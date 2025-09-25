Boris Becker kendőzetlenül beszélt a börtönéletről: a zuhanyzóban félt a legjobban

Boris Beckert azért ítélték el, mert több milliót próbált elrejteni az ellene folyó csődeljárás során. Végül összesen 230 napot töltött rács mögött, először a hírhedt londoni Wandsworth börtönben, majd a Huntercombe intézetben, ahol már valamivel elviselhetőbb körülmények várták.

Boris Becker szerint a börtönélet pont olyan kemény, ahogy azt a filmekben látni

Forrás: DeFodi Images



„Nem Boris Becker voltam, csak egy rab“

„Aki azt mondja, hogy börtönben lenni könnyű, az hazudik” – vallotta be. – „Ott nem számított, ki vagyok. Csak 11 és 12 óra között mehettem ki ebédért, majd délután fél öttől negyed hatig lehetett vacsorázni. Közben mindig csak a földre nézel, sosem nézel senki szemébe, mert félsz.”

Legjobban azonban a zuhanyzóban félt: „Mindenki tudja, mit mutatnak a filmek, és az tényleg igaz. A zuhanyzó belülről zárható, a felügyelők nem mennek be. Az volt a legnagyobb félelmem, hogy olyannal kerülök össze, aki visszaél a helyzettel. Ezért muszáj volt találni egy csoportot, akik között biztonságban érezhettem magam.”

A Wandsworth börtön hírhedt a rossz állapotokról és a túlzsúfoltságról. Boris Becker négy hetet töltött ott, majd áthelyezték Huntercombe-ba, ahol már edzőtermet is használhatott. Mindezek ellenére a volt sportoló számára az ott töltött hónapok rendkívül megterhelőek voltak: „Az étel borzalmas volt, és először az életemben tényleg megtapasztaltam, mit jelent éhezni.”

A most 57 éves egykori klasszis azóta könyvben is feldolgozta a történteket. Az Inside című művében részletesen beszámol arról, hogyan élte túl ezt az időszakot, és milyen hatással volt rá a börtönvilág. Boris Becker élete azóta rendbe jött, megnősült és hamarosan újra édesapa lesz.