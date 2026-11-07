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házasság

Újabb részletek kerültek ki Halle Berry és Olivier Martinez házasságáról: már az elején botrányos volt a kapcsolatuk

házasság halle berry van hunt olivier martinez maceo
Simon Péter
2026.11.07.
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Újabb részletek kerültek elő a két színész elhúzódó családi jogvitájáról. Miközben Halle Berry exférje, Olivier Martinez állítólag ma már élete egyik legnagyobb hibájának tartja a házasságukat, ám Van Hunt vallomása egészen más megvilágításba helyezi a szeptemberi konfliktust.

Halle Berry és exférje, Olivier Martinez kapcsolata már a bírósági ügyük előtt jóval sem volt felhőtlen. Egy a férfihoz közel álló forrás szerint Olivier Martinez úgy gondolja, hogy a házasságuk kezdettől fogva nehéz volt, és a viták már az esküvőjük előtt is rendszeresek voltak. A két színész 2013-ban házasodott össze, két évvel később pedig különváltak. Válásukat végül csak 2023-ban zárták le.

Halle Berry és Olivier Martinez
Halle Berry terhes volt Maceóval, amikor Olivier Martinezzel összeházasodtak.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Van Hunt, Halle Berry párja is megszólalt a történtekről

A mostani konfliktus középpontjában 13 éves fiuk, Maceo áll. Martinez szeptemberben azzal vádolta meg Berry-t, hogy egy vita során fizikailag bántalmazta és fojtogatta a fiút. Berry ezt határozottan tagadta, ügyvédje pedig félrevezetőnek és megalapozatlannak nevezte a vádakat.

A vitatott incidens idején Berry vőlegénye, Van Hunt is a házban tartózkodott, és később vallomást tett az ügyben. Elmondása szerint Maceo agresszívan ellenállt, amikor édesanyja megpróbálta levenni róla a VR-szemüveget, majd a fiú meglökte az anyját. Hunt szerint azután avatkozott közbe, miközben anya és fia kiabáltak egymással, és mindketten rendkívül feldúltak voltak.

A bíróság október végén megszüntette a Berry ellen ideiglenesen elrendelt távoltartást, és elutasította Martinez kérését annak véglegesítésére. Ez azonban nem jelentette azt, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba: továbbra is Martineznél van az elsődleges szülői felügyeletben, Berry pedig egyelőre nem töltheti az éjszakát egy fedél alatt a fiával. A korábbi 50–50 százalékos felügyeleti rend visszaállításáról később döntenek.

Közben Berry mellett végig ott áll Van Hunt, aki a bírósági meghallgatásokon is támogatta menyasszonyát. Egy közeli forrás szerint a zenész ebben a rendkívül nehéz időszakban igazi támasza volt a színésznőnek.

A történetnek tehát koránt sincs vége: a következő bírósági döntések még alapvetően befolyásolhatják, hogyan alakul Halle Berry és Olivier Martinez fiának felügyelete.

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