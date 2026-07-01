Angelina Jolie sokkoló kijelentést tett: ez a helyzet az intim életével

Angelina Jolie és Brad Pitt népszerű sztárpárnak számítottak, mindenkit megdöbbentett, amikor 10 évvel ezelőtt bejelentették, vége a kapcsolatunak. A válás se nem volt gyors, se nem volt békés, de mostanra nagyjából az is lezárult.
Angelina Jolie szerelmi életéről nyilatkozott
Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolata 10 éve ért véget, de a válásuk hosszú ideig húzódott. Az egykori szerelmesek között elmérgesedett a kapcsolat, közös gyerekeik pedig sorra elfordultak a színésztől. Mint ismert, Pax jelenleg az egyetlen, aki nem fejezte még ki nyilvánosan elhatárolódását. Közben Brad Pitt új életet kezdett fiatal szerleme oldalán, akivel már a gyerekvállaláson is gondolkoznak.
Eközben Angelina Jolie szerelmi életéről semmit nem lehetett tudni, egyetlen kósza pletyka sem röppent fel arról, hogy randizik valakivel a színésznő. Most pedig, miközben új, Couture című filmjét promotálja, kivételesen nyilatkozott arról, hogy van, vagy volt-e bárki különleges az életében az elmúlt években.
„Őszintén szólva, azóta nem randiztam, mióta tíz évvel ezelőtt elváltam” – nyilatkozta Jolie. „Ez a részem nem áll az életem középpontjában, a gyerekeimre és a családomra koncentrálok.”
A lányai azonban arra biztatják, hogy az anyaságon kívül mással is foglalkozzon. „Azon gondolkozom, hogy újra élnem kell. Újra szabadnak kell lennem" – árulta még el a színésznő. Mivel a gyerekei szinte már mind nagykorúak, nagyobb szabadsága van. és azt is elárulta, mihez tervez kezdeni: szeretné bejárni a világot.
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