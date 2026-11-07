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Ha ezt a gyümölcslét iszod, egészségesebbek lesznek a fogaid – a különleges dzsúsz gátolja a baktériumok szaporodását

kutatás tiszta vörösáfonyalé baktérium fog
Life.hu
2026.11.07.
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Egy új kutatásból kiderült, hogy a tiszta, hozzáadott cukor nélküli dzsúsz rövid időre jelentősen visszafogta a fogakon megtelepedő baktériumok aktivitását. De nem akármilyen gyümölcsléről van szó: a vörösáfonya-lé az az ital, amely nemcsak frissítő, de a fogaink egészségének őrzője is.

A tiszta vörösáfonya-lé lehet a fogak egészségének őre? Egy új kutatás szerint nem lehetetlen. Fogyasztás után egy rövid ideig megakadályozza a szánkban megtelepedő baktériumok terjedését, ami jó kiindulópont lehet a megelőzés felé vezető úton.

vörösáfonya-lé
Tiszta vörösáfonya-lé a fogak egészségéért?
Forrás: 123rf

A vizsgálatban 22 ember, 14 gyermek és 8 felnőtt vett részt. Háromféle italt teszteltek: 100 százalékos vörösáfonya-levet, egy cukrozott, 27 százalékos gyümölcstartalmú változatot és vizet. A különbség meglepő volt.

A kutatás legfontosabb megállapításai:

  • A tiszta vörösáfonyalé után a felnőttek plakkbaktériumainak újraszaporodása átlagosan 44 százalékkal csökkent.
  • A gyerekeknél körülbelül 33 százalékos visszaesést mértek.
  • A baktériumok savtermelése is mérséklődött.
  • A cukrozott italnál és a víznél nem tapasztaltak hasonló hatást.

Nem mindegy, milyen vörösáfonya-lé kerül a poharadba

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem minden vörösáfonya-ital egyforma. A kedvező hatást a 100 százalékos, hozzáadott cukrot nem tartalmazó dzsúsz esetében figyelték meg. A cukrozott, 27 százalékos gyümölcstartalmú ital nem mutatott mérhető előnyt a baktériumok szaporodásával szemben.

A résztvevők háromszor 10 milliliter italt tartottak a szájukban körülbelül 30 másodpercig. A kutatók ezután a fogplakkból vett mintákban vizsgálták a baktériumok aktivitását.

Mi van a vörösáfonya-lé magas savtartalmával?

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatás nem bizonyítja, hogy a rendszeres vörösáfonyalé-fogyasztás megelőzi a fogszuvasodást. A vizsgálat mindössze 22 résztvevővel zajlott, és rövid távú változásokat mért.

Ráadásul a tiszta vörösáfonya-lé kifejezetten savas, ami gyakori fogyasztás esetén a fogzománcot is károsíthatja. Vagyis egyelőre nem érdemes fogápolási módszerként tekinteni rá: a fogmosást és a megszokott szájhigiéniai rutint semmiképpen sem helyettesíti. A kutatók szerint további, nagyobb és hosszabb vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, a laboratóriumban látott előnyök a mindennapokban is érvényesülnek-e.

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