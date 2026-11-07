Ősszel se dobd ki a chilit! Így vészelheti át cserépben a telet a paprika

A chili egész nyáron hozta a termését, sőt, talán még október elején is volt leszedhető paprika rajta. Ám itt a november, így elérkezett az idő, hogy búcsút vegyél tőle, és komposztra kerüljön. Vagy mégsem? A következő módszerrel megmentheted a növényt, és ha ügyes vagy, jövőre is az idei növény adja az ételeidhez a csípős ízt.
Így vészelheti át a chili a telet!
Évelő növényként a chili jövőre is onthatja a termését, de ha szeretnéd a következő nyáron is az idei növény termését fogyasztani, be kell tartanod az alábbiakat.
1. Vidd be a chilit a hidegből
A chili kifejezetten fagyérzékeny, ezért még a komolyabb lehűlés előtt kerüljön védett helyre. Érdemes már akkor lépni, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 10–12 fok körülire süllyed. A világos, lehetőleg napos ablakpárkány ideális, de egy hűvösebb, világos helyiség is megfelelhet. A 10–15 fok körüli hőmérséklet különösen jó a nyugalmi időszakhoz.
Mielőtt beköltözteted, nézd át alaposan a növényt, és távolítsd el az elszáradt leveleket, ágakat. A kártevőket is érdemes ellenőrizni, nehogy a lakásba is beköltözzenek.
2. Vágd vissza, és kevesebbet locsold
A nagyra nőtt növényt ősszel nyugodtan vissza lehet metszeni, így kevesebb helyet foglal, és a téli időszakban kevesebb vizet veszít. A visszavágás mértékére többféle gyakorlat létezik, de a lényeg, hogy az egészséges, zöld ágakat hagyd meg.
Télen a chili jóval kevesebb vizet igényel. A földje ne legyen folyamatosan nedves, inkább csak akkor locsold meg, amikor már kiszáradt. A pangó víz könnyen gyökérrothadáshoz vezethet. Tápoldatozni a téli nyugalmi időszakban nem szükséges.
3. Tavasszal újra fejlődésnek indulhat
Amikor február–március környékén hosszabbodni kezdenek a nappalok, fokozatosan több vizet és fényt kaphat a növény. Ekkor érdemes friss földbe ültetni, és jöhet a gyenge, elszáradt hajtások eltávolítása.
A szabadba azonban ne tedd ki túl korán: várd meg, amíg éjszaka sem fenyeget fagy, és a hőmérséklet tartósan megfelelő. Ha sikeresen áttelelteted, tavasszal egy már fejlett növénnyel indulhatsz neki az új szezonnak – vagyis nem kell mindent elölről kezdened.
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