5 jel, hogy a barátságod toxikusabb, mint a kapcsolatod a telefonoddal

A toxikus barátság az egyik legnehezebben felismerhető élethelyzet. Mert mit csinálhat rosszul az, akivel együtt röhögtök a legbénább TikTok-videókon, aki tudja, milyen kávét iszol, és aki elsőként látta a 2014-es „szelfikatasztrófa-fotódat”? Nos… elég sok mindent. Néha a legjobb barát sem az, akinek látszik, és nem, a közös emlékek sem mentesítenek minden alól. Íme a toxikus barátság 5 ismertetőjegye.

Teszteld a barátságod! Ha mind igaz rátok, akkor bizony egy toxikus barátságban rekedtél.

Lehet, hogy a barátod a red flag, nem az exed? – A toxikus barátság 5 intő jele

A toxikus barátság nem mindig látványos. Sok esetben nincs nagy veszekedés, nincs szakítás, csak egy halk, lassú energialeépülés. Ha már most bólogatsz, valószínűleg tudod, miről van szó.

A legjobb, amit tehetsz? Húzd meg a határaidat, és figyeld, hogyan reagál. Az igazi barát megérti. A többi? Meg fog sértődni. És ezzel máris megkaptad a választ.

1. Mindig róla szól a történet

Egy jó beszélgetés kétirányú autópálya – ha viszont te mindig a forgalmi dugóban ülsz, miközben ő száguld a saját sztorijaival, az gáz. Ha már észre sem veszed, hogy rég nem kérdezte meg, te hogy vagy, csak monológokat nyom le, akkor itt az ideje újraértékelni a kapcsolatot. Egy barátságban helye van a „nekem is nehéz most” mondatnak – de ha ezt sosem tudod kimondani, mert közben ő bejelenti, hogy „képzeld, már megint veszekedtem a pasimmal”, az red flag.

2. Fájnak a „viccei”

A humor fontos, de ha a poénjai gyakran a te hátadon csattannak, az már nem funny. „Csak vicceltem” – mondja, miután beszólt a kinézetedre, a munkádra vagy épp a pasidra. Ha a nevetés helyett inkább magadba roskadsz, az nem a te túlérzékenységed, hanem az ő érzéketlensége. Egy igazi barát nem éget le nyilvánosan, és nem nevez „drámainak”, amikor végre kimondod, hogy ez neked rosszul esik.

3. Versengés van, nem támogatás

Az egészséges barátságban örülünk a másik sikerének. A toxikusban? Ott a sikered fenyegetés lesz. Ha mindig úgy érzed, hogy a boldogságod valahogy irritálja, vagy ha egy új lehetőségedre csak annyit reagál, hogy „hát, nekem ez nem jönne be”, akkor az nem őszinteség – sokkal inkább féltékenység. És bár senki sem tökéletes, az igazi barát nem akarja, hogy rosszabbul érezd magad csak azért, hogy ő jobbnak tűnjön.