A genetika nem orosz rulett: így számolhatod ki, hogy fog kinézni a jövőbeni gyereked

Egy születendő gyermek híre az egész családban öröm és izgalom, így nem véletlen, hogy mindenki elkezd találgatni, vajon hogy fog kinézni a kicsi. Szerencsére a genetika is kiszámítható valamennyire. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki, hogy milyen színű lesz a szeme vagy a haja a babádnak.

Vajon az anya barna szemeit vagy az apa igéző kék pillantását fogja örökölni? Szőke hajzuhatagja lesz, vagy barna fürjei? És vajon kire fog jobban hasonlítani? – egy születendő kisbabával kapcsolatban sokszor merülnek fel ezek a kérdések, nem véletlenül. A genetika azonban mindenre választ ad.

A genetika olykor tartogat meglepetéseket, de hozzávetőlegesen kiszámolhatjuk, hogy fog kinézni a jövőbeni gyerekünk.
Így számolható ki a szemszín öröklődése a genetika szerint

Egy új családtag érkezése mindig izgalmas, így a szülők is sokszor szeretik elképzelni, hogy a pocaklakó vajon kinek a színeit örököli majd. Szerencsére ezt könnyedén ki tudjuk számolni, még ha nem is teljesen pontosan, de a körülbelüli esélyek megállapíthatóak.

A pontos genetikai számításokat persze csak a hozzáértők tudják elvégezni, de szerencsére mindez leegyszerűsíthető hozzánk hasonló, egyszerű földi halandók számára is, amivel egy kis támpontot kapunk arra, hogy álmodozzunk jövendőbeli gyerekünk kinézetéről. Mutatjuk, hogyan számold ki!

A gyerek a tulajdonságait félig az anyától, félig az apától kapja. Minden tulajdonságot (pl. szemszín, hajszín) gének határoznak meg. 

A genetikában megkülönböztetünk domináns és recesszív géneket. A színek esetében mindig a sötétebb a domináns és a világos szín a recesszív, ami magába foglalja, hogy erősebb a barna és fekete szín, ami képes lenyomni a kéket vagy a zöldet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a párod gyönyörű világoskék szemét biztosan nem örököli a babátok, ha te barna vagy. Ugyanis attól, hogy te barna szemű vagy, még hordozhatsz recesszív gént (ha például anyukád vagy apukád világos szemű), így tovább örökítheted azt a gyermekedbe. Így, ha recesszív géneket örökítő a párod (világos szemű), akkor ha a te recesszív géned kerül párba a kisbabátoknál, lehet, hogy a világos szemet örökli a gyerek, akkor is, ha te barna szemű vagy. Ennek az esélye egyedül akkor egyenlő a nullával, ha valaki úgy barna szemű, hogy a felmenői is mind azok, így kizárt, hogy recesszív gént adjon át, a domináns génjei pedig leuralják a párjáét. 

  1. Recesszív, recesszív + domináns, recesszív = 50%, hogy barna és 50%, hogy kék lesz a baba szeme.
  2. Recesszív, recesszív + domináns, domináns = 100% barna szem 
  3. Recesszív, recesszív + recesszív, recesszív = 100 % kék szem
  4. Domináns, recesszív + domináns recesszív = 75% barna szem, 25% kék szem.
Egy barna hajú szülőnek nagy valószínűséggel barna hajú lesz a gyereke, kivéve, ha hordozója a világos, recesszív génnel és a párja is recesszív géneket ad át. 
És ugyanez igaz a hajszínre is. A sötét haj (barna, fekete) domináns, a világos haj (szőke, vörös) recesszív. Ha egyik szülő sötét hajú, nagy eséllyel a gyerek is az lesz, kivéve, ha a sötét hajú szülő hordozója világos hajszínű génnek és éppen azt adja tovább a babájának. 

Ami fontos, hogy pontosan nem lehet kiszámolni sem a szemszín, sem pedig a hajszín öröklődését és éppen ez a csodás a genetikában. Csak valószínűségeket lehet számítani. A genetika tartogathat meglepetéseket, akár olyasmit is, ami szembe megy az adatokkal és amire nem számítottunk volna. Éppen ezért mondjuk, hogy minden ember egyedi és minden kisbaba úgy különleges és tökéletes, ahogy van.

