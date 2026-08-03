Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 3., hétfő Hermina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házassági évforduló

James Van Der Beek özvegye megtörte a csendet: megható vallomással emlékezett férjére Kimberly

házassági évforduló james van der beek kimberly van der beek
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színész februárban, 48 éves korában hunyt el vastagbélrákban, Kimberly pedig azóta is rendszeresen oszt meg emlékeket közös életükről. James Van Der Beek özvegye most megható Instagram-bejegyzést tett közzé a 16. házassági évfordulójuk alkalmából.

A Dawson és a haverok egykori sztárja és Kimberly 2010. augusztus 1-jén kötöttek házasságot. Ez az első házassági évforduló a James Van Der Beek halála óta, az özvegy most közös szelfiket, valamint egy családi fotót tett közzé, amelyen férje és hat gyermekük látható.

James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek 2010. augusztus 1-jén kötöttek házasságot.
James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek 2010. augusztus 1-jén kötöttek házasságot.
Forrás: Getty Images North America

James Van Der Beek felesége szívszorító posztban emlékezik

„16 évvel ezelőtt én voltam a világ legszerencsésebb nője, hogy hozzámentem @vanderjameshez. Házasságunk napról napra csak szebb lett, ami a gyerekeinknek is köszönhető. Továbbra is jelen van az életünkben és vezet minket. Örökké hálás leszek neki” – idézi a Page Six

James Van Der Beeknek Heather McComb után Kimberly a második felesége volt. Hat közös gyermekük született: Olivia (15), Joshua (14), Annabel (12), Emilia (10), Gwendolyn (8) és Jeremiah (4).

Minden nagy napon megemlékezik Jamesről

Kimberly a színész halála óta több alkalommal megemlékezett meg férjéről. Múlt hónapban régi közös fotókat osztott meg az Instagramon a következő sorokkal: „Kedvesem, a szerelem nem hal meg. A halál nem választ el.” Az első apák napján, amelyet James Van Der Beek nélkül kellett megélniük, olyan eddig nem látott családi képeket tett közzé, amelyeken a színész gyermekeikkel látható.

Ő volt a srác, aki túl sokat bámulta a tévét, és túl keveset vette észre, hogy Joey konkrétan minden jelenetben halálosan szerelmes belé. James Van Der Beek ma már ötgyerekes apuka, és ha kinézetre nem is, humorérzékre biztosan szteroidokat szed.
A lány, aki egy hajóval ringatta bele magát Pacey szívébe, majd Tom Cruise felesége lett – és exfelesége is.
Ő volt a New Yorkból jött lázadó, akit Capeside sosem tudott teljesen befogadni – és akit a sorozat a legmegrázóbb módon búcsúztatott el. Michelle Williams viszont a való életben egészen a Hollywood-i csillagok közé emelkedett.
A srác, akit senki sem vett komolyan – kivéve Joey-t. Joshua Jackson egyedülálló karrierutat járt be: a Fringe és a The Affair sorozatokban is bizonyította, hogy sokkal több, mint az örök második fiú. Ma már stílusos apuka és vörös szőnyeg-veterán, aki valahol félúton van egy britek által elismert színész és egy menő kaliforniai borász között.
A bohém szobatárs, akiből a sorozat végére Joey legjobb barátja lett, Busy Philipps a való életben is megőrizte ezt az excentrikus, pörgős energiát.
A zenész fiú, akibe Jen beleesett, Chad Michael Murray azóta főállású tinibálványból főállású Hallmark-színész lett.
C.J. volt Jen utolsó nagy szerelme, és talán az egyetlen srác, aki nem fulladt bele saját komplexusaiba a sorozatban. Jensen Ackles ma már a geek-univerzum egyik nagy kedvence, köszönhetően a Supernatural c. sorozatnak.
Kristy ugyan csak egy epizódban bűvölte el Dawsont, de a nézőknek maradandó élményt nyújtott – na meg a későbbi Hősök és Final Destination rajongóknak is
1 / 8
Ő volt a srác, aki túl sokat bámulta a tévét, és közben nem vette észre, hogy Joey konkrétan halálosan szerelmes belé. James Van Der Beek ma már ötgyerekes apuka, és nemrég jelentette be, hogy vasatgbélrákkal küzd.
Profimedia

James Van Der Beek minden erejével küzdött, hogy legyőzze a vastagbélrákot, de a szervezete végül feladta a harcot. A színész 2026. február 11-én meghalt

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Valami nagyon nem stimmel Diana hercegné halála körül: évtizedekre titkosították az iratokat

Újabb fordulat borzolja a kedélyeket Diana hercegné tragédiája körül. Diana hercegné halála kapcsán több ezer oldalnyi nyomozati iratot még évtizedekig nem ismerhet meg a nyilvánosság.

Cristiano Ronaldo semmit nem öregedett, de a kisfia már nagyon megnőtt: így néznek ki 11 évvel később

Mintha csak tegnap készült volna az ikonikus fotó, pedig már több mint egy évtized telt el azóta. Cristiano Ronaldo új közös képe a fiával ismét bejárta az internetet, és tökéletesen megmutatja, mennyit változott – vagy éppen mennyit nem.

Gyászba borult a Maffiózók szereplőgárdája: megrendítő szavakkal búcsúznak Vincent Pastore-tól

Megrázta Hollywoodot a legendás színész halálhíre, kollégái egymás után osztják meg fájdalmukat. Vincent Pastore távozása után a Maffiózók sztárja előtt egykori szereplőtársai megható üzenetekben tisztelegnek. A színész 80 éves korában hunyt el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu