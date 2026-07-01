Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 1., szerda Annamária, Tihamér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
kapcsolat

Angelina Jolie sokkoló kijelentést tett: ez a helyzet az intim életével

Getty Images Europe - Vittorio Zunino Celotto
kapcsolat Brad Pitt szerelem Angelina Jolie
Nagy Anna
2026.07.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színésznő 10 éve nem él együtt egykori férjével, Brad Pitt-tel, azóta nem tudjuk, vajon van-e valaki különleges az életében. Angelina Jolie most erről nyilatkozott.

Angelina Jolie és Brad Pitt népszerű sztárpárnak számítottak, mindenkit megdöbbentett, amikor 10 évvel ezelőtt bejelentették, vége a kapcsolatunak. A válás se nem volt gyors, se nem volt békés, de mostanra nagyjából az is lezárult.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 09: Angelina Jolie attends the "Coutures" Première at Pathe Palace on February 09, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)
Angelina Jolie elárulta, van-e valaki az életében.
Forrás: Getty Images Europe

Angelina Jolie szerelmi életéről nyilatkozott

Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolata 10 éve ért véget, de a válásuk hosszú ideig húzódott. Az egykori szerelmesek között elmérgesedett a kapcsolat, közös gyerekeik pedig sorra elfordultak a színésztől. Mint ismert, Pax jelenleg az egyetlen, aki nem fejezte még ki nyilvánosan elhatárolódását. Közben Brad Pitt új életet kezdett fiatal szerleme oldalán, akivel már a gyerekvállaláson is gondolkoznak.

Eközben Angelina Jolie szerelmi életéről semmit nem lehetett tudni, egyetlen kósza pletyka sem röppent fel arról, hogy randizik valakivel a színésznő. Most pedig, miközben új, Couture című filmjét promotálja, kivételesen nyilatkozott arról, hogy van, vagy volt-e bárki különleges az életében az elmúlt években. 

„Őszintén szólva, azóta nem randiztam, mióta tíz évvel ezelőtt elváltam”nyilatkozta Jolie. „Ez a részem nem áll az életem középpontjában, a gyerekeimre és a családomra koncentrálok.”

A lányai azonban arra biztatják, hogy az anyaságon kívül mással is foglalkozzon. „Azon gondolkozom, hogy újra élnem kell. Újra szabadnak kell lennem" – árulta még el a színésznő. Mivel a gyerekei szinte már mind nagykorúak, nagyobb szabadsága van. és azt is elárulta, mihez tervez kezdeni: szeretné bejárni a világot. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kiderült az igazság: Brad Pitt családja így viszonyul a filmsztár közel 30 évvel fiatalabb párjához

Újabb információk derültek ki Hollywood egyik legszebb párjáról.

Angelina Jolie durván odaszúrt Brad Pittnek: döbbenetes, amit mondott

Brad Pitt ezt most jól megkapta. Angelina Jolie legfrissebb interjújában szólt be a volt férjének. A híres exek a mai napig harcolnak egymással.

Angelina Jolie és Brad Pitt fia vörös hajjal sokkol: frizurája az édesanyja legvadabb korszakát idézi - Fotók

Brad Pitt és Angelina Jolie 17 éves fia, Knox Jolie-Pitt új frizurájával hívta fel magára a figyelmet. A tinédzsert edzés után fotózták le Los Angelesben.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu