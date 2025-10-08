Matthew Perry és Ozzy Osbourne együtt küzdöttek a démonjaikkal

Nem mindennapi titkok derültek ki a nyáron elhunyt Ozzy Osbourne memoárjából. A legendás énekes az önéletrajzi könyvében többek között arról is írt, hogy közeli barátságot ápolt Matthew Perryvel. A viszonyuk annyira bizalmas volt, hogy a Jóbarátok sztárja egy alkalommal még egy Anonim Alkoholisták-gyűlésre is ellátogatott a rocksztár otthonába.

Ozzy Osbourne visszaemlékezéseiből kiderült: Matthew Perry a rocksztár segítségét kérte a leszokáshoz

Forrás: NurPhoto

Matthew Perry a halála előtt segítséget kért Ozzy Osbourne-tól

A Mirror számolt be arról, hogy a rocksztár az emlékirataiban egy külön fejezetet szentelt a tragikusan fiatalon elhunyt barátjának. Ebben Ozzy arról írt, hogy Perry többször felkereste őt Los Angelesben, és még egy olyan találkozóra is ellátogatott a frontember házába, ahol függőkkel ültek össze, és megosztották egymással a leszokáshoz szükséges tapasztalataikat.

Matthew a halála előtt eljött hozzám egy AA-gyűlésre. Ő volt a legviccesebb, legtehetségesebb fickó, akit ismertem. Rengeteget küzdött azért, hogy felépüljön a drogfüggőségéből

— kezdte beszámolóját a Sötétség Hercege a könyvben, majd hozzátette:

Egy nap aztán elhallgatta előlem, hogy újra drogozik. Akkor azt mondtam neki, hogy rendben van ha csinálja, de akkor ez ennyi volt, vége a játéknak. Nagyon szomorú voltam, amikor bemondták a tévében, hogy a jakuzzijában találtak rá holtan, ketaminnal a szervezetében. Pedig mindent megtett, hogy tiszta maradjon. Úgy látszik, hogy ez nem volt elég

— olvasható Ozzy Osbourne könyvében. A műben a világsztár arról is említést tett, hogy neki nagy segítséget nyújtottak az AA-gyűlések, és ezek nélkül ő is a homályban ragadt volna.