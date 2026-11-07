Válogatós a gyerek? Ezzel az apró trükkel ráveheted az evésre

Ruth Watts brit védőnő a saját hétéves gyermekénél próbált ki egy egyszerű módszert, amelynek lényege, hogy az étkezés ne váljon alkudozássá vagy kényszerítéssé. A trükk különösen azoknak lehet megoldás, akiknek a gyereke csak néhány jól bevált ételt hajlandó megenni.

Ha a te gyereked is válogatós, próbál ki a védőnő trükkjét.

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Legyen valami ismerős is a gyerek tányérján

Watts szerint érdemes minden étkezésnél tenni a tányérra legalább egy olyan ételt, amelyet a gyerek biztosan szeret. Ez lehet például néhány falat gyümölcs, kenyér, zöldség vagy bármilyen más, számára megszokott étel. Mellette nyugodtan megjelenhet valami új is. Így a gyereknek nem kell egy teljesen ismeretlen étellel szembesülnie, és kisebb eséllyel érzi úgy, hogy az egész vacsora „ellene van”.

A szakember azt is hangsúlyozza, hogy nem érdemes erőltetni az evést. Ha a gyerek nem kér az új ételből, attól még később újra fel lehet kínálni.

Nem baj, ha elsőre nemet mond

Egy új étel elfogadásához idő kellhet. Az, hogy a gyerek egyszer elutasítja, még nem jelenti azt, hogy később sem fogja megszeretni.

Éppen ezért sokkal nyugodtabb megoldás lehet, ha időnként újra megjelenik a tányéron, de közben nem lesz belőle vita. A cél nem az, hogy minden vacsora végén üres legyen a tányér, hanem hogy a gyerek fokozatosan egyre többféle étellel találkozzon.

A legfontosabb pedig talán az, hogy az étkezés ne váljon napi harccá. Egy kis türelem, néhány ismerős falat és az új ízek nyugodt kínálása sokkal kellemesebbé teheti a közös vacsorát.

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