Testvérviszály, avagy a rossz nevelés hatása — Ha így bánsz a gyerekeiddel, felnőttként gyűlölni fogják egymást

A családi kapcsolatok természetes velejárója, hogy a testvérek között időnként előfordulnak kisebb-nagyobb viták, nézeteltérések. Az azonban, hogy ezek a konfliktusok később kisimulnak vagy épp még mélyebb szakadékokká alakulnak-e, nagyban függ a szülői neveléstől. Ha te sem szeretnéd a testvéri kapcsolat megromlása miatti felelősség terhét cipelni, akkor most jól figyelj!

A rossz nevelés következménye: a testvéri kapcsolat megromlása.

A testvéri szeretet alapja a gyerekkori nevelésben keresendő

A gyereknevelés során a szülők gyakran nem is veszik észre, mennyire fontos a testvérek közötti helyzetek kezelése. Egy korábbi átfogó kutatás ugyanis arra jutott, hogy a korai években tapasztalt családi légkör komolyan befolyásolja, mennyire marad erős a testvéri kapcsolat felnőttkorban. Egy kis rivalizálás teljesen normális, de ha szülőként hibás mintákat erősítesz, a testvéri kapcsolat megromlása szinte borítékolható.

Ha van egy kedvenc

A favoritizmus az egyik legveszélyesebb csapda. Lehet, hogy nem akarsz különbséget tenni köztük, mégis előfordulhat, hogy egyik gyerek több figyelmet, dicséretet vagy kiváltságot kap. A másik ezt persze azonnal érzékeli, és joggal veszi zokon. A vélt vagy valós kedvenc szerepe azonban nem csak gyerekkorban, de felnőttként is komoly konfliktusokat szülhet, aláásva a testvéri szeretetet.

Összehasonlítgatás, avagy a testvéri kapcsolat gyilkosa

A „miért nem tudsz te is olyan jól viselkedni/tanulni, mint a testvéred?” típusú mondatok elsőre talán ártalmatlannak tűnnek, de valójában mély sebeket ejtenek. Ennek egy súlyosabb változata, amikor az összehasonlítással versenyhelyzetet teremtesz. Hiszen ezzel arra tanítod a gyerekeket, hogy riválisokként tekintsenek egymásra, nem pedig szövetségesként. Így a testvéri kötelék helyett féltékenység és csendes harcok épülnek, amelyek még felnőttkorban is mérgezhetik a kapcsolatot.

Egyenlőtlen szabályok, egyenlőtlen szeretet

Ha az egyik gyerek ugyanazért a dologért enyhébb büntetést kap vagy épp teljesen megússza, az a másik igazságérzését bántani fogja, ami igencsak gyorsan mérgezni kezdi a családi kapcsolatokat. Az így kialakuló sérelmek pedig nem tűnnek el, hanem lassan, alattomosan rombolják a testvérek közti bizalmat és szeretetet.