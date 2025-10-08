A mozik ebben a hónapban minden eddiginél szélesebb repertoárral várják a filmkedvelőket.

Igazán megéri moziba menni októberben!

Forrás: Shutterstock

Októberi mozifilmek, amiket mindenképp látnod kell

Idén ősszel nem panaszkodhatunk a mozik kínálatára, ugyanis a vígjátékoktól kezdve a thrillereken át a lelket szétszaggató drámákig minden műfajban kedveskednek nekünk, csak győzzük kiválasztani, hogy este melyik filmet nézve faljuk be a pattogatott kukoricánkat!

Nyugi, segítünk: összeszedtük neked egy kedves kis csokorba azokat a filmeket, amiket mindenképp érdemes megnézni, ha nem akarsz kimaradni a vérre menő munkahelyi amatőr filmkritikákból.

1. A hosszú menetelés

Stephen King azonos című könyve alapján készült ez a disztópikus horror-thriller, ami bevallottan olyan alkotásokat ihletett, mint a Squid Game vagy a Battle Royale. Az alapkoncepció elképesztően egyszerű: 50 férfit meghívnak egy szadista játékra, ahol három km/órás sebességgel kell gyalogolniuk addig, amíg a végén már csak egy marad. Egyszerűen hangzik, de itt jön a csavar: azt, aki lassít, vagy elfárad, az őket kísérő katonák három figyelmeztetés után agyonlövik. A feszült alaphelyzetet elképesztően emberi párbeszédek, briliáns színészi játék és nyomasztó képi világ teszi még hatásosabbá és bár a történet rettenetesen ijesztő, nem tartalmaz öncélú mészárlást, vagy felesleges jumpscare-t, ami igazán egyedülállóvá teszi napjaink horrorfilmjei között.

Felejtsd el a könnyed hangulatot, de semmiképp se hagyd ki ezt az alkotást!

Forrás: Profimedia

2. Jó szerencse

Keanu Reeves, Seth Rogen és Sandra Oh neve már eleve elég ahhoz, hogy az év egyik legjobban várt vígjátéka legyen a Jó szerencse, de a teljesen elborult alapkoncepció csak még inkább ráerősít erre. Keanu ugyanis végre nem egy komor igazságosztót alakít, hanem egy bohókás őrangyalt, akinek feltett szándéka, hogy megmentsen egy emberi lelket, de annyira elbénáz minden létező feladatot, hogy végül maga is halandóvá válik. A folyamat során élvezet nézni, hogy Reeves végre megmutatja a humoros oldalát, Seth Rogen zseniális improvizációi pedig kellőképp felteszik az i-re a pontot. Oh és említettük, hogy a csodálatos komika, Keke Palmer is szerepet kapott a filmben?!