Angelina Jolie sokkoló kijelentést tett: ez a helyzet az intim életével

Angelina Jolie és Brad Pitt népszerű sztárpárnak számítottak, mindenkit megdöbbentett, amikor 10 évvel ezelőtt bejelentették, vége a kapcsolatunak. A válás se nem volt gyors, se nem volt békés, de mostanra nagyjából az is lezárult.

Angelina Jolie elárulta, van-e valaki az életében.

Forrás: Getty Images Europe

Angelina Jolie szerelmi életéről nyilatkozott

Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolata 10 éve ért véget, de a válásuk hosszú ideig húzódott. Az egykori szerelmesek között elmérgesedett a kapcsolat, közös gyerekeik pedig sorra elfordultak a színésztől. Mint ismert, Pax jelenleg az egyetlen, aki nem fejezte még ki nyilvánosan elhatárolódását. Közben Brad Pitt új életet kezdett fiatal szerleme oldalán, akivel már a gyerekvállaláson is gondolkoznak.

Eközben Angelina Jolie szerelmi életéről semmit nem lehetett tudni, egyetlen kósza pletyka sem röppent fel arról, hogy randizik valakivel a színésznő. Most pedig, miközben új, Couture című filmjét promotálja, kivételesen nyilatkozott arról, hogy van, vagy volt-e bárki különleges az életében az elmúlt években.

„Őszintén szólva, azóta nem randiztam, mióta tíz évvel ezelőtt elváltam” – nyilatkozta Jolie. „Ez a részem nem áll az életem középpontjában, a gyerekeimre és a családomra koncentrálok.”

A lányai azonban arra biztatják, hogy az anyaságon kívül mással is foglalkozzon. „Azon gondolkozom, hogy újra élnem kell. Újra szabadnak kell lennem" – árulta még el a színésznő. Mivel a gyerekei szinte már mind nagykorúak, nagyobb szabadsága van. és azt is elárulta, mihez tervez kezdeni: szeretné bejárni a világot.

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