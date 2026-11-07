Hailey Bieber sminkesének titka: így vidd fel a pirosítót az arcodra, hogy a két oldal szimmetrikus legyen

A módszerhez még különleges ecsetre sincs szükség, sőt, a kezeid lesznek a segítségedre. Elsőre furcsának tűnhet, de ha egyszer kipróbálod a pirosítótrükköt, tuti, hogy a reggeli sminkrutinod részévé válik.

Hagyományos módszer? Nem! A sminkmester sosem használna ecsetet a pirosítóhoz.

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A pirosító trükkje: egyszerre vidd fel a két orcádra

A módszerhez tegyél egy kevés krémes pirosítót a két középső ujjadra. Ezután tartsd a két kezedet egymással szemben, nagyjából úgy, mintha imádkoznál, majd finoman érintsd a két ujjadat egyszerre a két orcádhoz.

A cél nem az, hogy erősen rányomd a terméket a bőrre. Inkább egy könnyed érintéssel helyezd fel a pirosítót, majd szükség esetén ismételd meg. Mivel ugyanazt a mozdulatot végzed mindkét oldalon, könnyebb elkerülni, hogy az egyik orcára jóval több szín kerüljön.

Ha még nem vagy biztos benne, pontosan hová kerüljön a pirosító, először csak nagyon kevés termékkel próbálkozz. A színt mindig könnyebb fokozatosan erősíteni, mint a túl sok pirosítót utólag eltüntetni.

Nem kell tökéletesen egyformának lennie

A szimmetria természetesen nem azt jelenti, hogy a két orcának milliméterre pontosan ugyanúgy kell kinéznie. Az arcunk eleve nem teljesen szimmetrikus, ezért nem érdemes minden apró eltérést nagyítóval keresni a tükörben. Az a fontos, hogy a pirosító nagyjából ugyanazon a területen és hasonló intenzitással jelenjen meg. A végső eldolgozással pedig még könnyen összhangba hozhatod a két oldalt.

Ehhez használj tiszta, puha sminkecsetet, és finoman dolgozd el a pirosító széleit. Ha természetesebb hatást szeretnél, ne egyetlen ponton hagyd erősen koncentrálódni a színt, hanem fokozatosan satírozd kifelé.

Apróság, de sokat számít

A krémes pirosítót mindig érdemes kis mennyiséggel kezdeni. Ha túl sokat viszel fel egyszerre, könnyen foltos lehet az eredmény.

És még egy fontos dolog: ha alapozót is használsz, a pirosítót ne dörzsöld erősen a bőrbe. A finom ütögető, nyomkodó mozdulat sokkal kevésbé mozdítja el az alatta lévő sminket.

A végén nézz rá az arcodra természetes fényben is. A fürdőszobai erős fények ugyanis könnyen megtéveszthetnek, és ami a tükörben tökéletesnek tűnik, az nappali fényben már egészen másképp mutathat.