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Ősszel se dobd ki a chilit! Így vészelheti át cserépben a telet a paprika

tél évelő növény víz hőmérséklet chili
Simon Péter
2026.11.07.
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Ha eddig nem tetted meg, most már ne is siess az eltüntetésével! A chilik többsége évelő növény, csak a hideg miatt nálunk nem tudja a szabadban átvészelni a telet. Ám egy kis odafigyeléssel jövőre is hozhat termést.

A chili egész nyáron hozta a termését, sőt, talán még október elején is volt leszedhető paprika rajta. Ám itt a november, így elérkezett az idő, hogy búcsút vegyél tőle, és komposztra kerüljön. Vagy mégsem? A következő módszerrel megmentheted a növényt, és ha ügyes vagy, jövőre is az idei növény adja az ételeidhez a csípős ízt.

chili cserépben
Mutatjuk, hogy teleltesd a chilit.
Forrás: 123rf

Így vészelheti át a chili a telet!

Évelő növényként a chili jövőre is onthatja a termését, de ha szeretnéd a következő nyáron is az idei növény termését fogyasztani, be kell tartanod az alábbiakat.

1. Vidd be a chilit a hidegből

A chili kifejezetten fagyérzékeny, ezért még a komolyabb lehűlés előtt kerüljön védett helyre. Érdemes már akkor lépni, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 10–12 fok körülire süllyed. A világos, lehetőleg napos ablakpárkány ideális, de egy hűvösebb, világos helyiség is megfelelhet. A 10–15 fok körüli hőmérséklet különösen jó a nyugalmi időszakhoz.

Mielőtt beköltözteted, nézd át alaposan a növényt, és távolítsd el az elszáradt leveleket, ágakat. A kártevőket is érdemes ellenőrizni, nehogy a lakásba is beköltözzenek.

2. Vágd vissza, és kevesebbet locsold

A nagyra nőtt növényt ősszel nyugodtan vissza lehet metszeni, így kevesebb helyet foglal, és a téli időszakban kevesebb vizet veszít. A visszavágás mértékére többféle gyakorlat létezik, de a lényeg, hogy az egészséges, zöld ágakat hagyd meg.

Télen a chili jóval kevesebb vizet igényel. A földje ne legyen folyamatosan nedves, inkább csak akkor locsold meg, amikor már kiszáradt. A pangó víz könnyen gyökérrothadáshoz vezethet. Tápoldatozni a téli nyugalmi időszakban nem szükséges.

3. Tavasszal újra fejlődésnek indulhat

Amikor február–március környékén hosszabbodni kezdenek a nappalok, fokozatosan több vizet és fényt kaphat a növény. Ekkor érdemes friss földbe ültetni, és jöhet a gyenge, elszáradt hajtások eltávolítása.

A szabadba azonban ne tedd ki túl korán: várd meg, amíg éjszaka sem fenyeget fagy, és a hőmérséklet tartósan megfelelő. Ha sikeresen áttelelteted, tavasszal egy már fejlett növénnyel indulhatsz neki az új szezonnak – vagyis nem kell mindent elölről kezdened.

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