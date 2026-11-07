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Kia Sportage Hybrid teszt – 239 lóerő, meglepő takarékosság, első osztályú kényelem

Női váltó próbakör Kia Sportage
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Egy családi SUV legyen stílusos, tágas, kényelmes, és persze egy kis erő sem árt az utakon. A megújult Kia Sportage 239 lóerős hibrid változata mindezt tudja, ráadásul az összkerékhajtású Platinum kivitel a tesztünkön 5–6 literes fogyasztásával és kényelmével is levett minket a lábunkról.

A Kia Sportage eddig sem tartozott a jellegtelen szabadidő-autók közé, a modellfrissítéssel azonban még határozottabb megjelenést kapott. A korábbi bumeráng alakú nappali menetfényeket függőleges LED-fénygrafika váltotta fel, amely a hangsúlyos hűtőmaszkkal együtt modernebbé teszi az orr-részt.

Bordó Kia Sportage hibrid SUV elölnézetből, napsütésben fotózva.
A megújult Kia Sportage bordó fényezésével és karakteres megjelenésével garantáltan magára vonzza a tekinteteket.
Forrás: Antalfi Krisztina
  • A megújult Kia Sportage 239 lóerős hibrid hajtással és összkerékhajtással érkezett hozzánk.
  • A teszt során mért 5-6 literes fogyasztás kellemes meglepetést okozott számunkra.
  • A Platinum felszereltség kényelmes utasteret és gazdag extralistát kínál.

Kia Sportage teszt női szemmel: jól áll neki az elegancia

Tesztautónk bordó fényezése különösen jól állt a karosszériának, a 18 colos könnyűfém keréktárcsák pedig remekül illettek az összképhez. A 4540 milliméter hosszú Sportage méreteivel a kompakt SUV-k mezőnyébe tartozik, 2680 milliméteres tengelytávjának köszönhetően azonban belül is bőséges helyet kínál.

Barna bőr és digitális világ

Az utastér egyik legszebb részlete kétségkívül a Gentle Brown árnyalatú vegánbőr kárpitozás volt. A meleg barna tónusok elegáns, otthonos hangulatot teremtettek, és kifejezetten jól harmonizáltak a bordó külsővel. A műszerfalat két, egyenként 12,3 colos kijelző uralja. A vezető előtti digitális műszeregység a legfontosabb menetadatokat mutatja, míg a központi érintőképernyőn a navigáció, a multimédia és a járműbeállítások érhetők el. A Kia ccNC rendszere vezeték nélküli Apple CarPlay- és Android Auto-kapcsolatot, valamint online szolgáltatásokat is kínál. A hibrid hajtás energiaáramlását külön grafikus megjelenítésen követhetjük.

A középkonzol kétfunkciós érintőpaneljével a klíma és a multimédia kezelése között válthatunk. Ötletes megoldás, bár némi megszokást igényel. A kormányon szerencsére hagyományos gombok is maradtak. A hátsó üléssorban is kényelmes a helykínálat, a csomagtartó pedig 587 literes, amely az ülések lehajtásával 1776 literre bővíthető.

239 lóerő, két motor és egy apró akkumulátor

A Sportage Hybrid hajtásláncának alapját egy 1,6 literes, négyhengeres turbós benzinmotor adja, amely önmagában 180 lóerőt és 265 Nm forgatónyomatékot teljesít. Ehhez társul egy 47,7 kW-os, vagyis közel 65 lóerős villanymotor, 250 Nm nyomatékkal. A két erőforrás együttes rendszerteljesítménye 239 lóerő, maximális forgatónyomatéka 380 Nm. Az elektromos hajtás energiaellátásáról egy 1,49 kWh kapacitású lítiumion-polimer akkumulátor gondoskodik.

Kia Sportage Hybrid belső tere bézs ülésekkel, digitális műszerfallal, széles érintőképernyővel.
A Kia Sportage utasterében a modern technológia és az elegancia találkozik: a kényelmes, bézs ülések igazán prémiumhangulatot teremtenek.
Forrás: Antalfi Krisztina

A Sportage öntöltő hibrid, vagyis nem igényel külső töltést. Az akkumulátor fékezéskor és lassításkor visszanyert energiából, illetve a benzinmotor segítségével töltődik. Kisebb terhelésnél az autó rövid ideig tisztán elektromosan is képes haladni, gyorsításkor pedig a két motor együtt dolgozik. A hatfokozatú automata sebességváltó hagyományos konstrukció, nem duplakuplungos DCT. Az összkerékhajtás szükség esetén a hátsó kerekekhez is továbbít nyomatékot, javítva a tapadást kedvezőtlen útviszonyok között.

Erőből és kényelemből sincs hiány

A 239 lóerős rendszerteljesítmény a gyakorlatban is meggyőző. A teszt során bőséges erőtartalék állt rendelkezésünkre, az előzések és az autópályás gyorsítások sem jelentettek kihívást. A gyári adatok szerint a Sportage Hybrid 4WD 8,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 196 km/óra.

A tesztautó 235/55 R18 méretű abroncsokkal szerelt kerekei a menetkomfort szempontjából is telitalálatnak bizonyultak. A futómű kellemesen finoman kezelte az úthibákat, miközben az autó stabil és kiszámítható maradt. A Sportage nem akar sportautósan kemény lenni, inkább a kényelmet és a kiegyensúlyozott haladást helyezi előtérbe.

Öt-hat liter? Kellemes meglepetés!

Egy 239 lóerős, összkerékhajtású SUV-tól nem feltétlenül várnánk ilyen kedvező fogyasztást, a Sportage azonban ezen a téren is bizonyított. Tesztünk során 100 kilométerenként mindössze 5–6 liter benzinnel beérte, ami az autó méreteit és teljesítményét tekintve kifejezetten jó eredmény. A takarékosságban fontos szerepet játszik az elektromos rásegítés és a fékezési energia visszanyerése. Az 52 literes üzemanyagtartállyal az általunk tapasztalt fogyasztás alapján elméletileg akár 870–1040 kilométeres hatótáv is elérhető, természetesen a vezetési körülményektől függően.

Bordó Kia Sportage Hybrid SUV vízparton, az előtérben virágzó vadvirágokkal, napsütéses időben.
A bordó Kia Sportage karakteres LED-fényszórói igazán vagány megjelenést kölcsönöznek a családi SUV-nak.
Forrás: Antalfi Krisztina

Mennyiért lehet a miénk?

A Kia korábbi MY26 árlistájában a 239 lóerős Hybrid Platinum alapára 15 949 000 forint, az összkerékhajtás felára egymillió forint. A tesztautóban látott Gentle Brown vegánbőr csomag további 500 ezer forintba kerül, a prémium metálfényezés pedig 300 ezer forintos tétel. Ezzel a konfiguráció számított listaára 17 749 000 forint, további extrák nélkül.

Megéri a figyelmet

A megújult Kia Sportage Hybrid Platinum 4WD egyik legnagyobb erénye a kiegyensúlyozottsága. Erős, mégis takarékos, tágas és kényelmes, miközben a modern technológia és az elegáns utastér is hozzátesz az élményhez. A 18 colos kerekekkel kiváló menetkomfortot kínált, az 5–6 literes fogyasztás pedig különösen meggyőző volt. A Sportage bebizonyította, hogy a józan választásnak nem kell unalmasnak lennie.

Ha neked is megtetszett a Kia Sportage, nézd meg az alábbi videót, és ismerd meg közelebbről ezt a vagány családi SUV-t:

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