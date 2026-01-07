Elég volt a hóból és a hidegből? Ezekkel a rituálékkal elűzheted a telet

A régi időkben az emberek nem érték be annyival, hogy dühösen néztek ki az ablakon a hóesésre. A télűzés akkoriban felért egy fél háborúval. Őseink hitték, hogy a telet meg kell félemlíteni, vagy legalábbis határozottan ki kell tessékelni a faluból, így születtek a különböző télűző népszokások. Gondoljunk csak a busójárás félelmetes maszkjaira és a zajkeltésre, amivel a sötét erőket próbálták elijeszteni, vagy a kiszehajtásra, amikor egy szalmabábba szimbolikusan belekötötték minden bajukat és a telet, majd vízbe dobták vagy elégették azt. A cél mindig ugyanaz volt: rituális úton helyet csinálni az új életnek.

Mágiák télűzéshez: a spirituális hagyományok szerint a tél nem csak egy évszak, hnem egyben egy energetikai állapot is.

A téltemetéshez ma már nem sokan bajlódnak szalmabábuval. Valószínűleg a rendőr is elvinne, ha busónak öltöznél és minden szembejövőt összekormozva, kereplővel zajt csapva vonulnál végig a körúton a szakadó hóban, de az energiákat te is megmozgathatod. Íme 3 modern, otthoni rituálé, amivel felgyorsíthatod a természet ébredését!

Ha kezd a szürkeség rátelepedni a hangulatodra, ne várj tovább a napsütésre! Vedd a kezedbe az irányítást! A spirituális hagyományok szerint a tél nem csupán egy évszak, hanem egy energiaállapot, amit tudatosan meg lehet törni az alábbi rituálékkal.

1. Napvisszahívó gyertyamágia

A tél a sötétségről szól, a tavasz pedig a fény diadaláról. Ezzel a rituáléval szimbolikusan erőt adsz a Napnak, hogy visszajöjjön és elűzze a hideget és a sötétséget.

Kellékek: egy sárga vagy narancssárga gyertya, fahéj és egy darab papír.

A rituálé: írd le a papírra mindazt, amitől szabadulni akarsz (pl. levertség, hideg, sötétség). Szórd meg a papírt fahéjjal (ez a Nap fűszere), majd gyújtsd meg a gyertyát. Égesd el a papírt egy tűzűlló edényben, és vizualizáld, ahogy a hó elolvad és kibújnak az első hóvirágok.

Mindezt érdemes egy csütörtöki napon tenned, ami nyugati asztrológiai és ezoterikus hagyományok szerint a bőség és növekedés napja.