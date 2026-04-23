Forrnak az indulatok az Eufória 3. évada miatt: kolléganője támadta be Sydney Sweeneyt

Újabb botrányok árnyékolják be Sydney Sweeney karrierjét, miután az Eufória harmadik évadának történetszálai heves vitákat váltottak ki. A sorozatban Cassie-t alakító színésznő karaktere az új epizódokban egyre merészebb irányt vesz: többek között az OnlyFans felé fordul, és számos, sokak szerint túlzottan szexualizált jelenetben is szerepel. A történet nemcsak a nézőket osztotta meg, hanem Chloe Cherry pornószínésznő is élesen bírálta.

Sydney Sweeney újra a támadások középpontjában.

Forrás: Getty Images

Kemény kritikát kapott Sydney Sweeney

Cherry – aki az Eufóriában a drogfogyasztó prostituált Faye-t alakítja – a Refinery29-nek adott interjúban úgy fogalmazott, teljesen irreálisnak tartja, hogy egy Cassie-hez hasonló, alapvetően jómódú karakter a szexmunkához fordul. Szerinte ez a döntés őrült és furcsa, és nem tükrözi a valóságot. Mint mondta, az emberek többsége nem választásból, hanem kényszerből, töbnyire anyagi okokból lép erre az útra.

A vita különösen azután erősödött fel, hogy az Eufória 3. évadának epizódjai egyre provokatívabb jeleneteket mutattak be. A nézők körében nagy felháborodást váltott ki például egy olyan jelenet, amelyben Cassie gyermeki szerepjátékba bújva jelenik meg szexuális kontextusban. A jelenetet több közéleti szereplő is kritizálta, köztük Megyn Kelly, aki szerint ez már a gyermekkori ártatlanság szexualizálását súrolja.

Chloe Cherry azért lett pornós, hogy jobban éljen

Chloe Cherry megszólalása azért is kapott különös hangsúlyt, mert saját múltja révén személyes tapasztalatai vannak a szexiparral kapcsolatban. A több mint 200 felnőttfilmben szereplő színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy nehéz élethelyzetei vezették ebbe a világba. Nyolcéves volt, amikor elveszítette édesapját, és úgy véli, ha ez nem történik meg, valószínűleg teljesen más életutat választott volna. 18 évesen költözött Miamiba, majd Los Angelesbe, ahol gyorsan ismertté vált: filmjei több mint 125 millió megtekintést értek el online. A pandémia idején az OnlyFans-en is aktív volt, azonban 2022-ben, az Eufóriában kapott szerepe után felhagyott a felnőttfilmes karrierrel.

A színésznő szerint éppen ezért különösen visszásnak tartja, hogy egy luxuséletet élő karakter a szexmunkát választja. Úgy véli, az OnlyFans a 2020-as évek egyik furcsa jelensége, amelyre később valószínűleg értetlenül tekint majd vissza a társadalom.

A képernyőn túl is botrányok övezik Sydney Sweeneyt

Sydney Sweeney körül azonban nemcsak a sorozat miatt gyűlnek a viharfelhők. A közelmúltban az is kiderült, hogy kivágták egy cameo-szerepét Az ördög Pradát visel folytatásából, bár a hivatalos indoklás szerint ennek dramaturgiai okai voltak.