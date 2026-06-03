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királyi család

Meghan Markle képmutatása miatt forrnak az indulatok: a hercegné saját magát hazudtolta meg

Getty Images - Michael Buckner
királyi család meghan markle királyi méltóság Harry herceg
Simon Benedek
2026.06.03.
Harry herceg felesége ismét vitát gerjesztett, miután új életmódmárkája, az As Ever termékei miatt sokan képmutatással vádolják. Mutatjuk, mivel akasztotta ki Meghan Markle az embereket!
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A kritika középpontjában Meghan Markle egy régi, 2016-os nyilatkozata áll, amelyben még élesen elutasította a 100 dollár feletti gyertyákat. A hercegné akkor a The Tig nevű blogját építette, és arról beszélt, hogy olyan termékeket szeretne, amelyek elérhetőek az átlagemberek számára is. Akkor úgy fogalmazott: a túl drága gyertyák visszataszítóak. 

Harry herceg és Meghan Markle.
Harry herceg és Meghan Markle több mint 5 éve léptek ki a királyi családból. 
Forrás: Getty Images AsiaPac
  • Meghan Markle új életmódmárkája és drága gyertyái komoly vitát váltottak ki.
  • Egy 2016-os nyilatkozata miatt sokan képmutatással vádolják a hercegnét.
  • Közben továbbra is ragaszkodik a Sussex hercegnéje cím használatához is, ami újabb kritikákat szült.
  • Íme a részletek!

Meghan Markle botrányba keveredett

Meghan Markle 2016-ban még élesen kritizálta a 100 dollár feletti gyertyákat, ugyanis szerinte ez élérhetetlen ár az átlagembereknek. Ehhez képest most saját márkája esetében is 64 dollártól indulnak a gyertyák, különböző illatvariációkkal és „luxuscsomagokkal”. Utóbbiak ára akár 256 dollárt is elérheti, vagyis jóval a korábban említett 100 dolláros határ felett van. A kínálatban egyébként lekvárok és egyéb életmóddal kapcsolatos termékek is szerepelnek.

Meghan Markle képmutató? Az emberek szerint igen

Harry herceg felesége azzal is „kihúzta a gyufát” sokaknál, hogy továbbra is ragaszkodik a „Sussex hercegnéje” címhez, azaz fontos számára a királyi címének megőrzése. Az Express szerint a színésznő több alkalommal is kijavította azokat, akik csak „simán Meghan Markle-ként” hivatkoztak rá, illetve nyilvános eseményeken és interjúkban is következetesen használja a Sussex-i címet. A lap szerint ez azt mutatja, hogy a hercegné a királyi családtól való eltávolodás ellenére sem kíván lemondani a rangjáról, ugyanis ez is hozzájárul a személyes márkájához. 

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