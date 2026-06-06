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stílus

Kiderült, kinek köszönhetjük Szoboszlai ikonikus szettjét: a német stylist nem először öltözteti a focistát

stílus Szoboszlai Dominik stylist
Horváth Angéla
2026.06.06.
Napok óta beszédtéma Szoboszlai Dominik szettje, amiben Telkiben jelent meg. A magyar válogatott csapatkapitánya olaszos eleganciát idéző cipőben, krémfehér bermudanadrágban, bő szabású világoskék ingben szállt ki a Lamborghinijéből. Az összeállítás az egész országot megmozgatta.

Sokakban merülhetett fel a kérdés, hogy ki az az ember, aki Szoboszlai Dominikot öltözteti? Ki az, akinek a futballista egyre merészebb outfitjeit köszönhetjük? Szoboszlai stylistja a német Brian Gallo, aki már évek óta együttműködik a Liverpool középpályásával. A Telkiben látott, sokat emlegetett szettet is ő álmodta meg.

Szoboszlai Dominik Telkiben - Napok óta erről a szettről beszél az ország
Szoboszlai Dominik Telkiben - Napok óta erről a szettről beszél az ország
Forrás: Instagram

Szoboszlai stylistja: Brian Gallo arculatot épít

De Brian Gallo nemcsak a magyar focistának ad tanácsokat: több ismert sportoló nyilvános megjelenéseit koordinálja. Ide tartoznak a reklámkampányok, fotózások, különböző események, utazások és a közösségi médiában való megjelenések is. Tehát nem csak arról van szó, hogy ruhadarabokat választ a klienseinek, hanem arculatot épít.

 

Szoboszlai Dominik esetében akkor vált látványossá a stílusváltás, amikor a Liverpoolba igazolt. Azóta egyre gyakrabban visel prémium divatmárkákat, luxusstreetwear-darabok és letisztult szabású öltönyök alkotják a ruhatárát.

Szoboszlai ruhái ma már szinte ugyanakkora figyelmet kapnak, mint a pályán nyújtott teljesítménye, és bár a vélemények megoszlanak, egy biztos: a magyar válogatott csapatkapitánya a stadionkon kívül sem akar észrevétlen maradni.

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