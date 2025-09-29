Egy kutatásból kiderült: egyetlen dolog felelős a családi balhék 75 százalékáért

Jól olvastátok: a legtöbb családi balhé hátterében az áll, hogy az egyik családtag kedves volt a másikhoz, aki ezt nem viszonozta. Mire gondolunk pontosan? Arra, hogy egy széleskörű kutatás szerint a szvességeből és a kölcsönökből ered az otthoni veszekedések háromnegyede. A Yourtango felméréséből kiderült, hogy az emberek nagy része szívesen segít a rászoruló rokonának, ám ha a támogatást soha nem lel viszonzásra, akkor szinte biztos, hogy sosem fogják elásni egymást között a csatabárdot. Mutatjuk a részleteket.

Egy felmérés szerint a családi balhék 75 százaléka a kölcsönkérések miatt történik

Forrás: E+

Nem csak a pénz lehet kiváltó oka a családi balhéknak

A lap felkérésére készült kutatás során 1200 felnőttet kértek meg, hogy osszák meg tapasztalataikat a családi konfliktusokról, és azok kiváltó okairól. Így derült ki, hogy a válaszadók 75 százalékának azután romlott meg a kapcsolata egy családtagjával, hogy pénzzel vagy szívességgel segített rajta, amely ezután viszonzatlan maradt. A kutatást vezető professzor, Berna Anat arról beszélt, hogy a felmérésük rámutatott, hogy miért nem szabad semmit kölcsönadnunk a rokonainknak:

Ha valakinek pénzt adok, akkor inkább ügyelek rá, hogy csak egy kisebb összeget adjak, de azt ajándékként kezeljem. Így nem fogom elvárni, hogy visszafizessék, és nem csalódok. Tehát részemről akkora összeget vagyok hajlandó adni a másiknak, amit hajlandó vagyok akár elveszíteni is

- árulta el a szakértő. Berna azt is elmondta, hogy a kitöltők fele élt már át olyan helyzetet, amikor búcsút mondhatott a kölcsön adott pénzének, a 46 százalékuk pedig jelenleg is várja, hogy egy rokonuk visszaadja a számukra nyújtott segítséget.

A késedelmes fizetések, a félreértések, és a növekvő adósságok, hatalmas terhet rónak a családi kapcsolatainkra. De nem csak ezek a gesztusok számítanak. A kutatásunk rámutatott arra is, hogy a nem tipikus kölcsönadás az egyetlen ok, ami balhét generál. Ide tartoznak az olyan esetek is, mint amikor meghívsz valakit egy étteremben, de ő soha nem viszonozza ezt, vagy drága ajándékot veszel neki, ő pedig egy virággal kiszúrja a szemedet. De nem elhanyagolhatóak az olyan helyzetek sem, amikor különböző munkákban segítünk a másiknak, és amikor nekünk lenne segítségre szükségünk, akkor magunkra maradunk

- tette hozzá a szakértő.