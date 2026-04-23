Forrnak az indulatok az Eufória 3. évada miatt: kolléganője támadta be Sydney Sweeneyt

Újabb botrányok árnyékolják be Sydney Sweeney karrierjét, miután az Eufória harmadik évadának történetszálai heves vitákat váltottak ki. A sorozatban Cassie-t alakító színésznő karaktere az új epizódokban egyre merészebb irányt vesz: többek között az OnlyFans felé fordul, és számos, sokak szerint túlzottan szexualizált jelenetben is szerepel. A történet nemcsak a nézőket osztotta meg, hanem Chloe Cherry pornószínésznő is élesen bírálta.
Kemény kritikát kapott Sydney Sweeney
Cherry – aki az Eufóriában a drogfogyasztó prostituált Faye-t alakítja – a Refinery29-nek adott interjúban úgy fogalmazott, teljesen irreálisnak tartja, hogy egy Cassie-hez hasonló, alapvetően jómódú karakter a szexmunkához fordul. Szerinte ez a döntés őrült és furcsa, és nem tükrözi a valóságot. Mint mondta, az emberek többsége nem választásból, hanem kényszerből, töbnyire anyagi okokból lép erre az útra.
A vita különösen azután erősödött fel, hogy az Eufória 3. évadának epizódjai egyre provokatívabb jeleneteket mutattak be. A nézők körében nagy felháborodást váltott ki például egy olyan jelenet, amelyben Cassie gyermeki szerepjátékba bújva jelenik meg szexuális kontextusban. A jelenetet több közéleti szereplő is kritizálta, köztük Megyn Kelly, aki szerint ez már a gyermekkori ártatlanság szexualizálását súrolja.
Chloe Cherry azért lett pornós, hogy jobban éljen
Chloe Cherry megszólalása azért is kapott különös hangsúlyt, mert saját múltja révén személyes tapasztalatai vannak a szexiparral kapcsolatban. A több mint 200 felnőttfilmben szereplő színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy nehéz élethelyzetei vezették ebbe a világba. Nyolcéves volt, amikor elveszítette édesapját, és úgy véli, ha ez nem történik meg, valószínűleg teljesen más életutat választott volna. 18 évesen költözött Miamiba, majd Los Angelesbe, ahol gyorsan ismertté vált: filmjei több mint 125 millió megtekintést értek el online. A pandémia idején az OnlyFans-en is aktív volt, azonban 2022-ben, az Eufóriában kapott szerepe után felhagyott a felnőttfilmes karrierrel.
A színésznő szerint éppen ezért különösen visszásnak tartja, hogy egy luxuséletet élő karakter a szexmunkát választja. Úgy véli, az OnlyFans a 2020-as évek egyik furcsa jelensége, amelyre később valószínűleg értetlenül tekint majd vissza a társadalom.
A képernyőn túl is botrányok övezik Sydney Sweeneyt
Sydney Sweeney körül azonban nemcsak a sorozat miatt gyűlnek a viharfelhők. A közelmúltban az is kiderült, hogy kivágták egy cameo-szerepét Az ördög Pradát visel folytatásából, bár a hivatalos indoklás szerint ennek dramaturgiai okai voltak.
Eközben politikai nézetei miatt is támadások érték: a színésznőt egyesek „MAGA Barbie”-ként kezdték emlegetni, miután napvilágra kerültek családja konzervatív kötődései. A vita már 2022-ben elkezdődött, amikor édesanyja születésnapi partijáról készült képeken vendégek „MAGA” feliratú sapkát és „Blue Lives Matter” pólót viseltek. Sydney Sweeney akkor hangsúlyozta, hogy egy ártatlan családi eseményt fújtak fel politikai üggyé, és arra kérte a nyilvánosságot, ne vonjanak le elhamarkodott következtetéseket.
Később az is kiderült, hogy 2024-ben republikánus szavazóként regisztrált Floridában, ami tovább fokozta a róla szóló diskurzust. Egy reklámkampánya is heves reakciókat váltott ki: egyes baloldali kritikusok szerint a kampány problematikus üzenetet közvetített, míg konzervatív körökből – köztük Donald Trump részéről – elismerést kapott. A színésznő maga korábban úgy nyilatkozott, hogy a kialakult vita már túlmutat rajta, és bármit mond, az nem csillapítja a helyzetet.
Miközben az Eufória új évada továbbra is a figyelem középpontjában áll, egyre inkább úgy tűnik, hogy Sydney Sweeney nemcsak a képernyőn, hanem a valóságban is a viták egyik főszereplőjévé vált.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: