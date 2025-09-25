Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Rocksztár

Először szólalt meg Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi örökbefogadott kislányáról a büszke nagypapa, Jon Bon Jovi

Rocksztár Jake Bongiovi Millie Bobby Brown
Szabados Dániel
2025.09.25.
Jon Bon Jovi először beszélt arról, milyen érzés, hogy nagypapa lett. A 63 éves rocksztár fia, Jake Bongiovi és felesége, Millie Bobby Brown örökbefogadással alapítottak családot, és a kisbaba máris a családjuk középpontja lett.

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi augusztusban osztották meg az örömhírt Instagramon: örökbe fogadták első közös gyermeküket, egy kislányt. Most a nagypapa, Jon Bon Jovi egy podcastban mesélt arról, hogyan éli meg a nagyszülői szerepet.

Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, és a nagyszülők, Dorothea Hurley és Jon Bon Jovi
Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley and Jon Bon Jovi 
Forrás: Getty Images

Jon Bon Jovi unokája az egész családot elvarázsolta

„Őrült érzés, de nagyszerű. Csodálatos” – fogalmazott. „Megismerkedtünk a kislánnyal, és abban a pillanatban a mi unokánk lett. Már most az a nagypapa vagyok, aki állandóan dicsekszik – de ez egyáltalán nem zavar.”

Jon Bon Jovi a podcastban menyét is méltatta: „Millie egy édes lány, aki nagyon keményen dolgozik. Mindig elmondom neki, mennyire csodálom a munkamorálját.” Az énekes hozzátette: „Nagyon fiatalon házasodtak össze, de mi megértettük őket, és áldásunkat adtuk rájuk. Ők ketten érettebbek a koruknál, és valóban szeretik egymást.”

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi egy éve házasok

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi pár napja ünnepelték első házassági évfordulójukat. A fiatal színésznő egy fekete-fehér fotóval vallot szerelmet férjének. „1 év házasság. Imádok a feleséged lenni” – írta a bejegyzéshez.

 

Jake Bongiovi is megemlékezett a jeles napról: ő is egy képet tett közzé, amelyen kézen fogva állnak, és egymás szemébe néznek. „Egy év már eltelt, még sok van hátra. Nagyon szeretlek, gyönyörű feleségem. Boldog évfordulót 💕” – írta.

 

Boris Becker kendőzetlenül beszélt a börtönéletről: a zuhanyzóban félt a legjobban

A háromszoros wimbledoni bajnok, Boris Becker nemrég egy podcastban mesélt arról, hogyan telt az a nyolc hónap, amit egy brit börtönben töltött. A teniszlegenda elmondása szerint az ottani körülmények sokkal keményebbek, mint amit a külvilág elképzeli.

Brooklyn Beckham megtörte a csendet – először szólalt meg a családi viszályról

David és Victoria Beckham legidősebb fia, Brooklyn Beckham most először beszélt a családjában dúló háborúról. A 26 éves fiatalember a Ryder Cup All-Star mérkőzésen adott interjút, ahol leszögezte: boldog házasságban él, és nem foglalkozik a negatív véleményekkel.

Nagy lehet a baj! Justin Bieber édesanyja imában kért erőt fiának: „A gyógyulás legyen veled, Justin!"

Justin Bieber édesanyja, Pattie Mallette a közösségi médiában, nyilvánosan imádkozott fiáért. A rajongók úgy gondolják, komoly baj van.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu