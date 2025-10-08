A mozik ebben a hónapban minden eddiginél szélesebb repertoárral várják a filmkedvelőket.
Idén ősszel nem panaszkodhatunk a mozik kínálatára, ugyanis a vígjátékoktól kezdve a thrillereken át a lelket szétszaggató drámákig minden műfajban kedveskednek nekünk, csak győzzük kiválasztani, hogy este melyik filmet nézve faljuk be a pattogatott kukoricánkat!
Nyugi, segítünk: összeszedtük neked egy kedves kis csokorba azokat a filmeket, amiket mindenképp érdemes megnézni, ha nem akarsz kimaradni a vérre menő munkahelyi amatőr filmkritikákból.
Stephen King azonos című könyve alapján készült ez a disztópikus horror-thriller, ami bevallottan olyan alkotásokat ihletett, mint a Squid Game vagy a Battle Royale. Az alapkoncepció elképesztően egyszerű: 50 férfit meghívnak egy szadista játékra, ahol három km/órás sebességgel kell gyalogolniuk addig, amíg a végén már csak egy marad. Egyszerűen hangzik, de itt jön a csavar: azt, aki lassít, vagy elfárad, az őket kísérő katonák három figyelmeztetés után agyonlövik. A feszült alaphelyzetet elképesztően emberi párbeszédek, briliáns színészi játék és nyomasztó képi világ teszi még hatásosabbá és bár a történet rettenetesen ijesztő, nem tartalmaz öncélú mészárlást, vagy felesleges jumpscare-t, ami igazán egyedülállóvá teszi napjaink horrorfilmjei között.
Keanu Reeves, Seth Rogen és Sandra Oh neve már eleve elég ahhoz, hogy az év egyik legjobban várt vígjátéka legyen a Jó szerencse, de a teljesen elborult alapkoncepció csak még inkább ráerősít erre. Keanu ugyanis végre nem egy komor igazságosztót alakít, hanem egy bohókás őrangyalt, akinek feltett szándéka, hogy megmentsen egy emberi lelket, de annyira elbénáz minden létező feladatot, hogy végül maga is halandóvá válik. A folyamat során élvezet nézni, hogy Reeves végre megmutatja a humoros oldalát, Seth Rogen zseniális improvizációi pedig kellőképp felteszik az i-re a pontot. Oh és említettük, hogy a csodálatos komika, Keke Palmer is szerepet kapott a filmben?!
Nem vagyunk biztosak benne, hogy Leonardo DiCaprio nevén kívül kell bármi mást is mondanunk ahhoz, hogy meggyőzzünk arról, hogy ezt a filmet látnod kell, de azért megpróbáljuk! Leo ugyanis egy apukát alakít ebben az akcióthrillerben, ami valószínűleg a legtöbb képzelőerőt igénylő karakter számára az eddigi alakításai közül. Az egykori hippi a 14 éves lányával menekülni kényszerül a törvény keze elől, az út közben pedig számos kisebb és nagyobb harcot kell megvívniuk, sőt, még a gyermek anyja is képbe kerül. Az alkotás tele van abszurd humorral, elsöprő érzelmekkel és persze Sean Pennel, akinek a neve szintén garancia a felejthetetlen élményre.
Dave Franco kedvelőinek sem kell otthon maradniuk októberben: az azonos című bestseller alapján készült drámában egy anya és tinédzser lánya feszült kapcsolata bontakozik ki, miután az apa tragikus hirtelenséggel meghal. A két nő együtt próbálja meg feldolgozni a gyászt, ami komoly árnyékot vet kapcsolatukra, miközben a mindennapok problémáival is kénytelenek megbirkózni. A főbb szerepekben Dave Franco, Mckenna Grace, Clancy Brown, Allison Williams és Scott Eastwood látható.
Október utolsó előtti napjára még tartogatnak a mozik egy igazi nagyágyút egy dokumentumfilm-stílusú horror képében: a történetben Mia, egy fiatal lány ered az eltűnt húga nyomába, akinek egy paranormális eseményeket felgöngyölítő csapat egyik akciójában veszett nyoma egy Shelby Oaks nevű településen. Bár a csapat másik három tagjának holttesteit megtalálta a rendőrség, Mia húga szőrén-szálán eltűnt, ami érthető módon nem hagyja nyugodni a testvérét. Az alkotók az év egyik legijesztőbb horrorját ígérik nekünk és ha szereted a természetfeletti rettegést, akkor mindenképp adj neki egy esélyt!
