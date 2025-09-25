Fordulat az időjárásban: sok csapadékkal érkezett a lehűlés, hétvégén már fagyhat is

Csütörtök reggel nyugaton is esett még, így gyakorlatilag csak a Balaton környékén volt száraz az időjárás. Hajnalban átlagosan 11 és 17 fok közötti értékeket mértek.

A következő napokban senki se induljon el otthonról esernyő nélkül, csapadékos lesz az időjárás.

Forrás: Getty Images

Időjárás a hét végéig: csütörtökön a Tiszántúlra is megérkezik a front

A nap folyamán a csapadékzóna fokozatosan kelet felé húzódik, így Csongrád-Csanád és Békés vármegyében is elered az eső. Szerdán még nyárias volt az idő a viharsarokban, most viszont ott is visszaesik a hőmérséklet: a legmagasabb értékek 16 és 21 fok között alakulnak, attól függően, mennyi napsütés jut az adott térségre.

A keleti szél sokfelé feltámad, emiatt gyorsabb felhőátvonulásokra, záporokra és zivatarokra is számítani lehet, főként az ország középső és keleti részén.

Péntekre melegebb, de szeles időt ígérnek

Péntekre csökken a csapadék mennyisége, de továbbra is borult lesz az ég. Délután többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb időre kisüt a nap. Nyugaton újabb záporok érkezhetnek a hidegfronttal. Országszerte szeles idő várható, a csúcshőmérséklet nagyjából 23 fok körül tetőzik.

A hétvégén már szárazabb lesz az időjárás, legfeljebb elszórt záporok zavarhatják meg a napsütést. A nappali maximumok nem érik el a 25 fokot, viszont napközben kellemes, napos idő lesz. Hajnalban azonban a szélcsendes völgyekben ismét fagypont közelébe hűlhet a levegő.