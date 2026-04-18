2026. ápr. 18., szombat

Ki vagy te a védikus, indiai, hindu horoszkóp szerint?

Tóth Hédi
2026.04.18.
Az ősi indiai, védikus asztrológia különleges módon értelmezi a sorsot és a személyiséget. A hindu horoszkóp istenekhez és mítoszokhoz köti a 12 jegyet.

Az asztrológia Indiában nemcsak szórakoztató jóslás, hanem ősi spirituális tudás. A hindu horoszkóp a védikus hagyományból ered, és az égi mozgások alapján próbálja megérteni az ember sorsát, karmáját és személyiségét. A jegyek mögött istenek és mitológiai alakok állnak.

A hindu horoszkóp 12 isteni jegyre osztja az évet. Az egyik jegy Ganésa. Ezen a képen az ő bálványát viszik a tengerbe a hívők, ami a távozást és az istenekhez való visszatérést szimbolizálja.
  • Az indiai, hindu horoszkóp 12 jegyből áll, melyeket istenek és mitikus alakok jelképeznek.
  • A védikus asztrológia szerint a csillagok állása a karmát és az életutat is jelzi.
  • Minden jegy különleges személyiségjegyeket és spirituális energiát képvisel.

Mit árul el rólad az indiai, hindu horoszkóp és a védikus asztrológia?

Az ősi hindu kultúrában az asztrológia több ezer éves hagyomány, amely nemcsak a személyiséget, hanem az életutat és a karmát is igyekszik feltérképezni. Az indiai kultúra, a hindu horoszkóp különlegessége, hogy a jegyeket istenekhez és mitológiai alakokhoz kapcsolja, így minden jegy egy-egy spirituális minőséget is képvisel.

A harmadik szem alapvetően spirituális és filozófiai fogalom, melynek fő funkciója rejtett dimenziókhoz, tudáshoz való hozzáférés, mely a megvilágosodás, valamint magasabb tudatállapotok elérésének eszköze, egyfajta mitikus energiaközpont. A hindu tanítások szerint a homlok közepén lévő pontnál keresendő ez a mitikus szerv.

A hinduizmus és a sors filozófiája

A hinduizmus a világ egyik legrégebbi vallási és filozófiai rendszere: gyökerei több mint négyezer évre nyúlnak vissza. A tanítás szerint az élet nem egyszeri történet, hanem egy hosszú, ismétlődő körforgás. A lélek újra és újra megszületik, miközben a korábbi életek tettei – vagyis a karma – határozzák meg a következő sorsot. 
A védikus asztrológia, amely a hindu gondolkodásból nőtt ki, a bolygók és csillagok állását vizsgálja a születés pillanatában. A hindu bölcsek szerint ez nem véletlen: az égi helyzet a múltbeli karmánk következménye, és jelzi azt az utat, amelyet ebben az életben be kell járnunk. 
A hindu horoszkóp tizenkét jegyből áll, akárcsak a nyugati zodiákus. A különbség az, hogy itt minden jegyet egy-egy istenség vagy mitikus alak képvisel, így a személyiségjegyek mögött spirituális szimbólumok és történetek húzódnak meg. 

Nézzük, melyik jegyhez tartozol, és mit árul el rólad!

Shiva isten 33 méteres szobra Pumdikotban. Ez Nepál második legmagasabb Shiva szobra, 1500 méter magasan áll, az Annapurna-hegyen.
Siva (január 20. – február 11.)

Siva a pusztítás és az újjászületés istene, aki egyszerre képviseli a változást és a megújulást. A jegy szülöttei erős, impulzív személyiségek: ha valami nem úgy alakul, ahogy elképzelték, azonnal cselekednek.
Filozofikus gondolkodásuk miatt azonban nem rombolni akarnak, inkább átalakítani a világot maguk körül. Életük egyik fő célja a fejlődés és a megvilágosodás keresése. A szerelemben szenvedélyesek, de néha kiszámíthatatlanok lehetnek. 

Garuda (február 12. – március 13.)

Garuda a legendás sas, a jóság és a védelem jelképe. Az ebben a jegyben születettek rendkívül segítőkészek, és ösztönösen a gyengébbek mellé állnak.
Szívük hatalmas, és mindig készek támogatni másokat – még akkor is, ha közben saját szükségleteiket háttérbe szorítják. Pozitív energiájuk ragadós, és képesek mosolyt csalni mások arcára. Párkapcsolatban odaadóak és melegszívűek. 

Gangá (március 14. – április 12.)

