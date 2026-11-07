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étkezés

Válogatós a gyerek? Ezzel az apró trükkel ráveheted az evésre

étkezés trükk válogatós gyerek gyerek
Simon Péter
2026.11.07.
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Mit főzze, amit a kicsi is elfogad, sok szülőnek ismerős napi kihívás. Hiába kerül finom étel az asztalra, a válogatós gyerek már ránézésre eldönti, hogy ebből bizony nem kér. Egy apró változtatással azonban könnyebb lehet az étkezés, és még csak különleges fogásokat sem kell készíteni hozzá.

Ruth Watts brit védőnő a saját hétéves gyermekénél próbált ki egy egyszerű módszert, amelynek lényege, hogy az étkezés ne váljon alkudozássá vagy kényszerítéssé. A trükk különösen azoknak lehet megoldás, akiknek a gyereke csak néhány jól bevált ételt hajlandó megenni.

válogatós gyerek
Ha a te gyereked is válogatós, próbál ki a védőnő trükkjét.
Forrás: 123rf

Legyen valami ismerős is a gyerek tányérján

Watts szerint érdemes minden étkezésnél tenni a tányérra legalább egy olyan ételt, amelyet a gyerek biztosan szeret. Ez lehet például néhány falat gyümölcs, kenyér, zöldség vagy bármilyen más, számára megszokott étel. Mellette nyugodtan megjelenhet valami új is. Így a gyereknek nem kell egy teljesen ismeretlen étellel szembesülnie, és kisebb eséllyel érzi úgy, hogy az egész vacsora „ellene van”.

A szakember azt is hangsúlyozza, hogy nem érdemes erőltetni az evést. Ha a gyerek nem kér az új ételből, attól még később újra fel lehet kínálni.

Nem baj, ha elsőre nemet mond

Egy új étel elfogadásához idő kellhet. Az, hogy a gyerek egyszer elutasítja, még nem jelenti azt, hogy később sem fogja megszeretni.

Éppen ezért sokkal nyugodtabb megoldás lehet, ha időnként újra megjelenik a tányéron, de közben nem lesz belőle vita. A cél nem az, hogy minden vacsora végén üres legyen a tányér, hanem hogy a gyerek fokozatosan egyre többféle étellel találkozzon.

A legfontosabb pedig talán az, hogy az étkezés ne váljon napi harccá. Egy kis türelem, néhány ismerős falat és az új ízek nyugodt kínálása sokkal kellemesebbé teheti a közös vacsorát.

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