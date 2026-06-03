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megemlékezés

Tony Curtis 101 éves lenne: a magyar származású hollywoodi szívtipró, akiért egy egész világ rajongott − GALÉRIA

Archive Photos - Harry Langdon
megemlékezés színész Tony Curtis
Bernard Schwartz bevándorló szülők gyermekeként indult, és valahogyan Hollywood legfényesebb csillagai közé emelkedett
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Egy férfi, aki a régi Hollywood aranykorában úgy lépett be a filmiparba, mintha mindig is ott lett volna: sármosan, magabiztosan, és olyan mosollyal, ami simán „lekapcsolta a kamerát”. Tony Curtisre emlékezünk.

Tony Curtis egyik legikonikusabb fotója.
Tony Curtis egyik legikonikusabb fotója. 
Forrás:  Getty Images

Tony Curtis legikonikusabb pillanatai, amiket imádni fogsz

  • Tony Curtis a hollywoodi aranykor egyik legnagyobb szívtiprója volt.
  • Olyan filmek tették legendává, amelyek ma is popkulturális alapdarabok.
  • Ikonikus, stílusos pillanatait idézzük fel egy nosztalgikus galériában.

Idén lenne 101 éves Tony Curtis, a magyar származású legenda, aki Bernard Schwartz néven született New Yorkban, bevándorló szülők gyermekeként. Innen indult, és valahogy mégis Hollywood legfényesebb csillagai közé emelkedett, ami önmagában is egy „sorozatba illő” sztori lenne.

Nem egyszerűen színész volt. Ő volt az a típus, aki belép a vászonra, és hirtelen minden könnyebbnek tűnik. A Van, aki forrón szereti című filmben Marilyn Monroe és Jack Lemmon oldalán olyan természetességgel hozta a sárm és humor tökéletes egyensúlyát, hogy azóta is etalonként emlegetik. Ez a film nemcsak siker lett, hanem popkulturális jelenség.

De nem állt meg a vígjátékoknál!

Curtis nem ragadt bele a „jóképű szívtipró” szerepbe. A Spartacus monumentális világában, A megbilincseltek drámai feszültségében vagy A bostoni fojtogató sötétebb tónusában is bizonyította, hogy sokkal több, mint egy hollywoodi mosoly. 

Sokoldalúsága miatt a rendezők is imádták. 

Ugyanúgy működött vígjátékban, mint komoly, feszült drámákban. Az 1950-es és '60-as években Tony Curtis neve egyet jelentett a hollywoodi álommal. Sármja, stílusa és az a könnyed, mégis magabiztos jelenléte miatt milliók rajongtak érte. De a csillogás mögött ott volt az ember is. Curtis sosem tagadta, hogy a siker nem mindig volt könnyű vagy magától értetődő. Egy interjúban így fogalmazott:

Soha nem felejtem el, honnan jöttem. A siker csodás dolog, de az igazi varázs az, ha közben megmaradsz annak, aki valójában vagy.

Emlékezzünk egy korszakra, amikor a mozi még varázslat volt, a sztárok pedig elérhetetlennek tűnő ikonok. És ha megnézed a róla készült képeket… hát, egy dolog biztos: Tony Curtis ma is simán trendi lenne.

Amíg Janet Leigh volt a felesége, 5 filmet forgattak együtt. Az '50-es évek álompárjának számítottak.
1950-ben egy fotózáson. Igazi szívtipró volt fiatalon.
Marilyn Monroeval.
Suzanne Pleshette-tel a Vidámparki bajkeverőben szerepelt együtt.
Bár az Irma, te édes című filmben nem szerepelt, ennek ellenére felbukkant a forgatási szünetben, itt ölelte át Shirley MacLaine.
Roger Moore-ral az egyik legmeghatározóbb sorozatában. Ez volt a Minden lében két kanál! című produkció.
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Amíg Janet Leigh volt a felesége, 5 filmet forgattak együtt. Az '50-es évek álompárjának számítottak.
Archive Photos

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