Meghan Markle képmutatása miatt forrnak az indulatok: a hercegné saját magát hazudtolta meg

A kritika középpontjában Meghan Markle egy régi, 2016-os nyilatkozata áll, amelyben még élesen elutasította a 100 dollár feletti gyertyákat. A hercegné akkor a The Tig nevű blogját építette, és arról beszélt, hogy olyan termékeket szeretne, amelyek elérhetőek az átlagemberek számára is. Akkor úgy fogalmazott: a túl drága gyertyák visszataszítóak.

Harry herceg és Meghan Markle több mint 5 éve léptek ki a királyi családból.

Forrás: Getty Images AsiaPac

Meghan Markle új életmódmárkája és drága gyertyái komoly vitát váltottak ki.

Egy 2016-os nyilatkozata miatt sokan képmutatással vádolják a hercegnét.

Közben továbbra is ragaszkodik a Sussex hercegnéje cím használatához is, ami újabb kritikákat szült.

Íme a részletek!

Meghan Markle botrányba keveredett

Meghan Markle 2016-ban még élesen kritizálta a 100 dollár feletti gyertyákat, ugyanis szerinte ez élérhetetlen ár az átlagembereknek. Ehhez képest most saját márkája esetében is 64 dollártól indulnak a gyertyák, különböző illatvariációkkal és „luxuscsomagokkal”. Utóbbiak ára akár 256 dollárt is elérheti, vagyis jóval a korábban említett 100 dolláros határ felett van. A kínálatban egyébként lekvárok és egyéb életmóddal kapcsolatos termékek is szerepelnek.

Meghan Markle képmutató? Az emberek szerint igen

Harry herceg felesége azzal is „kihúzta a gyufát” sokaknál, hogy továbbra is ragaszkodik a „Sussex hercegnéje” címhez, azaz fontos számára a királyi címének megőrzése. Az Express szerint a színésznő több alkalommal is kijavította azokat, akik csak „simán Meghan Markle-ként” hivatkoztak rá, illetve nyilvános eseményeken és interjúkban is következetesen használja a Sussex-i címet. A lap szerint ez azt mutatja, hogy a hercegné a királyi családtól való eltávolodás ellenére sem kíván lemondani a rangjáról, ugyanis ez is hozzájárul a személyes márkájához.

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