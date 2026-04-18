Ki vagy te a védikus, indiai, hindu horoszkóp szerint?

Nézzük, melyik jegyhez tartozol, és mit árul el rólad!

Shiva isten 33 méteres szobra Pumdikotban. Ez Nepál második legmagasabb Shiva szobra, 1500 méter magasan áll, az Annapurna-hegyen.

Siva (január 20. – február 11.)

Siva a pusztítás és az újjászületés istene, aki egyszerre képviseli a változást és a megújulást. A jegy szülöttei erős, impulzív személyiségek: ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzelték, azonnal cselekednek.

Filozofikus gondolkodásuk miatt azonban nem rombolni akarnak, inkább átalakítani a világot maguk körül. Életük egyik fő célja a fejlődés és a megvilágosodás keresése. A szerelemben szenvedélyesek, de néha kiszámíthatatlanok lehetnek.

Garuda (február 12. – március 13.)

Garuda a legendás sas, a jóság és a védelem jelképe. Az ebben a jegyben születettek rendkívül segítőkészek, és ösztönösen a gyengébbek mellé állnak.

Szívük hatalmas, és mindig készek támogatni másokat – még akkor is, ha közben saját szükségleteiket háttérbe szorítják. Pozitív energiájuk ragadós, és képesek mosolyt csalni mások arcára. Párkapcsolatban odaadóak és melegszívűek.

Gangá (március 14. – április 12.)

Gangá a Gangesz szent folyó istennője, aki az érzékiség és az áramló érzelmek jelképe. A jegy szülöttei szenvedélyesek, titokzatosak és rendkívül vonzóak.

Szeretik az élet élvezeteit, és nem riadnak vissza a merész romantikus kalandoktól sem. Hangulatuk néha változékony, de éppen ez adja különleges varázsukat. Egy kapcsolatban az érzelmek és a testi vonzalom egyaránt fontos számukra.

Agni (április 13. – május 13.)

Agni a tűz istene, így nem meglepő, hogy a jegy szülöttei tele vannak energiával. Lelkesek, kezdeményezőek és mindig készek új dolgokba belevágni.

Szenvedélyük másokra is hatással van, ezért gyakran inspirálják a környezetüket. A szerelemben intenzívek: rajongásuk néha féltékenységgé is válhat, de alapvetően őszinte és erős érzelmek vezetik őket.

Nandi (május 14. – június 14.)

Nandi, a szent bika, Siva hűséges kísérője. A jegy szülöttei stabilak, türelmesek és megbízhatóak.

Olyan emberek, akikre mindig lehet számítani: jó hallgatóság, és szívesen segítenek másoknak. Nyugodt kisugárzásuk miatt sokan biztonságban érzik magukat mellettük. A szerelemben hűségesek és mély érzelmekre vágynak.

Visnu (június 15. – július 15.)

Visnu a világ fenntartója és védelmezője. Az ebben a jegyben születettek természetes módon törekednek arra, hogy rendet és harmóniát teremtsenek.

Erős igazságérzetük van, és gyakran vállalják mások problémáit is. Megbízható barátok és partnerek, akik mindig a szeretteik mellett állnak. A kapcsolatban hűség és stabilitás jellemzi őket.

Párvati (július 16. – augusztus 15.)

Párvati a nőiesség és a szeretet istennője. A jegy szülöttei érzékenyek, romantikusak és rendkívül intuitívak.

Fontos számukra a család, a gyökerek és az érzelmi kötődés. Szeretik, ha egy kapcsolatban mély lelki összhang alakul ki. Titokzatos személyiségük sokakat vonz, hiszen finom eleganciával és empátiával közelítenek másokhoz.

Brahma (augusztus 16. – szeptember 15.)

Brahma a teremtő isten, ezért a jegy szülöttei kreatívak és rendszerező gondolkodásúak.

Szeretik előre megtervezni a lépéseiket, és tudatosan építik az életüket. Nagylelkű és segítőkész személyiségek, akik gyakran vezető szerepbe kerülnek. Ha kell, bátran kiállnak az igazukért.

Ganésa (szeptember 16. – október 16.)

Ganésa az elefántfejű bölcsességisten, aki az akadályok elhárításáról ismert. A jegy szülöttei intelligensek, becsületesek és kitartóak.

Az életben a harmóniára és a boldogságra törekszenek, és nem félnek szembenézni a problémákkal. A szerelemben a stabil, hosszú távú kapcsolatot keresik, és mindent megtesznek a párjukért.

Laksmi (október 17. – november 15.)

Laksmi a gazdagság és a szerencse istennője, aki a harmónia és a szépség jelképe.

A jegy szülöttei szeretik a luxust, az esztétikumot és az élet örömeit. Fontos számukra az érzelmi és fizikai összhang a kapcsolatban. Ha megtalálják a lelki társukat, igazi paradicsomi hangulatot tudnak teremteni a párkapcsolatukban.

Yama (november 16. – december 14.)

Yama a halál és az igazság istene. A jegy szülöttei erős karakterek, akik életük során mély érzelmi hullámvasutakat élhetnek meg.

Hűségesek és becsületesek, de ha valaki elárulja őket, nehezen bocsátanak meg. Akik viszont kiérdemlik a bizalmukat, azok mellett rendkívül odaadó társakká válnak.

Indra (december 15. – január 19.)

Indra az ég és a vihar istene, az istenek királya. A jegy szülöttei karizmatikusak, erős erkölcsi iránytűvel rendelkeznek.

Szeretik a különleges dolgokat és a kalandot, miközben mindig kiállnak az igazság mellett. A szerelemben szenvedélyesek és nagylelkűek: ha szeretnek, párjukat szó szerint a tenyerükön hordozzák.

Mit jelent mindez? A hindu horoszkóp nem csupán személyiségteszt: inkább egy spirituális térkép. A jegyek mögött álló istenek és szimbólumok arra emlékeztetnek, hogy minden embernek saját útja van és a csillagok talán csak finoman mutatják az irányt.

Akár hiszel benne, akár csak kíváncsiságból olvasod, egy biztos: a hindu horoszkóp izgalmas betekintést ad egy több ezer éves kultúra misztikus világába.

