Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 6., szombat Cintia, Norbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
Világsztár

Ritka családi fotó: Jessica Alba közös képen mutatta meg mindhárom gyermekét

Világsztár sztárcsemete Jessica Alba
Horváth Angéla
2026.06.06.
Jessica Alba megható családi pillanatokat osztott meg követőivel: a színésznő legidősebb lánya, Honor befejezte a középiskolát. Az alkalomból közös fotókat posztolt a gyönyörű színésznő.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Jessica Alba nem tartozik azok közé a világsztárok közé, akik teljesen elzárják gyermekeiket a nyilvánosság elől, mégis ritkaságnak számítanak azok a képek, amelyeken mindhárom gyereke szerepel. Most azonban különleges alkalom adódott: 17 éves lánya, Honor lezárta középiskolás éveit.

Jessica Alba és gyerekei
Forrás: Instagram

A színésznő mellett látható Honor, mellette a 14 éves húga, Haven, elöl pedig 8 éves öccsük, Hayes. Jessica Alba gyerekei sokat nőttek, Honor pedig kiköpött édesanyja. 

Jessica Alba lánya befejezte a középiskolát

A színésznő a bejegyzésében megható sorokkal köszöntötte lányát: „Micsoda hétvége volt, Honorcitát ünnepltük! Családunk és választott családunk körében lenni, azokkal, akik az évek során szerettek és támogattak téged, olyan érzés volt, mintha bezárult volna egy kör. Végtelenül büszkék vagyunk arra a fiatal nőre, akivé váltál, és folyamatosan ámulunk azon, ahogyan a világban mozogsz - kedvességgel, magabiztossággal, kíváncsisággal és nagy szívvel. Szóval nagyon szeretünk! És a legjobb még hátravan, édes angyalom..."

Jessica Alba magánélete az elmúlt években teljesen felfordult. Férjével, Cash Warrennel 17 év után úgy döntöttek, külön folytatják az életüket. A színésznő azóta továbblépett, fiatalabb kollégája oldalán találta meg a boldogságot

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Az egyetlen szemtanú: kisfia szeme láttára ölték meg Rachel Nickellt, 35 év után sorozat készült a sokkoló gyilkosságról

A tragikus ügyet feldolgozó sorozat most került a Netflix kínálatába. Az 1992-ben történt gyilkosság egész Nagy-Britanniát megrázta.

Kiderült, kinek köszönhetjük Szoboszlai ikonikus szettjét: a német stylist nem először öltözteti a focistát

Napok óta beszédtéma Szoboszlai Dominik szettje, amiben Telkiben jelent meg. A magyar válogatott csapatkapitánya olaszos eleganciát idéző cipőben, krémfehér bermudanadrágban, bő szabású világoskék ingben szállt ki a Lamborghinijéből. Az összeállítás az egész országot megmozgatta.

Rosszul lett a színpadon, újra kellett éleszteni a magyar énekesnőt

Megrázó jelenetek zajlottak le a Budapest Parkban: rosszul lett a Loophia énekesnője, Szolnoki Zsófia Sára, akit a helyszínen újra kellett éleszteni. A zenekar az Elefánt előzenekaraként lépett fel, ám a koncert az első szám után megszakadt, Zsófinak azonnali segítségre volt szüksége.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu