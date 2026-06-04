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5 éves lett Lilibet hercegnő, aki nem találkozhat a családjával: így változott Harry és Meghan lánya − GALÉRIA

születésnap Meghan Markle Lilibet Diana Harry herceg
Szinte hihetetlen, hogy III. Károly király legfiatalabb unokája már 5 éves. A kis Lilibet hercegnő június 4-én, az Egyesült Államokban született, és jelenleg is a brit királyi családtól távol nevelkedik. A jeles nap alkalmából összegyűjtöttük, mennyit változott az évek alatt.
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Az egykori sussexi hercegi pár, Harry hercg és Meghan Markle második gyermeke és egyetlen kislánya, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor 2021-ben látta meg a napvilágot. Ő az egyetlen királyi unoka, aki nem Angilában, hanem az Egyesül Államokban, pontosabban Kaliforniában született. Mivel szülei már érkezése előtt elhagyták a brit királyi család kötelékét, Lilibet hercegnőről nem sok képet láttunk az elmúlt öt évben. Bár szülei nagyon óvják a nyilvánosságtól, Meghan időnként megajándékoz minket egy-egy édes fotóval. 

Lilibet hercegnő
Lilibet hercegnő ma ünnepli 5. születésnapját.
Forrás: Instagram/Meghan Markle

Lilibet hercegnő 5 éves lett

  • III. Károly király legfiatalabb unokája.
  • A brit királyi család egyetlen tagja, aki Amerikában született.
  • 2021. június 4-én született, Kaliforniában.

Lilibet hercegnő, bár a brit trónöröklési sorban a hetedik, eddig csupán egyszer, 2022-ben látogatott Angliába. Így csupán egy alkalommal láthatta unokatestvéreit, amire vélhetően nem is emlékszik. Harry herceg és Meghan egy szem lánya, nagymamája előtti tisztelgésből a Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nevet kapta. Testvére, Archie 7. születésnapját egy hónappal korábban ünnepelte. 

Szüleik az Egyesült Államokba költözésük óta nagyon óvják gyermekeik privát szféráját, de mióta tavaly Meghan Markle visszatért a közösségi médiában, egyre több képet és videót láthatunk a kicsikről − persze ezeken az arcukat sosem mutatják. Nemrég például Lilibet hercegnő édes kis hangját is hallattuk, miközben anyukája eperlekvárt főzött. 

Lilibet Diana 5 születésnapját mi egy képsorozattal ünnepeljük. Kattints a képre, és nézd meg galériánkban, hogy mennyit változott az elmúlt években a kis hercegnő!

Lilibetről újszülöttkori fotót először a Netflix Harry & Meghan című dokujában láthattunk.
2021 decemberében Meghan Markle és Harry herceg családi fotót adott ki karácsony alkalmából.
A fotó Lilibet első szülinapi partiján készült, amit még az egykori windsori otthonukban, a Frogmore Cottage-ban tartottak.
Lilibet 1 éves születésnapi fotója
Archie és Lilibet élvezték a húsvétot
Meghan Markle, Lilibet, nemzetközi nőnap 2026
Lilibet és Meghan Markle 2025 májusában.
Lilibet hercegnő 2025-ös születésnapi posztja
Lilibet 2026-os képe, amit Meghan Markle az Instagramon tett közzé
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Lilibetről újszülöttkori fotót először a Netflix Harry & Meghan című dokujában láthattunk.
Netflix

 

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