Gangá a Gangesz szent folyó istennője, aki az érzékiség és az áramló érzelmek jelképe. A jegy szülöttei szenvedélyesek, titokzatosak és rendkívül vonzóak.
Szeretik az élet élvezeteit, és nem riadnak vissza a merész romantikus kalandoktól sem. Hangulatuk néha változékony, de éppen ez adja különleges varázsukat. Egy kapcsolatban az érzelmek és a testi vonzalom egyaránt fontos számukra. 

Agni (április 13. – május 13.)

Agni a tűz istene, így nem meglepő, hogy a jegy szülöttei tele vannak energiával. Lelkesek, kezdeményezőek és mindig készek új dolgokba belevágni.
Szenvedélyük másokra is hatással van, ezért gyakran inspirálják a környezetüket. A szerelemben intenzívek: rajongásuk néha féltékenységgé is válhat, de alapvetően őszinte és erős érzelmek vezetik őket. 

Nandi (május 14. – június 14.)

Nandi, a szent bika, Siva hűséges kísérője. A jegy szülöttei stabilak, türelmesek és megbízhatóak.
Olyan emberek, akikre mindig lehet számítani: jó hallgatóság, és szívesen segítenek másoknak. Nyugodt kisugárzásuk miatt sokan biztonságban érzik magukat mellettük. A szerelemben hűségesek és mély érzelmekre vágynak. 

Visnu (június 15. – július 15.)

Visnu a világ fenntartója és védelmezője. Az ebben a jegyben születettek természetes módon törekednek arra, hogy rendet és harmóniát teremtsenek.
Erős igazságérzetük van, és gyakran vállalják mások problémáit is. Megbízható barátok és partnerek, akik mindig a szeretteik mellett állnak. A kapcsolatban hűség és stabilitás jellemzi őket. 

Párvati (július 16. – augusztus 15.)

Párvati a nőiesség és a szeretet istennője. A jegy szülöttei érzékenyek, romantikusak és rendkívül intuitívak.
Fontos számukra a család, a gyökerek és az érzelmi kötődés. Szeretik, ha egy kapcsolatban mély lelki összhang alakul ki. Titokzatos személyiségük sokakat vonz, hiszen finom eleganciával és empátiával közelítenek másokhoz. 

Brahma (augusztus 16. – szeptember 15.)

Brahma a teremtő isten, ezért a jegy szülöttei kreatívak és rendszerező gondolkodásúak.
Szeretik előre megtervezni a lépéseiket, és tudatosan építik az életüket. Nagylelkű és segítőkész személyiségek, akik gyakran vezető szerepbe kerülnek. Ha kell, bátran kiállnak az igazukért. 

Ganésa (szeptember 16. – október 16.)

Ganésa az elefántfejű bölcsességisten, aki az akadályok elhárításáról ismert. A jegy szülöttei intelligensek, becsületesek és kitartóak.
Az életben a harmóniára és a boldogságra törekszenek, és nem félnek szembenézni a problémákkal. A szerelemben a stabil, hosszú távú kapcsolatot keresik, és mindent megtesznek a párjukért. 

Laksmi (október 17. – november 15.)

Laksmi a gazdagság és a szerencse istennője, aki a harmónia és a szépség jelképe.
A jegy szülöttei szeretik a luxust, az esztétikumot és az élet örömeit. Fontos számukra az érzelmi és fizikai összhang a kapcsolatban. Ha megtalálják a lelki társukat, igazi paradicsomi hangulatot tudnak teremteni a párkapcsolatukban. 

Yama (november 16. – december 14.)

Yama a halál és az igazság istene. A jegy szülöttei erős karakterek, akik életük során mély érzelmi hullámvasutakat élhetnek meg.
Hűségesek és becsületesek, de ha valaki elárulja őket, nehezen bocsátanak meg. Akik viszont kiérdemlik a bizalmukat, azok mellett rendkívül odaadó társakká válnak. 

Indra (december 15. – január 19.)

Indra az ég és a vihar istene, az istenek királya. A jegy szülöttei karizmatikusak, erős erkölcsi iránytűvel rendelkeznek.
Szeretik a különleges dolgokat és a kalandot, miközben mindig kiállnak az igazság mellett. A szerelemben szenvedélyesek és nagylelkűek: ha szeretnek, párjukat szó szerint a tenyerükön hordozzák.

Mit jelent mindez?

A hindu horoszkóp nem csupán személyiségteszt: inkább egy spirituális térkép. A jegyek mögött álló istenek és szimbólumok arra emlékeztetnek, hogy minden embernek saját útja van és a csillagok talán csak finoman mutatják az irányt.
Akár hiszel benne, akár csak kíváncsiságból olvasod, egy biztos: a hindu horoszkóp izgalmas betekintést ad egy több ezer éves kultúra misztikus világába.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
