Kris Jenner így vált szerencsehozó istennővé Kínában – A jólét reményében a fotóit posztolják

Az online kínai közösségekben egyre erősebben terjed az a furcsa trend, amelyben hírességek képei kapnak új, szimbolikus jelentést. Kris Jenner neve is előkerül ebben a jelenségben, ahol a Z generáció szerencsehozó ikonként használja a fotóit.

Kris Jenner jelenleg óriási trendnek számít Kínában a kínai Z generáció körében.

Forrás: Shutterstock

Kris Jenner amerikai reality sztár és üzletasszony, a Kardashian család feje.

Momagerként Kim és Kylie karrierjét is irányítja, hat gyermeke van.

Produkciós céget vezet, és a Kardashian–Jenner médiabirodalom kulcsfigurája.

Kris Jenner-mémek hódítanak Kínában, digitális szerencsehozóvá vált a reality sztár

A kínai közösségi médiában új, meglepő trend terjed: Kris Jenner arca szerencsehozó talizmánként jelenik meg a Z generáció mindennapjaiban – írja a The Bunker.

Egyre több felhasználó osztja meg az amerikai reality sztár képeit abban a reményben, hogy ezzel szerencsét és anyagi bőséget vonzanak az életükbe. A jelenség főként olyan platformokon terjed, mint a Weibo és a RedNote, ahol az elmúlt hetekben több százezer poszt született a témában. Sokan humorosan közelítik meg a dolgot, például profilképüket cserélik le Jenner fotójára.

A mémek gyakran ironikus formában jelennek meg: Jennert tanárként, ügyvédként, orvosként vagy akár császárnőként ábrázolják, miközben képeit digitális amulettként használják vizsgák előtt vagy pénzügyi siker reményében.

A „You’re doing amazing, sweetie” „Nagyszerűen csinálod, édesem” idézet új jelentést kapott: egyszerre a gazdagság szimbóluma és annak játékos megidézése.

A siker szimbóluma

A jelenség hátterében Jenner karrierje áll. A Keeping Up with the Kardashians révén vált világszerte ismertté, és máig ő irányítja gyermekei – köztük Kim Kardashian és Kylie Jenner – üzleti és médiatevékenységét. Míg családtagjai inkább a fiatalos csillogást képviselik, Jenner a stabil gazdasági hatalom és a stratégiai gondolkodás megtestesítője.

Kínában ezért kapta a „Tai Hou”, azaz „császár anyja” becenevet, amely egyszerre tiszteletteljes és ironikus. A városi fiatal szakemberek számára – akik erős társadalmi és gazdasági nyomás alatt élnek – ez az imázs különösen vonzó.