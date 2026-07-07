Olyan gyönyörűek Matt Damon lányai, hogy mindenki csak rájuk figyel: az egész család ott volt az Odüsszeia premierjén

A sztár nem egyedül érkezett az Odüsszeia világpremierjére, az eseményre az egész családja elkísérte. Matt Damon lányaival és feleségével közösen, büszkén pózolt a vörös szőnyegen..

Matt Damon lányaival és feleségével kérkezett az Odüsszeia londoni világpremierjére.

Forrás: PA Wire/Ian West/Northfoto

Matt Damon lányaival és feleségével az Odüsszeia premierjén

Matt Damon a főszereplője Christopher Nolan epikus fantasy-akciófilmjének, az Odüsszeiának, amely Homérosz klasszikusát dolgozza fel 172 percben. A történet a színész által megformált Odüsszeusz trójai háború utáni veszélyes, mitikus hazaútját mutatja be. A filmnek Londonban volt a világpremierje, ahol az összes főszereplő tiszteletét tette.

Az 55 éves Matt Damon nem egyedül érkezett, ott volt mellette a 49 éves felesége, Luciana, valamint mind a négy lányuk: a 26 éves Alexia, a 19 éves Isabella, a 17 éves Gia és a 15 éves Stella. Ez ritka alakalom, hiszen a színész nagyon óvja a magánéletét, ezért nem sűrűn láthatjuk őt felesége és lányai társaságában nyilvános eseményeken, de most az egész család megjelent, hogy támogassák a sztárt.

Matt Damon lányaival és feleségével, Luciana Barrosóval az Odüsszeia london premierjén 2026. július 6-án.

Forrás: CARLOS JASSO / AFP

A színész nemrég éppen arról nyilatkozott, hogy milyen gyorsan felnőttek a gyerekei. „Ne psilogj!" – tanácsolta. Legidősebb lánya, Alexia a felesége előző házasságából született, de a színész örökbe fogadta, amikor összejöttek. „Lucy mellett egyből a mélyvízbe ugrottam" – mondta Matt Damon. A házaspárnak ezután még három lánya született: Isabella 2006-ban, Gia 2008-ban és Stella 2010-ben.

Matt Damon alakítását dicsérik az Odüsszeiában

Christopher Nolan – aki olyan filmeket rendezett, mint az Interstellar, az Oppenheimer és az Eredet – arra vállalkozott, hogy feldolgozza Homérosz klasszikusát. A 172 perces akcióeposz még meg sem jelent, már kritikákkal illették. Sokan nem voltak kibékülve azzal, hogy Lupita Nyong’o kapta Szép Heléna szerepét, de a nem korhű eszközök miatt is zúgolódtak. A londoni világpremier után azonban megérkeztek az első kritikák, amik viszont nem győzik dicsérni az alkotást. A színészek, köztük Matt Damon alakítását is magasztalták, a kritikusok szerint Oscar-esélyes is lehet a játéka.