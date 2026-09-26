Aratóhold ragyog fel ma este az égen: szeptember 26-án látható az ősz egyik legszebb égi jelensége

Az aratóhold nem egy ritka holdfázis, hanem annak a teliholdnak a hagyományos neve, amely a legközelebb esik az őszi napéjegyenlőséghez. Idén ez 2026. szeptember 26-án, szombaton 18:49-kor ér a csúcspontjára, így az esti órákban nyújtja a legszebb látványt. A Hold már napnyugta után narancsos árnyalatban emelkedik a keleti horizont fölé, és egész éjjel látványosan fénylik.

Az aratóhold 2026. szeptember 26-án, szombaton 18:49-kor ér a csúcspontjára.

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Miért hívják aratóholdnak?

A név még abból az időből származik, amikor a betakarítás nagy része kézzel történt. Az őszi napéjegyenlőség környékén a Hold több egymást követő estén is szinte napnyugtakor kel fel, ráadásul a holdkelte ideje ilyenkor a szokásosnál jóval kisebb mértékben tolódik. Ez azt jelentette, hogy a gazdák hosszabb ideig dolgozhattak természetes holdfényben, mielőtt beköszöntött volna a teljes sötétség.

Éppen ezért az aratóholdat sok kultúrában a bőség, a termékenység és a betakarítás szimbólumának tekintették. Az angolszász hagyományban gyakran Corn Moon, vagyis kukoricahold néven is emlegették, mivel ez egybeesett a kukorica betakarításának időszakával.

Mitől tűnik óriásinak és narancssárgának?

Sokan úgy érzik, hogy az aratóhold nagyobb, mint más teliholdak. Valójában ez többnyire optikai csalódás: amikor a Hold a horizont közelében látszik, az agyunk a fákkal, házakkal és hegyekkel összehasonlítva sokkal hatalmasabbnak érzékeli. A narancsos vagy vöröses szín pedig azért jelenik meg, mert a holdfénynek a légkör vastagabb rétegén kell áthaladnia, amely kiszűri a kékebb hullámhosszakat.