James Van Der Beek özvegye megtörte a csendet: megható vallomással emlékezett férjére Kimberly

A Dawson és a haverok egykori sztárja és Kimberly 2010. augusztus 1-jén kötöttek házasságot. Ez az első házassági évforduló a James Van Der Beek halála óta, az özvegy most közös szelfiket, valamint egy családi fotót tett közzé, amelyen férje és hat gyermekük látható.

James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek 2010. augusztus 1-jén kötöttek házasságot.

Forrás: Getty Images North America

James Van Der Beek felesége szívszorító posztban emlékezik

„16 évvel ezelőtt én voltam a világ legszerencsésebb nője, hogy hozzámentem @vanderjameshez. Házasságunk napról napra csak szebb lett, ami a gyerekeinknek is köszönhető. Továbbra is jelen van az életünkben és vezet minket. Örökké hálás leszek neki” – idézi a Page Six.

James Van Der Beeknek Heather McComb után Kimberly a második felesége volt. Hat közös gyermekük született: Olivia (15), Joshua (14), Annabel (12), Emilia (10), Gwendolyn (8) és Jeremiah (4).

Minden nagy napon megemlékezik Jamesről

Kimberly a színész halála óta több alkalommal megemlékezett meg férjéről. Múlt hónapban régi közös fotókat osztott meg az Instagramon a következő sorokkal: „Kedvesem, a szerelem nem hal meg. A halál nem választ el.” Az első apák napján, amelyet James Van Der Beek nélkül kellett megélniük, olyan eddig nem látott családi képeket tett közzé, amelyeken a színész gyermekeikkel látható.