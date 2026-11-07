Kia Sportage Hybrid teszt – 239 lóerő, meglepő takarékosság, első osztályú kényelem

A Kia Sportage eddig sem tartozott a jellegtelen szabadidő-autók közé, a modellfrissítéssel azonban még határozottabb megjelenést kapott. A korábbi bumeráng alakú nappali menetfényeket függőleges LED-fénygrafika váltotta fel, amely a hangsúlyos hűtőmaszkkal együtt modernebbé teszi az orr-részt.

A megújult Kia Sportage bordó fényezésével és karakteres megjelenésével garantáltan magára vonzza a tekinteteket.

Forrás: Antalfi Krisztina

A megújult Kia Sportage 239 lóerős hibrid hajtással és összkerékhajtással érkezett hozzánk.

A teszt során mért 5-6 literes fogyasztás kellemes meglepetést okozott számunkra.

A Platinum felszereltség kényelmes utasteret és gazdag extralistát kínál.

Kia Sportage teszt női szemmel: jól áll neki az elegancia

Tesztautónk bordó fényezése különösen jól állt a karosszériának, a 18 colos könnyűfém keréktárcsák pedig remekül illettek az összképhez. A 4540 milliméter hosszú Sportage méreteivel a kompakt SUV-k mezőnyébe tartozik, 2680 milliméteres tengelytávjának köszönhetően azonban belül is bőséges helyet kínál.

Barna bőr és digitális világ

Az utastér egyik legszebb részlete kétségkívül a Gentle Brown árnyalatú vegánbőr kárpitozás volt. A meleg barna tónusok elegáns, otthonos hangulatot teremtettek, és kifejezetten jól harmonizáltak a bordó külsővel. A műszerfalat két, egyenként 12,3 colos kijelző uralja. A vezető előtti digitális műszeregység a legfontosabb menetadatokat mutatja, míg a központi érintőképernyőn a navigáció, a multimédia és a járműbeállítások érhetők el. A Kia ccNC rendszere vezeték nélküli Apple CarPlay- és Android Auto-kapcsolatot, valamint online szolgáltatásokat is kínál. A hibrid hajtás energiaáramlását külön grafikus megjelenítésen követhetjük.

A középkonzol kétfunkciós érintőpaneljével a klíma és a multimédia kezelése között válthatunk. Ötletes megoldás, bár némi megszokást igényel. A kormányon szerencsére hagyományos gombok is maradtak. A hátsó üléssorban is kényelmes a helykínálat, a csomagtartó pedig 587 literes, amely az ülések lehajtásával 1776 literre bővíthető.

239 lóerő, két motor és egy apró akkumulátor

A Sportage Hybrid hajtásláncának alapját egy 1,6 literes, négyhengeres turbós benzinmotor adja, amely önmagában 180 lóerőt és 265 Nm forgatónyomatékot teljesít. Ehhez társul egy 47,7 kW-os, vagyis közel 65 lóerős villanymotor, 250 Nm nyomatékkal. A két erőforrás együttes rendszerteljesítménye 239 lóerő, maximális forgatónyomatéka 380 Nm. Az elektromos hajtás energiaellátásáról egy 1,49 kWh kapacitású lítiumion-polimer akkumulátor gondoskodik.