Hatalmas a felzúdulás Katalin hercegné szülei körül: királyi rangot kaphatnak a Middleton szülők

A közösségi médiában élénk beszélgetés zajlik arról, hogy jár-e királyi vagy nemesi rang Carole és Michael Middletonnak. Katalin hercegné szülei ugyanis kulcsfontosságú résztvevői lányuk, Vilmos herceg és három unokájuk életében és rendszeres résztvevői a brit uralkodóház fontos eseményeinek.
- A Middleton család rendszeresen részt vesz kiemelt királyi eseményeken, például a Royal Ascoton, Katalin karácsonyi koncertjén és ott voltak Károly király koronázásán is.
- A család kulcsszerepet játszik a walesi hercegi család mindennapjaiban és a gyermekek nevelésében.
- A közösségi médiában megoszlanak a vélemények arról, hogy kapjanak-e nemesi címet.
Katalin hercegné szülei nem nemesek
Carole Middleton és Michael Middleton helyzete egyedülálló: lányuk, Katalin hercegné révén közvetlen kapcsolatban állnak a brit trónöröklési renddel, hiszen unokájuk, György herceg a jövőbeni uralkodó, ennek ellenére hivatalosan nem rendelkeznek nemesi címmel. A család gyakori jelenléte rangos eseményeken – például a Royal Ascoton, Katalin éves karácsonyi koncertjén vagy Károly király koronázásán – sokak szerint indokolttá tenné egy cím adományozását. A Middletonokat emellett gyakran méltatják azért is, mert nyitottan fogadták Vilmos herceget, és stabil, „normális” családi hátteret biztosítanak György hercegnek, Sarolta hercegnőnek és Lajos hercegnek.
A kérdés már korábban is felmerült: Sir John Madejski, ismert brit üzletember és filantróp már 2014-ben nyilvánosan támogatta az ötletet, és így fogalmazott: „Ők lennének Bucklebury grófja és grófnője. Megérdemlik. Nagyszerű emberek és igazán jó példaképek.”
A közösségi média megosztott a kérdésben
A közösségi médiában ugyanakkor megoszlanak a vélemények. Egy X-en zajló beszélgetésben az egyik felhasználó ezt írta: „Nem kellene királyi cím, de nemesek lehetnének.” Egy másik így érvelt: „Nem kell semmiféle cím, bár kapcsolatban állnak a királyi családdal, de különálló családot alkotnak. Nekik is van vállalkozásuk és saját életük.” Egy harmadik hozzászóló pedig úgy vélekedett: „Szerintem az olyan családoknak, mint a Middletonok, lehetőséget kellene kapniuk arra, hogy képviseljék a monarchiát.”
Katalin hercegné szülei: Carole és Michael Middleton - Minden, amit tudni lehet róluk
Carole és Michael Middleton a British Airwaysnél ismerkedtek meg, három gyermekük született, Kate, Pippa és James. Az 1980-as évek végén alapították meg a Party Pieces nevű partikellékeket forgalmazó céget, amit a koronavírus idején adtak el, és igazán előnyösen jöttek ki az üzletből. Szinte megduplázták a vagyonukat: a házaspárnak több mint 54 millió fontja (több mint 25 milliárd forint) van.
A család 2013 óta a Bucklebury Manorban él. Lakóhelyük közel van Vilmos és Katalin fő rezidenciájához, így aktívan részt vesznek unokáik mindennapjaiban. Köztudott, hogy amikor a hercegi pár hivatalos úton van, ők viszik és hozzák a gyerekeket a közeli Lambrook iskolából. A Middleton család emellett mindenben támogatta Katalint a rákkezelése és felépülése idején is.
Michael 2025 júniusában töltötte be a 76. életévét, míg Carole 2026 januárjában lett 71 éves. Ez azt jelenti, hogy Michael csak egy évvel fiatalabb lánya apósánál, Károly királynál. Károly felesége, Kamilla királyné egy évvel idősebb férjénél, és 2024 júliusában lett 77 éves.
