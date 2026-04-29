„A férjem megcsalt a legjobb barátnőmmel, ráadásul úgy, hogy terhes vagyok” – Vallomás egy kettős árulás áldozatától

„Hat éve vagyunk házasok a férjemmel, két gyerekünk van, és hat hónapos terhes vagyok a harmadik gyermekünkkel.” Az internetes fórumon megdöbbentő történetet mesélt el egy csalódott nő az őt ért megcsalásról.

Megcsalás terhesség közben: a legjobb barátnőjével árulta el a férj a feleségét.

Hat hónapos terhes volt, amikor kiderült, hogy a férje négy hónapja viszonyt folytat a nő legjobb barátnőjével.

Nehézségek közepette jött az árulás

„Két évvel ezelőtt derült ki, hogy az édesapámnak vastagbélrákja van” – emlékezett vissza az internetes felhasználó. A megrendítő történet ugyanis egy igen nehéz életkörülmény kellős közepén zajlott. A nő 12 éves korában elveszítette az édesanyját, és már csak az apja maradt neki a családjából, aki számára az egyik legfontosabb ember a világon. Az orvosok viszont közölték vele, hogy az apja nem reagál a kezelésekre, és „már csak hónapja vannak hátra, nem évei”. Az édesapa prognózisával szinte egy időben derült ki, hogy a házaspár a harmadik gyermeküket várja.

Ebben a lelkileg megterhelő helyzetben csak a férje és a legjobb barátnője volt ott a felhasználónak: „A férjem a sziklaszilárd támaszom. Mindig mellettem állt, fogta a kezem, és átsegített a nehéz időszakon. Nagyon szerető és figyelmes mind a gyermekeinkkel, mind velem szemben.” A legjobb barátnőjével pedig gyermekkoruk óta ismerik egymást, még az anyukájuk is együtt nőttek fel. „Amikor kiderült, hogy az apukámnak már csak nagyon kevés ideje van hátra, egyenesen hozzá hajtottam, és ő átölelt, míg én órákig zokogtam”.

Az árulás

Egyik reggel, amikor a nő le akarta kapcsolni a férje ébresztője, furcsa üzenetváltásra figyelt fel. Ez az üzenet volt olvasható a képernyőn, melyet a nő legjobb barátnője küldött a férjnek:

Mivel épp nem áll egy dühös terhes nő a küszöbömön, ezért feltételezem, hogy még nem beszéltél vele kettőnkről…

A feleség ezek után magával vitte a telefont, és elolvasta a közöttük lévő beszélgetéseket. Kiderült, hogy négy hónapja tartott már a viszonyuk, ő pedig mit sem tudott az egészről. A legmegdöbbentőbb számára az volt, hogy semmi jele nem volt annak, hogy elromlott volna a kapcsolatuk: a férj ugyanolyan támogató és szeretetteljes volt, a legjobb barátnője pedig a legnagyobb támaszt nyújtotta a nőnek.