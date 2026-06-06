Ritka családi fotó: Jessica Alba közös képen mutatta meg mindhárom gyermekét

Jessica Alba nem tartozik azok közé a világsztárok közé, akik teljesen elzárják gyermekeiket a nyilvánosság elől, mégis ritkaságnak számítanak azok a képek, amelyeken mindhárom gyereke szerepel. Most azonban különleges alkalom adódott: 17 éves lánya, Honor lezárta középiskolás éveit.

Jessica Alba és gyerekei

Forrás: Instagram

A színésznő mellett látható Honor, mellette a 14 éves húga, Haven, elöl pedig 8 éves öccsük, Hayes. Jessica Alba gyerekei sokat nőttek, Honor pedig kiköpött édesanyja.

Jessica Alba lánya befejezte a középiskolát

A színésznő a bejegyzésében megható sorokkal köszöntötte lányát: „Micsoda hétvége volt, Honorcitát ünnepltük! Családunk és választott családunk körében lenni, azokkal, akik az évek során szerettek és támogattak téged, olyan érzés volt, mintha bezárult volna egy kör. Végtelenül büszkék vagyunk arra a fiatal nőre, akivé váltál, és folyamatosan ámulunk azon, ahogyan a világban mozogsz - kedvességgel, magabiztossággal, kíváncsisággal és nagy szívvel. Szóval nagyon szeretünk! És a legjobb még hátravan, édes angyalom..."

Jessica Alba magánélete az elmúlt években teljesen felfordult. Férjével, Cash Warrennel 17 év után úgy döntöttek, külön folytatják az életüket. A színésznő azóta továbblépett, fiatalabb kollégája oldalán találta meg a boldogságot.

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