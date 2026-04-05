Hatalmas a felzúdulás Katalin hercegné szülei körül: királyi rangot kaphatnak a Middleton szülők

A közösségi médiában élénk beszélgetés zajlik arról, hogy jár-e királyi vagy nemesi rang Carole és Michael Middletonnak. Katalin hercegné szülei ugyanis kulcsfontosságú résztvevői lányuk, Vilmos herceg és három unokájuk életében és rendszeres résztvevői a brit uralkodóház fontos eseményeinek.

Katalin hercegné szülei: Carole Middleton és Michael Middleton.

A Middleton család rendszeresen részt vesz kiemelt királyi eseményeken, például a Royal Ascoton, Katalin karácsonyi koncertjén és ott voltak Károly király koronázásán is.

A család kulcsszerepet játszik a walesi hercegi család mindennapjaiban és a gyermekek nevelésében.

A közösségi médiában megoszlanak a vélemények arról, hogy kapjanak-e nemesi címet.

Katalin hercegné szülei nem nemesek

Carole Middleton és Michael Middleton helyzete egyedülálló: lányuk, Katalin hercegné révén közvetlen kapcsolatban állnak a brit trónöröklési renddel, hiszen unokájuk, György herceg a jövőbeni uralkodó, ennek ellenére hivatalosan nem rendelkeznek nemesi címmel. A család gyakori jelenléte rangos eseményeken – például a Royal Ascoton, Katalin éves karácsonyi koncertjén vagy Károly király koronázásán – sokak szerint indokolttá tenné egy cím adományozását. A Middletonokat emellett gyakran méltatják azért is, mert nyitottan fogadták Vilmos herceget, és stabil, „normális” családi hátteret biztosítanak György hercegnek, Sarolta hercegnőnek és Lajos hercegnek.

A kérdés már korábban is felmerült: Sir John Madejski, ismert brit üzletember és filantróp már 2014-ben nyilvánosan támogatta az ötletet, és így fogalmazott: „Ők lennének Bucklebury grófja és grófnője. Megérdemlik. Nagyszerű emberek és igazán jó példaképek.”

A közösségi média megosztott a kérdésben

A közösségi médiában ugyanakkor megoszlanak a vélemények. Egy X-en zajló beszélgetésben az egyik felhasználó ezt írta: „Nem kellene királyi cím, de nemesek lehetnének.” Egy másik így érvelt: „Nem kell semmiféle cím, bár kapcsolatban állnak a királyi családdal, de különálló családot alkotnak. Nekik is van vállalkozásuk és saját életük.” Egy harmadik hozzászóló pedig úgy vélekedett: „Szerintem az olyan családoknak, mint a Middletonok, lehetőséget kellene kapniuk arra, hogy képviseljék a monarchiát.”