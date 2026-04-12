A genetika nem orosz rulett: így számolhatod ki, hogy fog kinézni a jövőbeni gyereked

Vajon az anya barna szemeit vagy az apa igéző kék pillantását fogja örökölni? Szőke hajzuhatagja lesz, vagy barna fürjei? És vajon kire fog jobban hasonlítani? – egy születendő kisbabával kapcsolatban sokszor merülnek fel ezek a kérdések, nem véletlenül. A genetika azonban mindenre választ ad.

A genetika olykor tartogat meglepetéseket, de hozzávetőlegesen kiszámolhatjuk, hogy fog kinézni a jövőbeni gyerekünk.

Így számolható ki a szemszín öröklődése a genetika szerint

Egy új családtag érkezése mindig izgalmas, így a szülők is sokszor szeretik elképzelni, hogy a pocaklakó vajon kinek a színeit örököli majd. Szerencsére ezt könnyedén ki tudjuk számolni, még ha nem is teljesen pontosan, de a körülbelüli esélyek megállapíthatóak.

A pontos genetikai számításokat persze csak a hozzáértők tudják elvégezni, de szerencsére mindez leegyszerűsíthető hozzánk hasonló, egyszerű földi halandók számára is, amivel egy kis támpontot kapunk arra, hogy álmodozzunk jövendőbeli gyerekünk kinézetéről. Mutatjuk, hogyan számold ki!

A gyerek a tulajdonságait félig az anyától, félig az apától kapja. Minden tulajdonságot (pl. szemszín, hajszín) gének határoznak meg.

A genetikában megkülönböztetünk domináns és recesszív géneket. A színek esetében mindig a sötétebb a domináns és a világos szín a recesszív, ami magába foglalja, hogy erősebb a barna és fekete szín, ami képes lenyomni a kéket vagy a zöldet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a párod gyönyörű világoskék szemét biztosan nem örököli a babátok, ha te barna vagy. Ugyanis attól, hogy te barna szemű vagy, még hordozhatsz recesszív gént (ha például anyukád vagy apukád világos szemű), így tovább örökítheted azt a gyermekedbe. Így, ha recesszív géneket örökítő a párod (világos szemű), akkor ha a te recesszív géned kerül párba a kisbabátoknál, lehet, hogy a világos szemet örökli a gyerek, akkor is, ha te barna szemű vagy. Ennek az esélye egyedül akkor egyenlő a nullával, ha valaki úgy barna szemű, hogy a felmenői is mind azok, így kizárt, hogy recesszív gént adjon át, a domináns génjei pedig leuralják a párjáét.