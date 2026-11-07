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Sydney Sweeney megmutatta, hogyan telik az őszi szabadsága Scooter Braunnal – fotót is megosztott

színésznő sydney sweeney scooter braunn fotó
Life.hu
2026.11.07.
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Az Eufória színésznője ismét betekintést engedett a magánéletébe. Sydney Sweeney és Scooter Braun egy őszi kiruccanásról osztott meg hangulatos fotókat és videókat. A pár ezúttal New York állam egyik különleges helyére, Sleepy Hollowba látogatott, ahol a romantikus pillanatok mellett egy kis bolondozásra is jutott idő.

Sydney Sweeney Instagram-sztorijában több képet is mutatott a rövid útról. A színésznő és párja, Scooter Braun szemmel láthatóan élvezte az együtt töltött időt.

83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál – Sydney Sweeney az Armani Beauty Dinner rendezvényen
83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál – Sydney Sweeney az Armani Beauty Dinner rendezvényen 
Forrás: Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press/Northfoto

Scooter Braunból előbújt a „fej nélküli lovas”

A kiruccanás egyik legszórakoztatóbb pillanatát egy videó örökítette meg. Braun a kabátja alá bújt, majd felemelte a karját, és a Sleepy Hollow legendás alakját, a fej nélküli lovast próbálta utánozni. A háttérben Sweeney nevetése is hallatszik.

A színésznő „Hint...” felirattal tette közzé a videót, majd egy „Welcome to Historic Sleepy Hollow” feliratú táblát is megmutatott. A párnak így nemcsak egy őszi kirándulás jutott, hanem a helyhez kapcsolódó híres legenda is.

A választás ráadásul nem teljesen véletlen: Sweeney hamarosan egy új Sleepy Hollow-filmben szerepelhet. A Sony készülő produkciója Washington Irving klasszikus történetét dolgozza fel, ezúttal Katrina Van Tassel szemszögéből.

Sydney Sweeney és Scooter Braun
Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

Egyre komolyabbnak tűnik Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata

Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata 2025-ben kezdődött, majd az elmúlt évben egyre nyilvánosabbá vált. A páros idén már közös fotókkal is felvállalta a kapcsolatát, és több romantikus utazáson is részt vettek.

Egy hozzájuk közel álló forrás a People-nak elmondta, hogy a kapcsolatuk kifejezetten komoly, és Sweeney szereti, hogy Braun támogatja a karrierjét, miközben az együtt töltött időből a szórakozásra is jut. Ám sokan gondolják úgy, hogy Sydney Sweeney karrierje fogja bánni ezt a kapcsolatot.

Akárhogy is, úgy tűnik, jól érzik magukat együtt, és az őszi pihenésbe is sikerült becsempészniük egy kis romantikát – és persze egy adag hollywoodi hangulatot is.

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