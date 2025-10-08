Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

Nagy Kata
2025.10.08.
Az októberi mozikínálat szó szerint elkényeztet bennünket: bármelyik filmstílust kedveled is, egészen biztosan találsz olyat, ami pár órára kiszakít a hétköznapokból.

A mozik ebben a hónapban minden eddiginél szélesebb repertoárral várják a filmkedvelőket. 

moziterem pattogatott kukoricával
Igazán megéri moziba menni októberben! 
Forrás: Shutterstock

Októberi mozifilmek, amiket mindenképp látnod kell 

Idén ősszel nem panaszkodhatunk a mozik kínálatára, ugyanis a vígjátékoktól kezdve a thrillereken át a lelket szétszaggató drámákig minden műfajban kedveskednek nekünk, csak győzzük kiválasztani, hogy este melyik filmet nézve faljuk be a pattogatott kukoricánkat! 

Nyugi, segítünk: összeszedtük neked egy kedves kis csokorba azokat a filmeket, amiket mindenképp érdemes megnézni, ha nem akarsz kimaradni a vérre menő munkahelyi amatőr filmkritikákból

1. A hosszú menetelés

Stephen King azonos című könyve alapján készült ez a disztópikus horror-thriller, ami bevallottan olyan alkotásokat ihletett, mint a Squid Game vagy a Battle Royale. Az alapkoncepció elképesztően egyszerű: 50 férfit meghívnak egy szadista játékra, ahol három km/órás sebességgel kell gyalogolniuk addig, amíg a végén már csak egy marad. Egyszerűen hangzik, de itt jön a csavar: azt, aki lassít, vagy elfárad, az őket kísérő katonák három figyelmeztetés után agyonlövik. A feszült alaphelyzetet elképesztően emberi párbeszédek, briliáns színészi játék és nyomasztó képi világ teszi még hatásosabbá és bár a történet rettenetesen ijesztő, nem tartalmaz öncélú mészárlást, vagy felesleges jumpscare-t, ami igazán egyedülállóvá teszi napjaink horrorfilmjei között. 

THE LONG WALK, Mark Hamill, 2025.,Image: 1035375056, License: Rights-managed, Restrictions: Please credit ©Lions Gate/Courtesy Everett Collection, Model Release: no
Felejtsd el a könnyed hangulatot, de semmiképp se hagyd ki ezt az alkotást!
Forrás: Profimedia

2. Jó szerencse

Keanu Reeves, Seth Rogen és Sandra Oh neve már eleve elég ahhoz, hogy az év egyik legjobban várt vígjátéka legyen a Jó szerencse, de a teljesen elborult alapkoncepció csak még inkább ráerősít erre. Keanu ugyanis végre nem egy komor igazságosztót alakít, hanem egy bohókás őrangyalt, akinek feltett szándéka, hogy megmentsen egy emberi lelket, de annyira elbénáz minden létező feladatot, hogy végül maga is halandóvá válik. A folyamat során élvezet nézni, hogy Reeves végre megmutatja a humoros oldalát, Seth Rogen zseniális improvizációi pedig kellőképp felteszik az i-re a pontot. Oh és említettük, hogy a csodálatos komika, Keke Palmer is szerepet kapott a filmben?! 

Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, "Good Fortune" (2025),Image: 1026787553, License: Rights-managed, Restrictions: For Editorial Use Only, Model Release: no, Pictured: Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari
A Jó szerencse segít vidámságot csempészni a hétköznapjaidba
Forrás: Profimedia

3. Egyik csata a másik után 

Nem vagyunk biztosak benne, hogy Leonardo DiCaprio nevén kívül kell bármi mást is mondanunk ahhoz, hogy meggyőzzünk arról, hogy ezt a filmet látnod kell, de azért megpróbáljuk! Leo ugyanis egy apukát alakít ebben az akcióthrillerben, ami valószínűleg a legtöbb képzelőerőt igénylő karakter számára az eddigi alakításai közül. Az egykori hippi a 14 éves lányával menekülni kényszerül a törvény keze elől, az út közben pedig számos kisebb és nagyobb harcot kell megvívniuk, sőt, még a gyermek anyja is képbe kerül. Az alkotás tele van abszurd humorral, elsöprő érzelmekkel és persze Sean Pennel, akinek a neve szintén garancia a felejthetetlen élményre. 

RELEASE DATE: September 26, 2025 TITLE: One Battle After Another STUDIO: Warner Bros. Studios DIRECTOR: Paul Thomas Anderson PLOT: When their evil enemy resurfaces after 16 years, a group of ex-revolutionaries reunite to rescue one of their own's daughter. STARRING: Leonardo DiCaprio as as Bob Fergusonas, and Benicio Del Toro as Sensai Sergio
Leonadro DiCaprio és Sean Penn
Forrás: Northfoto

4. Elrontott életek

Dave Franco kedvelőinek sem kell otthon maradniuk októberben: az azonos című bestseller alapján készült drámában egy anya és tinédzser lánya feszült kapcsolata bontakozik ki, miután az apa tragikus hirtelenséggel meghal. A két nő együtt próbálja meg feldolgozni a gyászt, ami komoly árnyékot vet kapcsolatukra, miközben a mindennapok problémáival is kénytelenek megbirkózni. A főbb szerepekben Dave Franco, Mckenna Grace, Clancy Brown, Allison Williams és Scott Eastwood látható.

Allison Williams as “Morgan” and Scott Eastwood as “Chris” in Regretting You from Paramount Pictures.
Scott Eastwood minden női szívet megdobogtat
Forrás: Northfoto

5. Shelby Oaks – A gonosz nyomában

Október utolsó előtti napjára még tartogatnak a mozik egy igazi nagyágyút egy dokumentumfilm-stílusú horror képében: a történetben Mia, egy fiatal lány ered az eltűnt húga nyomába, akinek egy paranormális eseményeket felgöngyölítő csapat egyik akciójában veszett nyoma egy Shelby Oaks nevű településen. Bár a csapat másik három tagjának holttesteit megtalálta a rendőrség, Mia húga szőrén-szálán eltűnt, ami érthető módon nem hagyja nyugodni a testvérét. Az alkotók az év egyik legijesztőbb horrorját ígérik nekünk és ha szereted a természetfeletti rettegést, akkor mindenképp adj neki egy esélyt!

Chris Stuckmann, Anthony Baldasare, Camille Sullivan, Eric Francis Melaragni, Sarah Durn At The 'Los Angeles Premiere Of Neon's "Shelby Oaks" At The Egyptian Theater In Hollywood CA, USA on September 29, 2025.,Image: 1041820467, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Halloween előtt sem árt egy kis borzongás
Forrás: Profimedia

