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kert

Erről a rejtett beállításról a fűnyírón szinte senki sem tud, pedig rengeteget segít

Shutterstock - Serhii Yushkov
kert gyep fűnyíró
Life.hu
2026.06.03.
Akinek füves kertje van az jól tudja, hogy egy-egy fűnyírás mekkora munka és mennyi időt vesz igénybe. Épp ezért nem mindegy, hogy az ember milyen fűnyíróval áll neki és annak ismeri-e minden rejtett funkcióját.

A fűnyírás az egyik legkellemetlenebb velejárója a kertes háznak. Már pedig tavasz végétől körülbelül a nyár közepéig ez egy állandó feladat, amit 1-2 hetente el kell végezni, ha nem akarjuk, hogy a fejünkre nőjön a kert. Ráadásul nem egy rövid procedúra, ha pontosan szeretnénk csinálni. Éppen ezért a legtöbb fűnyíróban már van olyan funkció, ami segít, hogy könnyebb legyen lenyírni a gyepet, csak épp szinte senki sem tud róluk. 

fűnyíró megy a füvön
A fűnyírónak számos olyan beállítása van, amit érdemes elvégezni, a tökéletes végeredmény érdekében. Forrás: Shutterstock

Egy rejtett beállítással sokkal könnyebb lesz a fűnyíró használata

  • A fűnyírás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a gyep egészségének megőrzésében is fontos szerepet játszik.
  • A fűnyírás sűrűbb, egyenletesebb gyepet eredményez, segít visszaszorítani egyes gyomfajokat, javítja a kert általános megjelenését és elősegíti a gyep egészséges növekedését is. 
  • A nyári, rendszeres fűnyírás azonban nagyon kimerítő lehet, emiatt a legtöbb gépbe már beszereltek olyan funkciókat, amik segítik a fű egészségét és optimális állapotát. 
  • Ezeket a rejtett beállításokat te is megteheted, ha füvet nyírsz és később hálás leszel érte. 

A melegebb időszakban a fű általában gyorsabban nő, főleg, ha elegendő csapadék éri, így rendszeresen kell füvet nyírni. Nem szabad hagyni, hogy túl hosszúra nőjön, mert akkor a hirtelen fűnyírás sokkolja a pázsitot és stresszt okoz neki. A gyep ilyenkor sárgulhat, foltosodhat és kiszáradhat, ám a túl gyakori nyírás sem ideális, ugyanis időre van szüksége a regenerálódáshoz. Ugyanez igaz a fűszálak hosszára is: nem szabad túl rövidre vágni a füvet, ugyanis elveszíti természetes árnyékoló képességét, a talaj pedig gyorsabban kiszárad. 

fűnyíró mellett guggoló nő
A fűnyírót érdemes tisztán tartani és beállítani rajta minden fontos dolgot. 
Forrás: Shutterstock

Épp ezért – bár sokan nem tudnak róla – a legtöbb fűnyírón be lehet állítani a vágási magasságot. A legtöbb modern fűnyíró rendelkezik egy karos vagy fokozatos állítómechanizmussal, amellyel a vágási magasságot több lépcsőben lehet szabályozni.

A kar általában a fűnyíró oldalán vagy a kerekek felett található, és egyetlen mozdulattal lehet vele emelni vagy süllyeszteni a vágási szintet. 

A másik szintén nagyon hasznos, de kevésbé ismert funkció a mulcsozás. A mulcsozásra képes fűnyíró a levágott fűszálakat finomra aprítja, majd visszaszórja a talajra, ahol természetes tápanyagként szolgálnak. Ez a módszer javítja a talaj szerkezetét és nedvességmegtartó képességét is, ami különösen hasznos a nyári forróságban, amikor a talaj gyorsabban kiszárad, és minden plusz nedvesség számít.

Ha ezeket a beállításokat kimaxoltad, de még mindig úgy érzed, hogy nem fut a fűnyíró úgy a kertben, mint a kés a vajban, akkor érdemes a késeket is átnézned. Az egyik gyakori probléma ugyanis a tompa kés használata, amely nem vágja, hanem tépi a fűszálakat. A tiszta, éles kés nemcsak szebb vágást eredményez, hanem csökkenti a motor terhelését is, így a gép hosszabb élettartamú lesz. A fűnyíró aljának rendszeres tisztítására is érdemes időt szánni, ez ugyanis megakadályozza, hogy a nedves fű felragadjon és akadályozza a légáramlást a motor felé. A kerekek megfelelő állapota és a könnyű gördülés szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fűnyírás kevésbé legyen fárasztó.

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