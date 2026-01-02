Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek

A buli véget ért, de a szenvedés még tart? 5 tipp, ha két nap múlva is „másnapos" vagy

ivás másnaposság másnaposság ellen
Simon Benedek
2026.01.02.
A másnaposság természetes velejárója a túlzott alkoholfogyasztásnak. Előfordul azonban, hogy még harmadnap is rosszul érezzük magunkat egy görbe este után. Vajon létezik harmadnaposság? Mutatjuk a választ!

A másnaposság elkerülhetetlen jelenség, ha túlzásba vitted az italozást előző este. De mi van, ha a fejfájás, szédülés, hányinger, fáradtság és ingerlékenység még harmadnap sem akar enyhülni? Íme a harmadnaposság tünetei és lehetséges okai. 

Egy harmadnapossággal küzdő szőke nőnek fáj a feje a másnaposság miatt.
Létezik harmadnaposság?
Forrás:  Getty Images
  • A másnaposság kellemetlen tüneteit sokan jól ismerik.
  • Az elhúzódó tüneteket harmadnaposságnak is szokták hívni.
  • Ha nem múlnak a kellemetlen mellékhatások, akkor van néhány tipp, ami segíthet.
  • Bizonyos esetekben érdemes orvoshoz fordulni, mert fennállhat az alkoholmérgezés veszélye.

Harmadnaposság: mitől lehet és meddig tarthat?

Arra a kérdésre, hogy meddig tart a másnaposság nincs egységes válasz. Általában a klasszikus másnaposság tünetei néhány órától akár 1 napig is terjedhetnek, ám extrém esetben – amit néha harmadnaposságnak is neveznek – akár 48-72 órán át is fennmaradhatnak, különösen akkor, ha nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottunk. Ez azonban nem egy külön diagnózis, inkább a másnaposság intenzitásának és hosszának fokozódása különböző tényezők következtében. Hogy pontosan miért lehetsz rosszul még harmadnap is? Íme néhány válasz:

  • Az alkohol vízhajtó hatása miatt fellépő dehidratáltság lelassíthatja a regenerálódást. 
  • Üres gyomor és bizonyos italok adalékai (például szulfitok) tovább súlyosbíthatják a tüneteket. 
  • Ha nem pihensz eleget, vagy nem alszod ki magad, akkor az alkohol hatásai tovább jelen lehetnek a szervezetedben. 

5 tipp, ha még napokkal később is kótyagos vagy

A harmadnaposság, mint olyan nem létezik külön diagnózisként, de a másnaposság tünetei bizonyos esetekben tovább is tarthatnak a szokásosnál, sőt még fokozódhatnak is, ilyenkor az alkoholmérgezés lehetősége is fennáll. Tippek másnaposság ellen, ha napok múlva is kótyagos vagy:

1. Folyadékpótlás és hidratálás: az alkohol hatására a szervezet több vizet veszít, ami fejfájást és gyengeséget okozhat. Folyamatosan igyál vizet vagy elektrolit‑gazdag italokat napközben, hogy segítsd a szervezet regenerálódását. 

2. Elektrolit‑ és tápanyagpótlás: egyél könnyen emészthető, tápanyagdús ételeket, mint például banán, leves vagy pirítós és keksz, amelyek segíthetnek normalizálni a vércukorszintet és pótolni az elveszett ásványi anyagokat. 

3. Kiegyensúlyozott pihenés: adj időt a testednek a pihenésre és az alvásra – az alvás során a szervezet regenerációja sokkal gyorsabb: az idegrendszer és a metabolikus folyamatok is rendeződnek. 

4. Kerüld a további alkoholt: a „kutyaharapást szőrével” elmélet, miszerint egy kis alkohol segít átlendülni másnap, netán harmadnap, de valójában csak késlelteti a tünetek elmúlását és túlterheli a májat.

5. Figyeld tested jelzéseit: ha a tünetek nem csökkennek harmadnapra, vagy súlyosbodnak (például extrém fejfájás, zavartság, légzési nehézség), fordulj orvoshoz. Ezek a tünetek ugyanis más egészségügyi problémákat is jelezhetnek, például alkoholmérgezést. 

