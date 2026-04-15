Rettenetes a néma szakítás: 5 jel, hogy észre sem vetted, de valójában már szakítottatok

A pszichológusok a kimondatlan szakítást egyre gyakrabban emlegetik „tudattalan lekapcsolódásként” vagy „néma szakításként”. Ez egy olyan állapot, amikor az egyik fél fejben és érzelmileg már kilépett a kapcsolatból, de kimondani még nem meri. Íme a jelek, amelyekből felismerhető ez az állapot.

A szakítás mindig két félen múlik, de ha az egyik elengedte a kapcsolatot titokban, akkor a másik jó, ha felismeri ezt.

Íme a néma szakítás jelei

Vannak az életben olyan helyzetek, amikor bizonyos dolgok kimondatlanul is működnek. Nos, a szakítás eddig azt gondolhatta, hogy semmiképpen sem ez a kategória, de a pszichológusok szerint mégis létezik egy olyan jelenség, amikor valaki már érzelmileg kilépett egy kapcsolatból – csak ezt még nem közölte a másik féllel – írja a Cosmopolitan. Mutatjuk, milyen jelekből ismerhető fel az említett jelenség!

Nem jön haza este

Ha rendszeresen előfordul, hogy a párod nem jár haza éjszaka, miközben párkapcsolati problémáitok vannak, akkor nem valószínű, hogy szeretné megmenteni a kapcsolatot, sőt inkább azon fáradozik, hogyan lépjen ki belőle.

Elmarad az érintés

Az intimitás nemcsak a szexről szól, hanem az apró, hétköznapi gesztusokról is: egy kézfogásról, ölelésről, vállérintésről és természetesen a csókról. Ha a testi közelség látványosan csökken, az gyakran az érzelmi távolság fizikai lenyomata. Aki belül már eltávolodott, ösztönösen kerüli az érzelmi közelséget is.

Megszűnik az érdeklődés

Mikor kérdezte meg utoljára, milyen napod volt? Figyel még arra, mit érzel, mit gondolsz, mit mondasz? Ha a kíváncsiság eltűnik, az komoly figyelmeztető jel, talán fejben már túl is van a szakításon.

Nincsenek közös tervek

„Majd meglátjuk”/„Most túl sűrű a hetem”/„Meg kell néznem a naptáramat” — ha ezek a mondatok rendszeressé válnak, és a közös programok szervezésén csak te fáradozol, akkor a jövőtök valójában már eldőlt: nem számol veled hosszútávon.