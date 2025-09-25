Nagy lehet a baj! Justin Bieber édesanyja imában kért erőt fiának: „A gyógyulás legyen veled, Justin!"

Pattie Mallette, Justin Bieber édesanyja vasárnap több fekete-fehér fotót osztott meg az Instagramon fiáról. Az egyik képen „imádkozzatok értem” feliratú pólót visel.
Pattie hosszan imádkozik az Instagramon:
Mindig szurkolunk neked és imádkozunk érted, Justin. 🙏 A szabadság, az erő, a tisztaság és gyógyulás legyen veled, Justin. A félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncát vegye le rólad Jézus. Szentlélek, vedd körül őt IGAZSÁGGAL, FÉNYVEL és adj neki VÉDELMET. GYÓGYÍTS MEG MINDEN SEBET a szívében, elméjében és testében, mi látható és láthatatlan, állítsd vissza, ami elveszett, tedd őt TELJESSÉ. Töltsd meg a SZERETETEDDEL és VIGASZODDAL. Továbbra is emeld fel őt a királyságod hangjaként. Hallgattass el minden hangot, amely nem tőled származik, és engedd, hogy az ő élete tanúsága legyen a te hatalmadnak, szeretetednek és gyógyító kegyelmednek. Mondj áment, ha egyetértesz!
Könyörgése több követőt is aggodalommal töltött el. „Mi történt Justinnal?” – kérdezték sokan. Mások szerint azonban Pattie Mallette csak a szeretetét fejezte ki fia iránt.
Justin Bieber idén két új stúdióalbumot is kiadott (Swag és Swag II), ezek után pedig megkötötte milliókat érő szerződését a Coachellára, ő lesz 2026-ban az egyik headliner. Ugyanakkor a rajongók zöme úgy gondolja, az énekes nincs jól. Az utóbbi hónapokban furcsán viselkedik a nyilvánosság előtt is, és azt sem titkolja, hogy kannabiszt használ. Pár hete a magánélete miatt volt hangos a sajtó, több lap azt írta, a házassága romokban van, ám felesége a Vogue-nak adott interjúban leszögezte: „Itt az ideje, hogy mindenki továbblépjen és megnyugodjon.”
