Rossz hírünk van: ezt a 3 csillagjegyet titokban megcsalják

Megcsalásról értesülni soha nem habos torta. Az univerzum most nem ostorcsapásként, inkább legjobb barátnőként figyelmeztet arra, hogy ideje leleplezned a hűtlen kedvesedet. Mutatjuk, hogy a szerelmi horoszkóp szerint ki mondhat búcsút az eddig felhőtlennek hitt kapcsolatának.

A szerelmi horoszkópod szerint most nagy csalódás fog érni.

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Szerelmi horoszkóp: eljött a megcsalás leleplezésének ideje A megcsalásra nincs kifogás.

Neked kell eldöntened, hogyan folytatjátok a kapcsolatot.

A szerelmi horoszkóp szerint 3 csillagjegyet felszarvazott a kedvese.

Szerelem? Csak volt!

Meglehet, hogy eddig azt hitted, minden klappol a kapcsolatotokban. Csodálatos szerelem dúlt köztetek, tele játékossággal és bizalommal. Ám egyesek szerint a hűtlenség a DNS-ünkbe van kódolva (ki tudja talán úgy, mint az eredendő bűn?).

A megcsalás esetén nincs olyan kifogás, ami mögé lehetne bújni, mintha az lenne anya szoknyája. Természetesen minden ember más kapcsolatban él, és csak te döntheted el, hogy egy ilyen helyzetből merre indulsz: végleg búcsút mondasz annak, aki elárult, vagy megpróbáljátok helyre hozni azt, ami elromlott?

3 csillagjegy, akiknek most le kell tépni a szerelmi csalódás sebtapaszát

A csillagjegyed szerint most nagyon kell vigyáznod, hiszen egy nem várt szerelmi fordulat következik be az életedben: a csalódás. Ez most fájni fog, de jobb az őszinteség, mint a szőnyeg alá söprés. Leplezd le a hűtlen párod az univerzum segítségével!

Ikrek (05.21.– 06.20.)

Természetedből fakadóan könnyen elkalandozol – ezt pedig ki is használja a kedvesed. Lehet, hogy már egy ideje viszonyt folytat valakivel, te pedig mit sem tudsz erről. Észrevetted, hogy valami nem stimmel, de mivel mindig a harmóniára törekszel, ezért nem merted feszegetni a témát. Pedig nem ártana végre őszintén elbeszélgetned a kedveseddel!

Mérleg (09.23.–10.22.)

Egyetlen rossz éjszaka mindent elronthat. Lehet, hogy a párod nem gondolta komolyan, de attól még igenis megtette azt, amit nem kellett volna. Mivel kerülöd a konfliktust, ezért még te kérnél tőle bocsánatot, de ideje kicsit kihúznodmagad, és elgondolkodnod a nagy kérdésen: „Mi az, ami téged boldoggá tesz?”.