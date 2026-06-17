Katalin hercegné szíve darabokra tört György miatt: döntés született a kis trónörökös sorsáról

Katalin hercegné csalódott volt, amiért végül elvesztett egy csatát. Ugyanis Vilmos herceg ragaszkodott hozzá, hogy a kis trónörökös, György herceg az Eton College tanulója legyen. Oda járt egyébként Vilmos és Harry is.

Katalin hercegné arról ábrándozott, hogy mindhárom gyereke ugyanoda járhasson.

Forrás: 215965-5 / KGC-178 / Northfoto

Tegnap már kiderült, hogy György herceg az Eton College tanulója lesz idén szeptembertől.

Katalin hercegné szíve összetört, amiért ez a döntés született.

Vilmos herceg felesége azt szerette volna, ha György, Sarolta és Lajos is ugyanoda járhattak volna.

Katalin hercegné szomorú György herceg iskolája miatt

Zajlik az élet a brit királyi család háza táján. Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, most már biztos, hogy György herceg az apja nyomdokaiba lép, így idén szeptembertől az Eton College tanulója lesz. Az elit bentlakásos iskola Berkshire-ben található a walesi család windsori otthonának közelében, és az ottani tanulmányok éves költsége 63 ezer fontba fog fájni nekik, ami átszámítva 25,5 millió forintba kerül. Ebbe az intézménybe csak fiúk járnak 13 éves koruktól kezdve egészen az érettségi letételéig.

György herceg apja nyomdokaiba lépve az Eton College tanulója lesz szeptembertől.

Forrás: 209702-5 / Northfoto

György herceg idén július 22-én ünnepli majd a 13. születésnapját, így várható volt, hogy a királyi család most már bejelenti, hova jár majd ősztől a kis trónörökös.

A walesi hercegné nem örült a döntésnek, szíve szerint a Malborough College-ba küldte volna elsőszülött gyermekét, ugyanabba a wiltshire-i bentlakásos iskolába, ahova Katalin járt 14 és 18 éves kora között. A tervek szerint Sarolta hercegnő és Lajos herceg is oda járnának majd a jövőben, így a három testvér akár egy suliban végezhették volna a középiskolai tanulmányaikat. Nos, ez már csak egy szép álom marad.

Vilmos és Katalin évekig veszekedtek, hova járjon a trónörökös

Vilmos herceg és Katalin hercegné éveken keresztül rendszeresen összekaptak azon, hogy György hol tanuljon majd tovább. írta meg a Sky News.

„Katalin úgy véli, hogy ha egy ilyen sznob, felsőosztálybeli intézménybe küldik a kisfiút, az ellentmondana minden olyan törekvésüknek, amely a monarchia modernizálására irányul. Ráadásul rettenetesen hiányozni fog neki György“ – fogalmazta egy palotai forrás.

Végül a csatát Vilmos herceg nyerte meg, azonban sajtóértesülések szerint György hercegnek is volt ebbe beleszólása. A kamasz szeretne olyan lenni, mint az édesapja, így az ő szíve is inkább az Eton College felé húzott.