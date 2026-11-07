Ha ezt a gyümölcslét iszod, egészségesebbek lesznek a fogaid – a különleges dzsúsz gátolja a baktériumok szaporodását

A tiszta vörösáfonya-lé lehet a fogak egészségének őre? Egy új kutatás szerint nem lehetetlen. Fogyasztás után egy rövid ideig megakadályozza a szánkban megtelepedő baktériumok terjedését, ami jó kiindulópont lehet a megelőzés felé vezető úton.

Tiszta vörösáfonya-lé a fogak egészségéért?

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A vizsgálatban 22 ember, 14 gyermek és 8 felnőtt vett részt. Háromféle italt teszteltek: 100 százalékos vörösáfonya-levet, egy cukrozott, 27 százalékos gyümölcstartalmú változatot és vizet. A különbség meglepő volt.

A kutatás legfontosabb megállapításai: A tiszta vörösáfonyalé után a felnőttek plakkbaktériumainak újraszaporodása átlagosan 44 százalékkal csökkent.

A gyerekeknél körülbelül 33 százalékos visszaesést mértek.

A baktériumok savtermelése is mérséklődött.

A cukrozott italnál és a víznél nem tapasztaltak hasonló hatást.

Nem mindegy, milyen vörösáfonya-lé kerül a poharadba

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem minden vörösáfonya-ital egyforma. A kedvező hatást a 100 százalékos, hozzáadott cukrot nem tartalmazó dzsúsz esetében figyelték meg. A cukrozott, 27 százalékos gyümölcstartalmú ital nem mutatott mérhető előnyt a baktériumok szaporodásával szemben.

A résztvevők háromszor 10 milliliter italt tartottak a szájukban körülbelül 30 másodpercig. A kutatók ezután a fogplakkból vett mintákban vizsgálták a baktériumok aktivitását.

Mi van a vörösáfonya-lé magas savtartalmával?

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatás nem bizonyítja, hogy a rendszeres vörösáfonyalé-fogyasztás megelőzi a fogszuvasodást. A vizsgálat mindössze 22 résztvevővel zajlott, és rövid távú változásokat mért.

Ráadásul a tiszta vörösáfonya-lé kifejezetten savas, ami gyakori fogyasztás esetén a fogzománcot is károsíthatja. Vagyis egyelőre nem érdemes fogápolási módszerként tekinteni rá: a fogmosást és a megszokott szájhigiéniai rutint semmiképpen sem helyettesíti. A kutatók szerint további, nagyobb és hosszabb vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, a laboratóriumban látott előnyök a mindennapokban is érvényesülnek-e.

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