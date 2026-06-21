Heti szerelmi horoszkóp 2026. június 22-28.: a Mérleg párra találhat, a Halak extra ajándékot kap

A hétfői bolygóegyüttállás, Szent Iván napja és a csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög több csillagjegy szerelmi életét beindíthatja. Van, aki végre megtalálja az igazit, de lesznek olyanok is, akiknek most a szokásosnál több türelemre lesz szükségük. Heti szerelmi horoszkópunk következik.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. június 22-28.

Forrás: 123.rf.com

Heti szerelmi horoszkóp (2026. 06.22-06.28)

KOS

A csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög tüzes jegyeket köt össze. Ez egész héten feltüzel téged. A szenvedélyed átragad a párodra, és fülledt napok, éjszakák várnak rátok… Ha szingli vagy, a szenvedélyed valakire különösen nagy hatással lesz…

BIKA

Te leszel a legtürelmesebb pont a világegyetemben ezen a héten. Kedvező fényszögek kedveznek neked, amiért a másik is hálás lesz. A hét második felére is magaddal kell vinned ezt a türelmet. Körülötted sok konfliktus lesz. Ezekből ügyesen kimaradhatsz. Segíts a párodnak, hogy ő se vegye át mások problémáit!

IKREK

A hétfői bolygóháromszöget égi ajándékként éled meg. Madarat lehet veled fogatni. A szerelmed imádja, amikor szárnyalsz. A kapcsolatotok új, magasabb szintre juthat azáltal, hogy inspiráljátok egymást.

RÁK

Beléptünk a Rák havába, és közeledik a születésnapod. Most magaddal és a párkapcsolatoddal törődj! Több bolygóállás szerint hajlamos leszel többet foglalkozni másokkal, mint kettőtökkel. Ez öngól lenne…

OROSZLÁN

Ne kerüld a kellemetlen pénzzel kapcsolatos témát! Üljetek le, és addig számoljatok, amíg közös nevezőre juttok! Ebben óriási segítség a Szűz Hold. Szerencsére egy csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög egész héten elkísér, és egyetértést hoz nektek.

SZŰZ

Szerdán ünnepeljük Szent Iván napját. Előző este gyújthattok tüzet, vagy mehetnétek romantikus programra, ami közelebb hozhat titeket egymáshoz. Azáltal, hogy nem a napi gondokkal foglalkoztok.

MÉRLEG

A hétfői szuper bolygóháromszög lelkesítő hatását el kellene vinned magaddal egész hétre. Így senki és semmi sem tudna kibillenteni… Ha szingli vagy, ezzel a nyitottsággal és vidámsággal szinte vonzod az ellenkező nem tagjait!

SKORPIÓ

Se a párodnak, se másnak ne panaszkodj! Az égi folyamatok szerint több reménykeltő fényszög segít neked. Amennyiben teret adsz a kesergésnek, egyre fáradtabbá és kedvtelenebbé válsz. Ilyenkor a párod lefagy, és fogalma sincs, hogyan segítsen neked. Tényleg itt az ideje a pozitív gondolkodásnak! Ezzel teremteni tudsz.

NYILAS

Felül kellene emelkedned a másik kicsinyes megjegyzésein. Ha morog, nyugtasd meg, nevettesd meg, és eloszlanak a felhők. A csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög hatását már hétfőtől érezni fogod. Ez optimizmust és kreativitást hoz neked.

BAK

Valószínűleg a párod olyan programot szervez, ami neked eszedbe se jutna. Ne a kifogást keresd, hanem kérdezd meg, hogy neked mit kell segítened! Hihetetlen boldoggá teszed az égi folyamatok szerint.

VÍZÖNTŐ

Hétfőn egy nagyszerű bolygóháromszög egyetértést és együttműködést is szimbolizál. Győzd meg a szerelmedet, hogy nincs oka féltékenykedni, ha jól mennek a dolgaid!

HALAK

Igazi múzsád lesz a párod, ha teret engedsz neki. A bolygók szerint kölcsönösen inspiráljátok egymást. Extra ajándék, ha a humort is bevetitek. Ezzel minden feszültségen túl tudsz lendülni.