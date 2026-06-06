Meglepő trükk a jetlag ellen: Hugh Jackman és Ellen Pompeo is erre esküszik

Filmforgatás, sajtókörút vagy csak egy nyaralás? A sztárok bizony rengeteget utaznak, gyakran több időzónát is átszelve. Bár a jetlag őket sem kíméli, van egy egyszerű, ám nagyszerű módszerük, amivel bármikor képesek leküzdeni a jelenséggel járó fáradtságot.

Így küzdi le Hugh Jackman a jetlag kellemetlen tüneteit.

Forrás: Getty/John Nacio

Világsztárok a jetlag ellen A jetlag, vagyis az eltérő időzónák miatti fáradtság az egész nyaralást elronthatja.

Leküzdésére Hugh Jackman és Orlando Bloom drasztikus módszert választott.

Ellen Pompeo is követi a példájukat, bár ő némiképp visszafogottabban teszi.

Tanuld el a sztárok trükkjét, és élvezd ki az utazásod minden percét.

Aki egyszer is utazott már olyan helyre, amelynek időzónája jelentősen eltért a megszokottól, egészen biztosan megpróbálta már leküzdeni a jetlag kellemetlen tüneteit. Az időzónaváltás-szindróma akkor alakul ki, amikor egy repülőút során több időzónát is átlépünk. Szervezetünk belső órája ilyenkor összezavarodik, mi pedig próbálhatunk túllendülni a fáradtságon, álmosságon, koncentrációs és alvászavaron, valamint a fejfájáson és emésztési problémákon. De mi lenne, ha egyetlen trükkel végleg leszámolhatnál velük? Miért ne élveznéd már az első pillanattól a jól megérdemelt kalandozást?

Ha nagy utazás előtt állsz, érdemes megfogadnod az olyan sztárok jetlag elleni tippjeit, mint az 57 éves Hugh Jackman, aki Rozsomákként egyszerűen ellenállhatatlan, vagy A Grace klinika sztárjaként híressé vált Ellen Pompeo.

Így küzdik le a hollywoodi hírességek a jetlaget

A Travel + Leisure magazinnak mesélték el, hogy ők bizony a vízzel veszik fel a harcot a gyűlölt jetlag ellen. Hugh Jackman például utazásai során is sokat mozog, de az, ami azonnal elűzi a fáradtságot és helyrebillenti teste időérzékelését, az nem más, mint a nyílt víz: „Amint földet érsz, különösen, ha reggel van, ugorj az óceánba. Szerintem a tengervíz minden másnál jobban gyógyítja a jetlag okozta kellemetlenségeket.” Orlando Bloom is hasonló állásponton van, ha teheti, neki is ez az első dolga.

Ellen Pompeo ugyan szintén a víz erejében bízik, ha jetlagről van szó, de ő egy bárhol megvalósítható trükköt említett. Leszállás után mindig egy hideg medencés fürdéssel vagy egy hideg zuhannyal kezd. Úgy tűnik, hogy a sztárhölgyek a tenger helyett inkább a fürdőszobát választják, mivel Naomi Watts is erre a módszerre esküszik.