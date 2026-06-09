28 évesen elhunyt a The Voice énekesnője: utolsó üzenetében rajongóihoz szólt

A sztár nagyon fiatalon hunyt el, a közösségi médiában egy jó barátja is megerősítette a tragédia hírét. A The Voice énekesnője 2020-ban tűnt fel a tehetségkutató színpadán, több híresség is gyászolja.

Elhunyt a The Voice fiatal énekesnője.

Forrás: 123rf.com

15 évesen adta ki első kislemezét.

2020-ban jelentkezett a tehetségkutatóba.

Több hasonló műsorban is szerepelt.

Halálának körülményeiről egyelőre nincs információ.

Elhunyt a The Voice versenyzője

A The Voice Korea sztárja, Kim Yoon-Seol vasárnap, június 7-én hunyt el, alig pár hónappal azután, hogy egy másik The Voice énekesnő is életét vesztette. Yoon-Seol csupán 28 éves volt, halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A fiatal sztárt már el is temették, a tragikus hírt egyik jó barátja erősítette meg a közösségi médiában:

Seol a mennybe ment. Kérlek, látogassátok meg (a sírhelyét - a szerk.), hogy Seol ne legyen magányos.

Az énekesnő először 2013-ban vált ismertté, amikor mindössze 15 évesen kiadta a Man and Woman című kislemezét. Ezután 2020-ban feltűnt a The Voice Korea műsorban, majd az I Can See Your Voice 7. évadában, valamint a Sing Again című műsorban.

A The Voice elhunyt sztárjáról rajongói május 23-án hallottak utoljára, amikor ezt írta ki a közösségi média oldalára: „Most újra a saját nevem alatt énekelek. Remélem, ahová a dalaim elérnek, oda egy kis boldogság is eljut.”

A halálának körülményeiről egyelőre nem tettek közzé információt.

Nyugodjon békében!

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