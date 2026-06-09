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28 évesen elhunyt a The Voice énekesnője: utolsó üzenetében rajongóihoz szólt

gyász halálhír The Voice
Felfoghatatlan tragédia rázta meg a tehetségkutatók világát. Fiatalon veszítettük el a The Voice énekesnőjét, akiről május vége óta semmit sem lehetett tudni.
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A sztár nagyon fiatalon hunyt el, a közösségi médiában egy jó barátja is megerősítette a tragédia hírét. A The Voice énekesnője 2020-ban tűnt fel a tehetségkutató színpadán, több híresség is gyászolja.

The Voice énekesnője
Elhunyt a The Voice fiatal énekesnője.
Forrás:  123rf.com
  • 15 évesen adta ki első kislemezét.
  • 2020-ban jelentkezett a tehetségkutatóba.
  • Több hasonló műsorban is szerepelt.
  • Halálának körülményeiről egyelőre nincs információ.

Elhunyt a The Voice versenyzője

A The Voice Korea sztárja, Kim Yoon-Seol vasárnap, június 7-én hunyt el, alig pár hónappal azután, hogy egy másik The Voice énekesnő is életét vesztette. Yoon-Seol csupán 28 éves volt, halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A fiatal sztárt már el is temették, a tragikus hírt egyik jó barátja erősítette meg a közösségi médiában: 

Seol a mennybe ment. Kérlek, látogassátok meg (a sírhelyét - a szerk.), hogy Seol ne legyen magányos.

Az énekesnő először 2013-ban vált ismertté, amikor mindössze 15 évesen kiadta a Man and Woman című kislemezét. Ezután 2020-ban feltűnt a The Voice Korea műsorban, majd az I Can See Your Voice 7. évadában, valamint a Sing Again című műsorban. 

A The Voice elhunyt sztárjáról rajongói május 23-án hallottak utoljára, amikor ezt írta ki a közösségi média oldalára: „Most újra a saját nevem alatt énekelek. Remélem, ahová a dalaim elérnek, oda egy kis boldogság is eljut.”

A halálának körülményeiről egyelőre nem tettek közzé információt.

Nyugodjon békében!

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