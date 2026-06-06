Sztárok, akik ugyanannyi idősek voltak egy híres szerepükben: sokkoló a különbség köztük

Manapság olyan, mintha az öregedés Hollywoodban egyáltalán nem létezne. A sztárok kora egyáltalán nem olyan fényben tűnik fel, mint a pár generációval előttük lévőknél. Genetika? Kozmetikai beavatkozások? Jobb arcápolás? Bármi is a válasz, az biztos, hogy megdöbbentő a különbség.

Ezekben az esetekben a sztárok kora óriási különbségeket rejt.

Forrás: Northfoto

Sztárok kora pár generációval korábban és most Jelenleg olyan korban élünk, ahol az életkor nem számít, és szinte nem is látszik.

Egészen máshogy néznek ki ma a 30-40-50 évesek, mint pár generációval korábban.

Ezt a jelenséget a filmipar is megőrizte.

Mutatjuk a megdöbbentő összehasonlításokat.

Fiatalos sztárok Hollywoodban

Nemcsak arról van szó, hogy vannak olyan sztárok, akik jobban néznek ki a koruknál, hanem arról is, hogy mennyire megváltozott az öregedéshez való viszonyunk. A mostani 30 egyáltalán nem úgy néz ki, mint a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek 30-as kora – és akkor az 50-esekről és 60-asakról nem is beszéltünk. Gondolj csak egy mai bombázó Jennifer Lopezra, aki 56 éves, és még mindig szerelmes film főszerepét játssza, vagy egy Catherine O’Harára, vagyis Kevin anyjára a Reszkessetek, betörők! című filmben, aki közel sem úgy nézett ki, mint ma J.Lo, viszont 36 éves volt! Sokkoló, ugye?

Sztárok egyidősen: amikor a képernyő megőrzi a valóság különbségeit

Kétség sem férhet hozzá, hogy más idők jártak „akkor” (és ez mindent takar, ami 2010 előtt történt), mint most. Teljesen megváltozott az öregedéshez való viszonyunk, mindenki plasztikáztatja magát, és a generációnk rájött, hogy a 30 az új 20, és az 50 az új 30. Vagyis nem kell nagymamásan öltözködni attól, mert több gyertya van a születésnapi tortádon. Most azokat a sztáralakításokat vesszük nagyító alá, ahol ugyanannyi idősek voltak színészek a képernyő előtt, csakhogy egészen más érában történt a forgatás. A különbség? Ég és föld!

Ian McKellen és Tom Cruise: 62 év

Ian McKllen 62 évesen játszotta először Gandalfot A Gyűrűk Ura: A Gyűrűk Szövetségében. Ezzel szemben Tom Cruise is 62 éves volt, amikor visszatért a Mission: Impossible-filmek záró részében, A végső leszámolásban.