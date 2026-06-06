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öregedés

Sztárok, akik ugyanannyi idősek voltak egy híres szerepükben: sokkoló a különbség köztük

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Van, aki azt mondja, hogy „a képernyő öregít” – ez viszont nem minden esetben igaz manapság. A mostani sztárok kora egyáltalán nem látszik, sőt, egyesek mintha megtalálták volna a fiatalság forrását. Ha viszont összevetjük azzal, hogy pár évtizeddel ezelőtt, hogy néztek ki a színészek ugyanabban az életkorban, akkor nem fogsz hinni a szemednek, olyan nagy a különbség.
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Manapság olyan, mintha az öregedés Hollywoodban egyáltalán nem létezne. A sztárok kora egyáltalán nem olyan fényben tűnik fel, mint a pár generációval előttük lévőknél. Genetika? Kozmetikai beavatkozások? Jobb arcápolás? Bármi is a válasz, az biztos, hogy megdöbbentő a különbség.

Jennifer Lopez – sztárok kora
Ezekben az esetekben a sztárok kora óriási különbségeket rejt.
Forrás: Northfoto

Sztárok kora pár generációval korábban és most

  • Jelenleg olyan korban élünk, ahol az életkor nem számít, és szinte nem is látszik.
  • Egészen máshogy néznek ki ma a 30-40-50 évesek, mint pár generációval korábban.
  • Ezt a jelenséget a filmipar is megőrizte.
  • Mutatjuk a megdöbbentő összehasonlításokat.

Fiatalos sztárok Hollywoodban

Nemcsak arról van szó, hogy vannak olyan sztárok, akik jobban néznek ki a koruknál, hanem arról is, hogy mennyire megváltozott az öregedéshez való viszonyunk. A mostani 30 egyáltalán nem úgy néz ki, mint a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek 30-as kora – és akkor az 50-esekről és 60-asakról nem is beszéltünk. Gondolj csak egy mai bombázó Jennifer Lopezra, aki 56 éves, és még mindig szerelmes film főszerepét játssza, vagy egy Catherine O’Harára, vagyis Kevin anyjára a Reszkessetek, betörők! című filmben, aki közel sem úgy nézett ki, mint ma J.Lo, viszont 36 éves volt! Sokkoló, ugye?

Sztárok egyidősen: amikor a képernyő megőrzi a valóság különbségeit

Kétség sem férhet hozzá, hogy más idők jártak „akkor” (és ez mindent takar, ami 2010 előtt történt), mint most. Teljesen megváltozott az öregedéshez való viszonyunk, mindenki plasztikáztatja magát, és a generációnk rájött, hogy a 30 az új 20, és az 50 az új 30. Vagyis nem kell nagymamásan öltözködni attól, mert több gyertya van a születésnapi tortádon. Most azokat a sztáralakításokat vesszük nagyító alá, ahol ugyanannyi idősek voltak színészek a képernyő előtt, csakhogy egészen más érában történt a forgatás. A különbség? Ég és föld!

Ian McKellen és Tom Cruise: 62 év

Ian McKllen 62 évesen játszotta először Gandalfot A Gyűrűk Ura: A Gyűrűk Szövetségében. Ezzel szemben Tom Cruise is 62 éves volt, amikor visszatért a Mission: Impossible-filmek záró részében, A végső leszámolásban.

Ian McKellen és Tom Cruise
Ian McKellen és Tom Cruise itt egyidősek voltak.
Forrás: Northfoto

Jason Alexander és Thomas Brodie-Sangster: 30 év

Jason Alexander 30 évesen alakította George Constanzát a Seinfeld című sorozatban, viszont Thomas Brodie-Sangster is ennyi idős volt A vezércsel című filmdrámában.

Jason Alexander és Thomas Sangster
Jason Alexander és Thomas Brodie-Sangster itt egyidősek voltak.
Forrás: Northfoto

Christopher Lloyd és Paul Rudd: 46 év

A kedvenc őrült tudósunk, Dr. Emmett L. Brown, vagyis az őt alakító Christopher Lloyd csak 46 éves volt a Vissza a jövőbe forgatásán. Paul Rudd ugyanennyi volt az első Marvel-filmjében, A Hangyában (Ant-Man).

Christopher Lloyd és Paul Rudd
Christopher Lloyd és Paul Rudd itt egyidősek voltak.
Forrás: Northfoto

Sean Connery és Brad Pitt: 58 év

Az örökké sármos Sean Connery 58 évesen bújt Indiana Jones apja, vagyis Henry Jones bőrébe az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagban. Viszont az eggyel későbbi sármkirály, Brad Pitt is ennyi volt A gyilkos járatban.

Sean Connery és Brad Pit
Sean Connery és Brad Pitt itt egyidősek voltak.
Forrás: Northfoto, AFP

Steve Martin és Cole Sprouse: 30 év

Mindenki abban a hitben él, hogy Steve Martin már legalább 30 éve ugyanannyi idős, de az egyik karácsonyi SNL (Saturday Night Live) adásában ugyanannyi idős volt, mint Cole Sprouse a Lisa Frankensteinben: 30 éves.

Steve Martin és Cole Sprouse
Steve Martin és Cole Sprouse
Forrás: AFP, Northfoto

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