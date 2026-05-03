Heti szerelmi horoszkóp 2026. május 4–10.: az Oroszlán ellenállhatatlan lesz, a Skorpiónak türelemre lesz szüksége

Rideg Léna
2026.05.03.
Érzelmi hullámvasút, félreértések és szenvedélyes pillanatok is várhatók a héten a párkapcsolatokban. Míg egyes jegyeknél felpörögnek az események, másoknak inkább a türelem és a kompromisszum hozhat megoldást. Szerelmi horoszkóp következik.

A május 4–10. közötti időszak a kapcsolatok próbája lehet: a bolygóállások több jegynél feszültséget és érzékeny helyzeteket jeleznek. Fontos szerepet kap a kommunikáció és az egymásra hangolódás, különösen a hét első felében. Ugyanakkor nem maradnak el a pozitív fordulatok sem: lássuk, mi vár a csillagjegyekre a jövő héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Olvasd el, mit tartogat a szerelmi horoszkóp a következő hétre!
Most minden feszültséget lelassulással tudsz kezelni. Akár kívülről, akár belülről jön a frusztráció, ülj le egy kávéra, vagy teára, és gondold át, mi a következő lépés! Így elkerülheted a teljesen felesleges otthoni veszekedést is.

  • Bika

Jó hír számodra, hogy a Merkúr vasárnap belépett a Bikába. Innentől higgadtabban és érthetőbben tudsz beszélni. Ennek a párod is örülni fog. Ám a szerdai disszonáns Merkúr-Plútó fényszög már hétfőtől nehezítheti a dolgodat.

  • Ikrek

A párod csendben vár, és reménykedik, hogy jut időd rá is. Szeretne veled kettesben romantikázni. Szervezd úgy, hogy legyen egy este, amikor nem másokkal, hanem kizárólag egymással foglalkoztok!

  • Rák

Ismét felülsz a „hullámvasútra”! Hétfőn a Hold lelkesít és felpörget, szerdától viszont jöhet egy kis hullámvölgy… Ebből rángat ki a másik, már ha hagyod! A hétvége viszont elsöprő lesz, és vidám.

  • Oroszlán

Nagyszerű égi hír számodra, hogy a Nyilasból indul a Hold. Ez ellenállhatatlanná tesz. Ha szingli vagy, és nem szeretnél az lenni, akkor a napokban megismerkedhetsz valakivel!

  • Szűz

Nagyszerű égi hír számodra, hogy bolygód, a Merkúr vasárnap hajnalban belép a józan Bikába. Innentől könnyebb dolgod lesz. A párod és a többiek is érteni fogják a józan érvelésedet.

  • Mérleg

A keddi Mars-Jupiter ronda fényszög már hétvégén arra figyelmeztet, hogy nem szabad túl terhelned magadat, mert a végén lerobbansz. Számíthatsz a párodra. Ő alig várja, hogy segíthessen…

  • Skorpió

Már hétfőtől érezni fogod a szerdai Merkúr-Plútó fényszög hatását. Úgy tűnik, hogy idegesíteni fog, hogy egyesek meg akarják mondani, hogy mit csinálj. Ha ez a párod ráadásul, most akkor is jobb, ha elviseled. Ha vitázni kezdtek, sose lesz vége…

  • Nyilas

Vigyázz, mert attól, hogy te felpörögsz, még nem biztos, hogy a másik fel tudja venni a fordulatszámodat. Ha nem, és te nem figyelsz, sértődés lesz. Ezt egy Hold-Vénusz szembenállás garantálja.

  • Bak

Kedden, szerdán és csütörtökön nehéz fényszögek nem csak a te dolgodat nehezítik meg. Sok-sok türelemre van szükségetek egymáshoz, ha nem akartok minden apróságon összekapni. Sokszor az apróságok csak az egyiknek apróságok. A másiknak óriási dolgok.

  • Vízöntő

A szerdai Merkúr-Plútó fényszög alaposan beindíthatja a paranoiát. Elsősorban a pároddal kell elnézőnek maradnod. Ne tekintsd őket ellenségednek! Hétvégére szent a béke.

  • Halak

A Merkúr vasárnap óta jár a Bikában, ami téged leföldel, lehorgonyoz, megnyugtat. Ezért talán a párod a leghálásabb! Kisebb amplitudójú érzéseket produkálsz a héten.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
