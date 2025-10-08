Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda Koppány

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
függőségek

Matthew Perry és Ozzy Osbourne együtt küzdöttek a démonjaikkal

függőségek Ozzy Osbourne Matthew Perry
Komáromi Bence
2025.10.08.
A két világsztárról köztudott volt, hogy különböző függőségekkel küzdöttek életük során. Azt azonban kevesen tudják, hogy Matthew Perry és Ozzy Osbourne együtt próbáltak meg leszámolni a démonjaikkal.

Nem mindennapi titkok derültek ki a nyáron elhunyt Ozzy Osbourne memoárjából. A legendás énekes az önéletrajzi könyvében többek között arról is írt, hogy közeli barátságot ápolt Matthew Perryvel. A viszonyuk annyira bizalmas volt, hogy a Jóbarátok sztárja egy alkalommal még egy Anonim Alkoholisták-gyűlésre is ellátogatott a rocksztár otthonába.

Ozzy Osbourne visszaemlékezéseiből kiderült: Matthew Perry a rocksztár segítségét kérte a leszokáshoz
Ozzy Osbourne visszaemlékezéseiből kiderült: Matthew Perry a rocksztár segítségét kérte a leszokáshoz
Forrás: NurPhoto

Matthew Perry a halála előtt segítséget kért  Ozzy Osbourne-tól

A Mirror számolt be arról, hogy a rocksztár az emlékirataiban egy külön fejezetet szentelt a tragikusan fiatalon elhunyt barátjának. Ebben Ozzy arról írt, hogy Perry többször felkereste őt Los Angelesben, és még egy olyan találkozóra is ellátogatott a frontember házába, ahol függőkkel ültek össze, és megosztották egymással a leszokáshoz szükséges tapasztalataikat. 

Matthew a halála előtt eljött hozzám egy AA-gyűlésre. Ő volt a legviccesebb, legtehetségesebb fickó, akit ismertem. Rengeteget küzdött azért, hogy felépüljön a drogfüggőségéből

 — kezdte beszámolóját a Sötétség Hercege a könyvben, majd hozzátette:

Egy nap aztán elhallgatta előlem, hogy újra drogozik. Akkor azt mondtam neki, hogy rendben van ha csinálja, de akkor ez ennyi volt, vége a játéknak. Nagyon szomorú voltam, amikor bemondták a tévében, hogy a jakuzzijában találtak rá holtan, ketaminnal a szervezetében. Pedig mindent megtett, hogy tiszta maradjon. Úgy látszik, hogy ez nem volt elég

— olvasható Ozzy Osbourne könyvében. A műben a világsztár arról is említést tett, hogy neki nagy segítséget nyújtottak az AA-gyűlések, és ezek nélkül ő is a homályban ragadt volna.

Ma lenne 56 éves Matthew Perry: így gyászolja őt a legjobb barátja Jennifer Aniston - Videó!

Lassan két éve, hogy elveszítettük a Jóbarátok sztárját. A tragikus sorsú Matthew Perry ma lenne 56 éves, ez alkalomból megemlékezett róla a legjobb barátja és kollégája Jennifer Aniston is.

Ozzy Osbourne temetésén békült ki egymással a három gyermeke

A világhírű énekes lánya Aimee évek óta nem beszélt a családtagjaival. Ozzy Osbourne temetése miatt azonban újra felvette a kapcsolatot az édesanyjával és a testvéreivel.

Újabb részletek kerültek napvilágra Matthew Perry haláláról: meglepő tényekre és titkokra derült fény

Bár a hivatalos nyomozás a Jóbarátok sztárjának ügyében lezárult, és a jelentést is nyilvánosságra hozták, a halálához vezető útról készült dokuból megdöbbentő részletek derülnek ki Matthew Perry haláláról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu