elolvad és kibújnak az első hóvirágok.

Mindezt érdemes egy csütörtöki napon tenned, ami nyugati asztrológiai és ezoterikus hagyományok szerint a bőség és növekedés napja.

2. Magültető mágia

Ez a legjobb tavaszváráshoz. A mágiában az utánzás elve (szimpatetikus mágia) szerint ha elindítasz egy kis életet a lakásban, az felgyorsítja a természet ébredését odakint is.

  • Kellékek: egy cserép föld, pár szem gyorsan növő mag (pl. zsázsa vagy búzafű).
  • A rituálé: ültetés közben mondd ki hangosan: „Ahogy ez a mag szárba szökken, úgy tűnik el a jég és a fagy.” Helyezd a cserepet a legnaposabb ablakpárkányra. Gondozd minden nap – ahogy zöldül a cserép, úgy vonul vissza a tél a hiedelem szerint.

3. Sós-citromos tértisztítás

A tél során a lakásban is megrekednek a fagyos, pangó energiák. Ezzel a módszerrel kiűzheted a szobákból őket.

  • Kellékek: langyos víz, tengeri só, friss citromlé.
  • A rituálé: moss fel a sós-citromos vízzel (a só elnyeli a negatív energiákat, a citrom hozza a napsütés energiáját). Nyisd ki az összes ablakot 5 percre, még ha repkednek is a mínuszok! Képzeld el, ahogy a huzat kiviszi a szürkeséget, és helyet csinál a tavaszi szélnek.

Ha a mágikus rituálék mellett a fizikai valóságban is felkészülnél a tavaszra, nézz rá a Köpönyeg legfrissebb előrejelzésére, hogy megtudd, mikor teheted el végre a hótaposót a szekrény mélyére!

A női erő ébredése: 2026 a modern boszorkányok éve lesz

2026-ban, amikor a nagy szerencsebolygó, a Jupiter a Rák jegyében (a Hold uralma alatt) jár, a női minőség, az érzelmi intelligencia és a megérzések válnak a legértékesebb valutává.

Litván szerelmi vérmágia, ami családokat tett tönkre – Nők ezrei hitték, hogy megtalálták a szerelem receptjét

Egy litván faluban kezdődött minden, ahol a szerelmi mágiához nem rózsaszirmokat, hanem sokkal merészebb hozzávalót használtak.

5 jel, hogy nem veled van a baj, csak szemmel verés áldozata lettél

Ha mostanában indokolatlanul rosszul érzed magad a bőrödben, van egy rossz hírünk.

 

