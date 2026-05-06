Kris Jenner így vált szerencsehozó istennővé Kínában – A jólét reményében a fotóit posztolják

Tóth Hédi
2026.05.06.
A kínai Z generáció új digitális jelenségként szerencsehozó talizmánt lát az amerikai hírességben. A Kris Jenner körüli mémtrend Kínában új őrületként terjed.

Az online kínai közösségekben egyre erősebben terjed az a furcsa trend, amelyben hírességek képei kapnak új, szimbolikus jelentést. Kris Jenner neve is előkerül ebben a jelenségben, ahol a Z generáció szerencsehozó ikonként használja a fotóit. 

Kris Jenner jelenleg óriási trendnek számít Kínában a kínai Z generáció körében.
  • Kris Jenner amerikai reality sztár és üzletasszony, a Kardashian család feje.
  • Momagerként Kim és Kylie karrierjét is irányítja, hat gyermeke van.
  • Produkciós céget vezet, és a Kardashian–Jenner médiabirodalom kulcsfigurája.

A kínai közösségi médiában új, meglepő trend terjed: Kris Jenner arca szerencsehozó talizmánként jelenik meg a Z generáció mindennapjaiban – írja a The Bunker.
Egyre több felhasználó osztja meg az amerikai reality sztár képeit abban a reményben, hogy ezzel szerencsét és anyagi bőséget vonzanak az életükbe. A jelenség főként olyan platformokon terjed, mint a Weibo és a RedNote, ahol az elmúlt hetekben több százezer poszt született a témában. Sokan humorosan közelítik meg a dolgot, például profilképüket cserélik le Jenner fotójára.
A mémek gyakran ironikus formában jelennek meg: Jennert tanárként, ügyvédként, orvosként vagy akár császárnőként ábrázolják, miközben képeit digitális amulettként használják vizsgák előtt vagy pénzügyi siker reményében.

A „You’re doing amazing, sweetie” „Nagyszerűen csinálod, édesem” idézet új jelentést kapott: egyszerre a gazdagság szimbóluma és annak játékos megidézése.

A siker szimbóluma

A jelenség hátterében Jenner karrierje áll.  A Keeping Up with the Kardashians révén vált világszerte ismertté, és máig ő irányítja gyermekei – köztük Kim Kardashian és Kylie Jenner – üzleti és médiatevékenységét. Míg családtagjai inkább a fiatalos csillogást képviselik, Jenner a stabil gazdasági hatalom és a stratégiai gondolkodás megtestesítője.
Kínában ezért kapta a „Tai Hou”, azaz „császár anyja” becenevet, amely egyszerre tiszteletteljes és ironikus. A városi fiatal szakemberek számára – akik erős társadalmi és gazdasági nyomás alatt élnek – ez az imázs különösen vonzó.

Generációs feszültségek és digitális humor

A trend egy olyan időszakban jelent meg, amikor a kínai Z generáció egyre kritikusabban viszonyul a kemény munkát idealizáló „996” kultúrához: reggel 9-től este 9-ig, heti 6 nap munka. 
A Jenner-mémek így egyfajta kioldószelepként működnek: egyszerre fejezik ki a frusztrációt és a vágyat a pénzügyi siker iránt.
A jelenség ráadásul nem elszigetelt. A kínai internetes kultúrában régóta jelen vannak az úgynevezett „mémmatricák” és számszimbolikák  – például a „666” az elismerés jeleként –, amelyek a kommunikáció sajátos, kódolt formáját alkotják. 

Jenner arca ebben a rendszerben már nem pusztán egy híresség portréja, hanem egy jelentéssel telített vizuális szimbólum: afféle szerencsehozó istennőként tekintenek a híres Momagerre.

Nem egyedi eset

Hasonló trend volt megfigyelhető a kínai új év idején is, amikor Draco Malfoy vált szerencsehozó figurává egy nyelvi szóvicc miatt. Ez is mutatja, hogy a kínai online kultúrában a képek és karakterek jelentése könnyen átalakulhat.

Több mint mém

Bár a nyugati felhasználók számára a jelenség abszurdnak tűnhet, valójában mélyebb társadalmi folyamatokat tükröz. Kris Jenner digitális kultusza kevésbé szól magáról a hírességről, és sokkal inkább arról, hogyan alakul át az online kommunikáció: a képek, mémek és ismétlések egyfajta közös nyelvvé válnak.
A TikTokon Marcelo Wang tartalomgyártó hívta fel sokak figyelmét erre a különös trendre. Elmondása szerint a jelenség hátterében az áll, hogy a kínai közönség nagyra értékeli a kemény munkát, Jenner pedig ennek megtestesítője. A Z generáció számára pedig kifejezetten szórakoztató módja a siker bevonzásának, ha egy kicsit őt utánozzák.

