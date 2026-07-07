Ő Cristiano Ronaldo édesanyja: a 71 éves Dolores közös fotót posztolt fiával

Nemcsak Cristiano Ronaldo, hanem az édesanyja is rengeteg rajongó szívébe belopta magát. A focista legfrissebb közös fotója pillanatok alatt bejárta az internetet, a kommentelők pedig egy emberként áradoznak a 71 éves Maria Dolores dos Santos Aveiróról.

Cristiano Ronaldót szoros kapcsolat fűzi édesanyjához.

Forrás: Northfoto

Cristiano Ronaldo édesanyja aranyos közös fotót osztott meg fiával.

A rajongók azt is dicsérték, hogy milyen fiatalos és sugárzó a 71 éves Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Nézd meg a képet!

Ő Cristiano Ronaldo édesanyja: fotó

A reflektorfény többnyire Cristiano Ronaldo életét kíséri, ám időről időre családtagjai is a figyelem középpontjába kerülnek. Ezúttal az édesanyjával, Dolores Aveiro készült közös fotó váltott ki hatalmas érdeklődést a közösségi médiában. Július 6-án a portugál válogatott kiesett a 2026-os vb-ről, a nyolcaddöntőben a spanyolok egy góllal megnyerték a meccset, így a futballsztárt tegnap láthattuk utoljára a világbajnokság pályáján. Édesanyja, Maria Dolores dos Santos Aveiro az Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót fiával, hogy biztassa a meccs előtt.

A meghitt hangulatú képen anya és fia mosolyogva ölelik át egymást, a rajongók pedig szinte azonnal elárasztották a bejegyzést szívecskékkel és kedves üzenetekkel. Sokan megjegyezték, hogy Dolores Aveiro sugárzó és fiatalos megjelenése lenyűgöző, mások pedig azt emelték ki, milyen őszinte szeretet sugárzik a közös fotóból.

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