5 éves lett Lilibet hercegnő, aki nem találkozhat a családjával: így változott Harry és Meghan lánya − GALÉRIA

Az egykori sussexi hercegi pár, Harry hercg és Meghan Markle második gyermeke és egyetlen kislánya, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor 2021-ben látta meg a napvilágot. Ő az egyetlen királyi unoka, aki nem Angilában, hanem az Egyesül Államokban, pontosabban Kaliforniában született. Mivel szülei már érkezése előtt elhagyták a brit királyi család kötelékét, Lilibet hercegnőről nem sok képet láttunk az elmúlt öt évben. Bár szülei nagyon óvják a nyilvánosságtól, Meghan időnként megajándékoz minket egy-egy édes fotóval.

Lilibet hercegnő ma ünnepli 5. születésnapját.

Forrás: Instagram/Meghan Markle

Lilibet hercegnő 5 éves lett III. Károly király legfiatalabb unokája.

A brit királyi család egyetlen tagja, aki Amerikában született.

2021. június 4-én született, Kaliforniában.

Lilibet hercegnő, bár a brit trónöröklési sorban a hetedik, eddig csupán egyszer, 2022-ben látogatott Angliába. Így csupán egy alkalommal láthatta unokatestvéreit, amire vélhetően nem is emlékszik. Harry herceg és Meghan egy szem lánya, nagymamája előtti tisztelgésből a Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nevet kapta. Testvére, Archie 7. születésnapját egy hónappal korábban ünnepelte.

Szüleik az Egyesült Államokba költözésük óta nagyon óvják gyermekeik privát szféráját, de mióta tavaly Meghan Markle visszatért a közösségi médiában, egyre több képet és videót láthatunk a kicsikről − persze ezeken az arcukat sosem mutatják. Nemrég például Lilibet hercegnő édes kis hangját is hallattuk, miközben anyukája eperlekvárt főzött.

Lilibet Diana 5 születésnapját mi egy képsorozattal ünnepeljük. Kattints a képre, és nézd meg galériánkban, hogy mennyit változott az elmúlt években a kis hercegnő!