5 jel, hogy a barátságod toxikusabb, mint a kapcsolatod a telefonoddal

red flag toxikus kapcsolat barátság
Van az a pont, amikor már nem tudod eldönteni, a barátod támogat vagy versenyez veled. Ha a közös kávézások után mindig kicsit rosszabbul érzed magad, mint előtte, ideje elgondolkodni. Így ismerd fel a toxikus barátságot!

A toxikus barátság az egyik legnehezebben felismerhető élethelyzet. Mert mit csinálhat rosszul az, akivel együtt röhögtök a legbénább TikTok-videókon, aki tudja, milyen kávét iszol, és aki elsőként látta a 2014-es „szelfikatasztrófa-fotódat”? Nos… elég sok mindent. Néha a legjobb barát sem az, akinek látszik, és nem, a közös emlékek sem mentesítenek minden alól. Íme a toxikus barátság 5 ismertetőjegye.

Teszteld a barátságod! Ha mind igaz rátok, akkor bizony egy toxikus barátságban rekedtél.
Teszteld a barátságod! Ha mind igaz rátok, akkor bizony egy toxikus barátságban rekedtél. 
Forrás: Shutterstock

Lehet, hogy a barátod a red flag, nem az exed? – A toxikus barátság 5 intő jele

A toxikus barátság nem mindig látványos. Sok esetben nincs nagy veszekedés, nincs szakítás, csak egy halk, lassú energialeépülés. Ha már most bólogatsz, valószínűleg tudod, miről van szó.

A legjobb, amit tehetsz? Húzd meg a határaidat, és figyeld, hogyan reagál. Az igazi barát megérti. A többi? Meg fog sértődni. És ezzel máris megkaptad a választ.

1. Mindig róla szól a történet

Egy jó beszélgetés kétirányú autópálya – ha viszont te mindig a forgalmi dugóban ülsz, miközben ő száguld a saját sztorijaival, az gáz. Ha már észre sem veszed, hogy rég nem kérdezte meg, te hogy vagy, csak monológokat nyom le, akkor itt az ideje újraértékelni a kapcsolatot. Egy barátságban helye van a „nekem is nehéz most” mondatnak – de ha ezt sosem tudod kimondani, mert közben ő bejelenti, hogy „képzeld, már megint veszekedtem a pasimmal”, az red flag.

2. Fájnak a „viccei” 

A humor fontos, de ha a poénjai gyakran a te hátadon csattannak, az már nem funny. „Csak vicceltem” – mondja, miután beszólt a kinézetedre, a munkádra vagy épp a pasidra. Ha a nevetés helyett inkább magadba roskadsz, az nem a te túlérzékenységed, hanem az ő érzéketlensége. Egy igazi barát nem éget le nyilvánosan, és nem nevez „drámainak”, amikor végre kimondod, hogy ez neked rosszul esik.

3. Versengés van, nem támogatás

Az egészséges barátságban örülünk a másik sikerének. A toxikusban? Ott a sikered fenyegetés lesz. Ha mindig úgy érzed, hogy a boldogságod valahogy irritálja, vagy ha egy új lehetőségedre csak annyit reagál, hogy „hát, nekem ez nem jönne be”, akkor az nem őszinteség – sokkal inkább féltékenység. És bár senki sem tökéletes, az igazi barát nem akarja, hogy rosszabbul érezd magad csak azért, hogy ő jobbnak tűnjön.

4. Semmibe veszi a határaidat 

A barátság nem azt jelenti, hogy 0–24-ben elérhető vagy. Ha megsértődik, mert nem válaszoltál azonnal, vagy „elfelejtettél” rákérdezni valamire, az már kontroll. Az egészséges kapcsolatokban nem kell bűntudatot érezni azért, mert pihensz, dolgozol vagy egyszerűen nem akarsz beszélni. Aki ezt nem érti, az nem a barátod, hanem a lelki főnököd.

5. Folyton rossz érzést kelt benned

Ez talán a legfontosabb jel. Ha egy találkozó után rendszeresen kimerültnek, idegesnek vagy bizonytalannak érzed magad, az nem „rossz nap” kérdése. Az intuíciód nem hazudik. Egy támogató barátság feltölt, nem pedig összetör. Ha a lelki békéd ára az, hogy benne maradj egy kapcsolatban, akkor ideje átgondolni, valóban barátról van-e szó, vagy csak valakiről, aki megszokásból maradt az életedben.

