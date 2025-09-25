Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones: kiderült, miért nem láthattuk őket soha együtt a filmvásznon

Csillogás, rivaldafény, pletykák és rosszakarók, ők mégis 25 éve kitartanak egymás mellett. Hollywood tele van mesébe illő szerelmi történetekkel, de kevés olyan ikonikus páros akad, mint Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones. A sztárpár különlegessége nem csupán a botrányoktól mentes házasságukban rejlik, hanem abban is, hogy egy napon, szeptember 25-én ünneplik születésnapjukat. A két színész álomkapcsolatából már csak egy közös film hiányzik, de ilyet hiába keresünk.

25 éves tart Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones házassága, két közös gyermekük is született.

Forrás: Northfoto

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones egy napon ünneplik születésnapjukat: hogyhogy nincs közös filmjük?

A válasz talán éppen abban rejlik, hogy mindketten erős, önálló karriert építettek, és nem akarták kockára tenni házasságukat egy esetleges szakmai konfliktussal. Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones inkább a magánéletben írták meg közös forgatókönyvüket, amelyben két gyerek, számtalan közös élmény és a mai napig tartó kölcsönös tisztelet a főszereplő.

Napra pontosan 25 év korkülönbség, Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones mégis negyed évszázada boldogok együtt.

Forrás: Northfoto

Mégis akad egy film, aminek szereplői között mindkét sztár feltűnik, ez pedig nem más, mint a Traffic (2000), ám ebben egyetlen közös jelenetük sincs. A Steven Soderbergh rendezte, Oscar-díjas alkotásban Catherine Zeta-Jones éppen első gyermekükkel volt várandós, és Michael Douglas javaslatára vállalta el a terhes drogfüggő nő szerepét. Az alakítás annyira erősre sikerült, hogy a színésznő Golden Globe-díjat kapott érte.

A 25 éve házas Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones közös filmje meghiúsult

A sztárpár 2000-ben házasodott össze, és nem sokkal ezután felmerült egy közös film lehetősége. A Monkeyface, hollywoodi viszonylatban alacsony, mindössze 52 millió dolláros költségvetésből készült volna, mégis hatalmas figyelem kísérte az alakuló projektet. Az ötlet ígéretes volt, de végül Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones is kihátrált belőle, egyes források szerint pedig a rablótörténet finanszírozási gondok miatt nem került soha vászonra. Maga a rendező, Stephen Frears sem tudja pontosan, miért hiúsult meg a közös munka, pedig Catherine Zeta-Jones-szal korábban már dolgozott együtt a Pop, csajok, satöbbi (High Fidelity 2000) kapcsán. A sztárpár egyetlen, valódi közös filmje így sosem született meg, ami a rajongók számára máig hiány.