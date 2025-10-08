Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

Férfi sneakerek, amelyeket nők is bátran viselhetnek

Az ősz legjobb tornacipői, ami neked és a párodnak is jól fognak állni.
Shutterstock - Maria Markevich
divat sneaker cipő
Kővári F. Luca
2025.10.08.
Férfi címke, női stílusérzék: sneakerek, amelyek pasiknak készültek, de a te gardróbodhoz is illenek. A legmenőbb tornacipők, amelyek jobban mutatnak rajtad, mint rajta.

Imádsz összeöltözni a pároddal? Mutatunk öt olyan tornacipőt, amit te is és a pasid is viselhettek − persze különböző méretekben.

Férfi tornacipők őszre, amiket te is bátran viselhetsz.
Férfi sportcipők őszre, amiket te is bátran viselhetsz.
Forrás: Shutterstock

Őszi tornacipők, amelyek neked és a pasidnak is jól állnak majd

Ha szívesen kreálsz matchy-matchy szetteket a szerelmeddel, akkor kukkantsd meg ezt az összeállítást, amit mindketten imádni fogtok. Mivel 2025 őszén a divatszínek főleg a barnásabb, bordós, bézses árnyalatok, ezért a következő sneakereket is a trend alapján válogattuk ki. Anyagait tekintve az őszi textúrák mellett raktuk le a voksunkat: lesznek bőr, hasított bőr és velúrbőr cipők is.

Tarts velünk, és nézzük 2025 legvagányabb férfi sneakereit, amelyeket te is bátran viselhetsz!

Ralph Lauren

Ez a hasított bőr tornacipő az egyik kedvencünk. Már 36-os mérettől megtalálható a webshopokban, úgyhogy a te lábadra is illik majd, és a partnered is talál magának megfelelőt. Bordó, mogyoró barna és kék színek mellett is dönthetsz. Az ősz igazi befutója! 

Ralpg Lauren tornacipő
Ralph Lauren cpő, 130 € (52 600 Ft) 
Forrás: Ralph Lauren

Nike surranó

Ez a cipő 43-féle színváltozatban is elérhető, úgyhogy nem lehet kifogás, hogy nincs megfelelő kínálat. Bátran választhattok különböző színeket a partnereddel, de ezzel az őszi hangulatú bézs-barna kombinációval nem lőhettek mellé idén. 

Nike sneaker
NIKE cipő, 50 389 Ft 
Forrás: glami.hu

Adidas Nubuk

Ez a nubuk bőr lábbeli 12 színben kapható, mi mégis erre a bézses-szürkés árnyalatra szavazunk, mert ez egy igazi alapdarab lehet számotokra. Elegáns anyagával, kifinomult, letisztult outfitekkel tökéletesen mutat majd. Ha igazán kényelmes és divatos lábbelit szeretnél, akkor ez lesz a megfelelő számodra. 

Adidas nubuk cipő
Adidas edzőcipő, 31 990 Ft 
Forrás: answear.hu

Mizuno Mxr

A Mizuno egy kevésbé ismert márka Magyarországon, de külföldön igen népszerű edzőcipő. Nyolc különféle színkombinációból választhatsz, és már 36,5-es mérettől van a webáruházban. Kombinálhatod extrább szettekkel, grungecore stílusban. 
 

Mizuno Mxr edzőcipő.
Mizuno Mxr sneaker, 49 990 Ft 
Forrás: footshop.hu

Velúrbőr Ralph Lauren

Az álomszép cipő bézs, szürke és őzbarna színekben kapható, már 36-os mérettől. Ez a design a fehér talp és sérülékeny velúrbőr anyaga miatt főleg kora őszre lesz alkalmas, de a sárosabb, esősebb időket már nem fogja bírni. Kombináld ballonkabáttal vagy elegáns szövetkabáttal, és gyönyörű őszi összeállítást kapsz. 

Ralph Lauren lábbeli.
Ralph Lauren cipő, 150 € (58 960 Ft) 
Forrás: Ralph Lauren

Ha még inspirálódnál olyan menő őszi férficipőkből, amelyeket te is hordhatsz, akkor kattints a videóra!

@antonioopapa 5 Sneakers you need for fall 🍁 🔗 on my page 🫵 #mensfashion #fashion #sneakers #fallsneakers @New Balance @Cole Haan @Onitsuka Tiger ♬ Yacht Club - MusicBox

