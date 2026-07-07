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Olyan gyönyörűek Matt Damon lányai, hogy mindenki csak rájuk figyel: az egész család ott volt az Odüsszeia premierjén

család Odüsszeia Matt Damon
Nagy Anna
2026.07.07.
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Az Odüsszeia premierjére a színész az egész családját elvitte. Matt Damon lányaival és feleségével pózolt büszkén a vörös szőnyegen.

A sztár nem egyedül érkezett az Odüsszeia világpremierjére, az eseményre az egész családja elkísérte. Matt Damon lányaival és feleségével közösen, büszkén pózolt a vörös szőnyegen..

Matt Damon lányaival és feleségével kérkezett az Odüsszeia londoni világpremierjére.
Matt Damon lányaival és feleségével kérkezett az Odüsszeia londoni világpremierjére. 
Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Matt Damon lányaival és feleségével az Odüsszeia premierjén

Matt Damon a főszereplője Christopher Nolan epikus fantasy-akciófilmjének, az Odüsszeiának, amely Homérosz klasszikusát dolgozza fel 172 percben. A történet a színész által megformált Odüsszeusz trójai háború utáni veszélyes, mitikus hazaútját mutatja be. A filmnek Londonban volt a világpremierje, ahol az összes főszereplő tiszteletét tette. 

Az 55 éves Matt Damon nem egyedül érkezett, ott volt mellette a 49 éves felesége, Luciana, valamint mind a négy lányuk: a 26 éves Alexia, a 19 éves Isabella, a 17 éves Gia és a 15 éves Stella. Ez ritka alakalom, hiszen a színész nagyon óvja a magánéletét, ezért nem sűrűn láthatjuk őt felesége és lányai társaságában nyilvános eseményeken, de most az egész család megjelent, hogy támogassák a sztárt.

US actor Matt Damon and his wife, film producer Luciana Barroso (2L) pose with their daughters on the red carpet as they arrive to attend the world premiere of the film 'The Odyssey' in London on July 6, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)
Matt Damon lányaival és feleségével, Luciana Barrosóval az Odüsszeia london premierjén 2026. július 6-án. 
Forrás: CARLOS JASSO / AFP

A színész nemrég éppen arról nyilatkozott, hogy milyen gyorsan felnőttek a gyerekei. „Ne psilogj!" – tanácsolta. Legidősebb lánya, Alexia a felesége előző házasságából született, de a színész örökbe fogadta, amikor összejöttek. „Lucy mellett egyből a mélyvízbe ugrottam" – mondta Matt Damon. A házaspárnak ezután még három lánya született: Isabella 2006-ban, Gia 2008-ban és Stella 2010-ben.

Matt Damon alakítását dicsérik az Odüsszeiában

Christopher Nolan – aki olyan filmeket rendezett, mint az Interstellar, az Oppenheimer és az Eredet – arra vállalkozott, hogy feldolgozza Homérosz klasszikusát. A 172 perces akcióeposz még meg sem jelent, már kritikákkal illették. Sokan nem voltak kibékülve azzal, hogy Lupita Nyong’o kapta Szép Heléna szerepét, de a nem korhű eszközök miatt is zúgolódtak. A londoni világpremier után azonban megérkeztek az első kritikák, amik viszont nem győzik dicsérni az alkotást. A színészek, köztük Matt Damon alakítását is magasztalták, a kritikusok szerint Oscar-esélyes is lehet a játéka. 

Íme, az Odüsszeia előzetese:

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