Aratóhold ragyog fel ma este az égen: szeptember 26-án látható az ősz egyik legszebb égi jelensége

Az aratóhold nem egy ritka holdfázis, hanem annak a teliholdnak a hagyományos neve, amely a legközelebb esik az őszi napéjegyenlőséghez. Idén ez 2026. szeptember 26-án, szombaton 18:49-kor ér a csúcspontjára, így az esti órákban nyújtja a legszebb látványt. A Hold már napnyugta után narancsos árnyalatban emelkedik a keleti horizont fölé, és egész éjjel látványosan fénylik.
Miért hívják aratóholdnak?
A név még abból az időből származik, amikor a betakarítás nagy része kézzel történt. Az őszi napéjegyenlőség környékén a Hold több egymást követő estén is szinte napnyugtakor kel fel, ráadásul a holdkelte ideje ilyenkor a szokásosnál jóval kisebb mértékben tolódik. Ez azt jelentette, hogy a gazdák hosszabb ideig dolgozhattak természetes holdfényben, mielőtt beköszöntött volna a teljes sötétség.
Éppen ezért az aratóholdat sok kultúrában a bőség, a termékenység és a betakarítás szimbólumának tekintették. Az angolszász hagyományban gyakran Corn Moon, vagyis kukoricahold néven is emlegették, mivel ez egybeesett a kukorica betakarításának időszakával.
Mitől tűnik óriásinak és narancssárgának?
Sokan úgy érzik, hogy az aratóhold nagyobb, mint más teliholdak. Valójában ez többnyire optikai csalódás: amikor a Hold a horizont közelében látszik, az agyunk a fákkal, házakkal és hegyekkel összehasonlítva sokkal hatalmasabbnak érzékeli. A narancsos vagy vöröses szín pedig azért jelenik meg, mert a holdfénynek a légkör vastagabb rétegén kell áthaladnia, amely kiszűri a kékebb hullámhosszakat.
Hogyan érdemes megnézni 2026-ban?
A legszebb látványt szeptember 26-án közvetlenül napnyugta után ígéri az ég. Keress egy nyílt kilátású helyet keleti irányba – egy dombtetőt, tópartot vagy mezőt –, és már az első percekben feltűnik a horizont fölött emelkedő, aranyló Hold.
Bár a telihold pontos pillanata 18:49, szabad szemmel péntek estétől egészen vasárnap hajnalig szinte teljesen kereknek látszik majd.
A Szaturnusz is feltűnik
Nem csak a Hold, de szeptember 26-án a Szaturnusz is különleges látványt nyújt majd, ugyanis 23 órakor együttállásban lesz a Holddal. A bolygó a Holdtól 7,5 fokkal balra lefelé, a horizont felett mintegy 37 fokos magasságban lesz látható. A Szaturnusz tehát azok számára is könnyen megtalálható lesz, akik nem rendelkeznek komoly csillagászati felszereléssel, távcsővel pedig a bolygó gyűrűi is kirajzolódhatnak.
A Hold ma dél körül lép a Kos jegyébe, így már ennek a tüzes csillagjegynek a hatása alatt teljesedik ki. Az asztrológia szerint a Kos energiája kizökkenthet a megszokottból, és arra ösztönözhet, hogy új nézőpontokat keressünk. Az asztrológia szerint most 3 csillagjegy különleges, új erőforrásokat fedezhet fel önmagában. Hogy melyekről van szó, arról itt írtunk.
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