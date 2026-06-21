Heti szerelmi horoszkóp 2026. június 22-28.: a Mérleg párra találhat, a Halak extra ajándékot kap

A hétfői bolygóegyüttállás, Szent Iván napja és a csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög több csillagjegy szerelmi életét beindíthatja. Van, aki végre megtalálja az igazit, de lesznek olyanok is, akiknek most a szokásosnál több türelemre lesz szükségük. Heti szerelmi horoszkópunk következik.
Heti szerelmi horoszkóp (2026. 06.22-06.28)
- KOS
A csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög tüzes jegyeket köt össze. Ez egész héten feltüzel téged. A szenvedélyed átragad a párodra, és fülledt napok, éjszakák várnak rátok… Ha szingli vagy, a szenvedélyed valakire különösen nagy hatással lesz…
- BIKA
Te leszel a legtürelmesebb pont a világegyetemben ezen a héten. Kedvező fényszögek kedveznek neked, amiért a másik is hálás lesz. A hét második felére is magaddal kell vinned ezt a türelmet. Körülötted sok konfliktus lesz. Ezekből ügyesen kimaradhatsz. Segíts a párodnak, hogy ő se vegye át mások problémáit!
- IKREK
A hétfői bolygóháromszöget égi ajándékként éled meg. Madarat lehet veled fogatni. A szerelmed imádja, amikor szárnyalsz. A kapcsolatotok új, magasabb szintre juthat azáltal, hogy inspiráljátok egymást.
- RÁK
Beléptünk a Rák havába, és közeledik a születésnapod. Most magaddal és a párkapcsolatoddal törődj! Több bolygóállás szerint hajlamos leszel többet foglalkozni másokkal, mint kettőtökkel. Ez öngól lenne…
- OROSZLÁN
Ne kerüld a kellemetlen pénzzel kapcsolatos témát! Üljetek le, és addig számoljatok, amíg közös nevezőre juttok! Ebben óriási segítség a Szűz Hold. Szerencsére egy csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög egész héten elkísér, és egyetértést hoz nektek.
- SZŰZ
Szerdán ünnepeljük Szent Iván napját. Előző este gyújthattok tüzet, vagy mehetnétek romantikus programra, ami közelebb hozhat titeket egymáshoz. Azáltal, hogy nem a napi gondokkal foglalkoztok.
- MÉRLEG
A hétfői szuper bolygóháromszög lelkesítő hatását el kellene vinned magaddal egész hétre. Így senki és semmi sem tudna kibillenteni… Ha szingli vagy, ezzel a nyitottsággal és vidámsággal szinte vonzod az ellenkező nem tagjait!
- SKORPIÓ
Se a párodnak, se másnak ne panaszkodj! Az égi folyamatok szerint több reménykeltő fényszög segít neked. Amennyiben teret adsz a kesergésnek, egyre fáradtabbá és kedvtelenebbé válsz. Ilyenkor a párod lefagy, és fogalma sincs, hogyan segítsen neked. Tényleg itt az ideje a pozitív gondolkodásnak! Ezzel teremteni tudsz.
- NYILAS
Felül kellene emelkedned a másik kicsinyes megjegyzésein. Ha morog, nyugtasd meg, nevettesd meg, és eloszlanak a felhők. A csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög hatását már hétfőtől érezni fogod. Ez optimizmust és kreativitást hoz neked.
- BAK
Valószínűleg a párod olyan programot szervez, ami neked eszedbe se jutna. Ne a kifogást keresd, hanem kérdezd meg, hogy neked mit kell segítened! Hihetetlen boldoggá teszed az égi folyamatok szerint.
- VÍZÖNTŐ
Hétfőn egy nagyszerű bolygóháromszög egyetértést és együttműködést is szimbolizál. Győzd meg a szerelmedet, hogy nincs oka féltékenykedni, ha jól mennek a dolgaid!
- HALAK
Igazi múzsád lesz a párod, ha teret engedsz neki. A bolygók szerint kölcsönösen inspiráljátok egymást. Extra ajándék, ha a humort is bevetitek. Ezzel minden feszültségen túl tudsz lendülni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: