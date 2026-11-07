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sütő

5 étel, amit soha ne készíts air fryerben – akár veszélyes is lehet!

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Life.hu
2026.11.07.
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A forrólevegős sütő az elmúlt évek egyik legnépszerűbb konyhai eszközévé vált: kevesebb olajjal készíthetünk benne ropogós ételeket, ráadásul sok esetben energiatakarékosabb megoldás, mint a hagyományos sütő. Azonban az air fryer sem alkalmas mindenre.

Vannak ételek, amelyek egyszerűen nem sikerülnek jól air fryerben, és akadnak olyanok is, amelyek akár a készülék meghibásodását vagy tűzveszélyt is okozhatnak.

air fryer
Nem minden étel való az air fryerbe.
Forrás: 123rf

Mi nem való az air fryerbe?

5 étel, amelyeket jobb távol tartani a forrólevegős sütőtől.

1. A sok szószt tartalmazó ételek

A bolognai spagetti, a chilis bab és más, bőséges szósszal készülő fogások nem valók a forrólevegős sütőbe. A készülékben keringő forró levegő ugyanis szétfröcskölheti a folyadékot, amely így a belső felületekre kerülhet. Ez nemcsak kellemetlen takarítást jelent, hanem akár veszélyes is lehet. Az ilyen ételekhez sokkal jobb választás a főzőlap vagy a lassú főzésre alkalmas edény.

2. A nedves panír

A folyékony panírba mártott húsok és zöldségek szintén csalódást okozhatnak. A hagyományos olajsütőben a forró olaj gyorsan megszilárdítja a panírt, az air fryer kosarában viszont nincs ilyen olajfürdő. A nedves massza egyszerűen lecsöpöghet az ételről, összegyűlhet a kosárban, és akár a készülék működését is zavarhatja.

Ha ropogós végeredményt szeretnél, inkább száraz panírt használj: lisztet és fűszereket keverj össze, így már beteheted az airfyerbe is.

3. Pattogatott kukorica

Egy otthoni mozizáshoz csábító ötletnek tűnhet, hogy a pattogatott kukoricát is az air fryerben készítsük el, de ezt jobb elfelejteni. A legtöbb ilyen készülék nem melegszik fel eléggé ahhoz, hogy a kukoricaszemek kipattogjanak.

Ráadásul az apró szemek a forró levegő áramlásával a fűtőelem közelébe kerülhetnek, ami akár rövidzárlatot és tűzveszélyt is okozhat.

A zöldségek többségéve ellentétben, a brokkolinak nem tesz jót az air fryer.
Forrás: 123rf

4. A brokkoli 

Bár a zöldségek többsége jól működik az air fryerben, a brokkoli nem tartozik közéjük. A forró levegő könnyen kiszárítja a rózsákat, amelyek így keménnyé és kesernyéssé válhatnak. Ha igazán finom, ropogós brokkolira vágysz, érdemes inkább hagyományos sütőben elkészítened.

5. A nyers tészta és rizs

A tésztát és a rizst vízben kell megfőzni, amire az air fryer nem alkalmas. Ezért a nyers alapanyagokat ne tedd közvetlenül a készülék kosarába.

Van azonban egy kivétel: a már elkészített tésztás ételek, például a tésztaételek sütőben összesütött változatait melegítheted air fryerben illetve a tetejüket is megpiríthatod benne. Ehhez természetesen hőálló edényt kell használni, amely megfelelően illeszkedik a készülékbe.

Az air fryer tehát sokoldalú segítség a konyhában, de nem minden helyzetben helyettesíti a hagyományos sütőt és a főzőlapot. Ha ismerjük a korlátait, nemcsak finomabb ételeket készíthetünk, hanem a készülékünket is megóvhatjuk a felesleges károsodástól.

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