Ha ezt a gyümölcslét iszod, egészségesebbek lesznek a fogaid – a különleges dzsúsz gátolja a baktériumok szaporodását

A tiszta vörösáfonya-lé lehet a fogak egészségének őre? Egy új kutatás szerint nem lehetetlen. Fogyasztás után egy rövid ideig megakadályozza a szánkban megtelepedő baktériumok terjedését, ami jó kiindulópont lehet a megelőzés felé vezető úton.
A vizsgálatban 22 ember, 14 gyermek és 8 felnőtt vett részt. Háromféle italt teszteltek: 100 százalékos vörösáfonya-levet, egy cukrozott, 27 százalékos gyümölcstartalmú változatot és vizet. A különbség meglepő volt.
A kutatás legfontosabb megállapításai:
- A tiszta vörösáfonyalé után a felnőttek plakkbaktériumainak újraszaporodása átlagosan 44 százalékkal csökkent.
- A gyerekeknél körülbelül 33 százalékos visszaesést mértek.
- A baktériumok savtermelése is mérséklődött.
- A cukrozott italnál és a víznél nem tapasztaltak hasonló hatást.
Nem mindegy, milyen vörösáfonya-lé kerül a poharadba
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem minden vörösáfonya-ital egyforma. A kedvező hatást a 100 százalékos, hozzáadott cukrot nem tartalmazó dzsúsz esetében figyelték meg. A cukrozott, 27 százalékos gyümölcstartalmú ital nem mutatott mérhető előnyt a baktériumok szaporodásával szemben.
A résztvevők háromszor 10 milliliter italt tartottak a szájukban körülbelül 30 másodpercig. A kutatók ezután a fogplakkból vett mintákban vizsgálták a baktériumok aktivitását.
Mi van a vörösáfonya-lé magas savtartalmával?
Bár az eredmények ígéretesek, a kutatás nem bizonyítja, hogy a rendszeres vörösáfonyalé-fogyasztás megelőzi a fogszuvasodást. A vizsgálat mindössze 22 résztvevővel zajlott, és rövid távú változásokat mért.
Ráadásul a tiszta vörösáfonya-lé kifejezetten savas, ami gyakori fogyasztás esetén a fogzománcot is károsíthatja. Vagyis egyelőre nem érdemes fogápolási módszerként tekinteni rá: a fogmosást és a megszokott szájhigiéniai rutint semmiképpen sem helyettesíti. A kutatók szerint további, nagyobb és hosszabb vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, a laboratóriumban látott előnyök a mindennapokban is érvényesülnek-e.
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