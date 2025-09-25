Először szólalt meg Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi örökbefogadott kislányáról a büszke nagypapa, Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi augusztusban osztották meg az örömhírt Instagramon: örökbe fogadták első közös gyermeküket, egy kislányt. Most a nagypapa, Jon Bon Jovi egy podcastban mesélt arról, hogyan éli meg a nagyszülői szerepet.

Jon Bon Jovi unokája az egész családot elvarázsolta

„Őrült érzés, de nagyszerű. Csodálatos” – fogalmazott. „Megismerkedtünk a kislánnyal, és abban a pillanatban a mi unokánk lett. Már most az a nagypapa vagyok, aki állandóan dicsekszik – de ez egyáltalán nem zavar.”

Jon Bon Jovi a podcastban menyét is méltatta: „Millie egy édes lány, aki nagyon keményen dolgozik. Mindig elmondom neki, mennyire csodálom a munkamorálját.” Az énekes hozzátette: „Nagyon fiatalon házasodtak össze, de mi megértettük őket, és áldásunkat adtuk rájuk. Ők ketten érettebbek a koruknál, és valóban szeretik egymást.”

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi egy éve házasok

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi pár napja ünnepelték első házassági évfordulójukat. A fiatal színésznő egy fekete-fehér fotóval vallot szerelmet férjének. „1 év házasság. Imádok a feleséged lenni” – írta a bejegyzéshez.

Jake Bongiovi is megemlékezett a jeles napról: ő is egy képet tett közzé, amelyen kézen fogva állnak, és egymás szemébe néznek. „Egy év már eltelt, még sok van hátra. Nagyon szeretlek, gyönyörű feleségem. Boldog évfordulót 💕” – írta.