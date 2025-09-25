Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Nagy lehet a baj! Justin Bieber édesanyja imában kért erőt fiának: „A gyógyulás legyen veled, Justin!"

Világsztár justin bieber ima
Horváth Angéla
2025.09.25.
Justin Bieber édesanyja, Pattie Mallette a közösségi médiában, nyilvánosan imádkozott fiáért. A rajongók úgy gondolják, komoly baj van.

Pattie Mallette, Justin Bieber édesanyja vasárnap több fekete-fehér fotót osztott meg az Instagramon fiáról. Az egyik képen „imádkozzatok értem” feliratú pólót visel.

Justin Bieber édesanyja ezt a képet osztotta meg fiáról
Justin Bieber édesanyja ezt a képet osztotta meg fiáról
Forrás: Instagram

Pattie hosszan imádkozik az Instagramon: 
 

Mindig szurkolunk neked és imádkozunk érted, Justin. 🙏 A szabadság, az erő, a tisztaság és gyógyulás legyen veled, Justin. A félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncát vegye le rólad Jézus. Szentlélek, vedd körül őt IGAZSÁGGAL, FÉNYVEL és adj neki VÉDELMET. GYÓGYÍTS MEG MINDEN SEBET a szívében, elméjében és testében, mi látható és láthatatlan, állítsd vissza, ami elveszett, tedd őt TELJESSÉ. Töltsd meg a SZERETETEDDEL és VIGASZODDAL. Továbbra is emeld fel őt a királyságod hangjaként. Hallgattass el minden hangot, amely nem tőled származik, és engedd, hogy az ő élete tanúsága legyen a te hatalmadnak, szeretetednek és gyógyító kegyelmednek. Mondj áment, ha egyetértesz!

Könyörgése több követőt is aggodalommal töltött el. „Mi történt Justinnal?” – kérdezték sokan. Mások szerint azonban Pattie Mallette csak a szeretetét fejezte ki fia iránt. 

 

Justin Bieber lesz a 2026-os Coachella egyik headlinere

Justin Bieber idén két új stúdióalbumot is kiadott (Swag és Swag II), ezek után pedig megkötötte milliókat érő szerződését a Coachellára, ő lesz 2026-ban az egyik headliner. Ugyanakkor a rajongók zöme úgy gondolja, az énekes nincs jól. Az utóbbi hónapokban furcsán viselkedik a nyilvánosság előtt is, és azt sem titkolja, hogy kannabiszt  használ. Pár hete a magánélete miatt volt hangos a sajtó, több lap azt írta, a házassága romokban van, ám felesége a Vogue-nak adott interjúban leszögezte: „Itt az ideje, hogy mindenki továbblépjen és megnyugodjon.”

Borzasztóan beteg Bella Hadid, édesanyja sokkoló képeket posztolt: videó

A modellnél 2012-ben diagnosztizáltak Lyme-kórt, most pedig olyan súlyossá vált az állapota, hogy kórházba került. Bella Hadid folyamatos kezelés alatt áll.

Justin Bieber egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán - VIDEÓ

A kanadai énekes egyre furcsább tartalmakat oszt meg magáról: most egy szál boxerben mutatkozott a nyílt utcán.

Megtörte a csendet Hailey Bieber elhidegült apja: ezt gondolja a családi viszályukról

A divatikon néhány hónapja elárulta, hogy elhidegült a viszonya a szüleivel. Stephen Baldwin azonban nem neheztel a lányára, büszke rá, hogy Hailey Bieber egyedül is megáll a lábán.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu