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Ő Cristiano Ronaldo édesanyja: a 71 éves Dolores közös fotót posztolt fiával

Northfoto - Alexandra Fechete
sztárfocista édesanya közös fotó Cristiano Ronaldo
Váradi Melinda
2026.07.07.
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A futballsztárról készült friss fotó pillanatok alatt bejárta az internetet. Cristiano Ronaldo 71 éves édesanyja posztolt közös képet posztolt fiával az Instagramjára.

Nemcsak Cristiano Ronaldo, hanem az édesanyja is rengeteg rajongó szívébe belopta magát. A focista legfrissebb közös fotója pillanatok alatt bejárta az internetet, a kommentelők pedig egy emberként áradoznak a 71 éves Maria Dolores dos Santos Aveiróról.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldót szoros kapcsolat fűzi édesanyjához.
Forrás: Northfoto
  • Cristiano Ronaldo édesanyja aranyos közös fotót osztott meg fiával. 
  • A rajongók azt is dicsérték, hogy milyen fiatalos és sugárzó a 71 éves Maria Dolores dos Santos Aveiro. 
  • Nézd meg a képet!

Ő Cristiano Ronaldo édesanyja: fotó

A reflektorfény többnyire Cristiano Ronaldo életét kíséri, ám időről időre családtagjai is a figyelem középpontjába kerülnek. Ezúttal az édesanyjával, Dolores Aveiro készült közös fotó váltott ki hatalmas érdeklődést a közösségi médiában. Július 6-án a portugál válogatott kiesett a 2026-os vb-ről, a nyolcaddöntőben a spanyolok egy góllal megnyerték a meccset, így a futballsztárt tegnap láthattuk utoljára a világbajnokság pályáján. Édesanyja, Maria Dolores dos Santos Aveiro az Instagram-oldalán osztott meg egy közös fotót fiával, hogy biztassa a meccs előtt.

A meghitt hangulatú képen anya és fia mosolyogva ölelik át egymást, a rajongók pedig szinte azonnal elárasztották a bejegyzést szívecskékkel és kedves üzenetekkel. Sokan megjegyezték, hogy Dolores Aveiro sugárzó és fiatalos megjelenése lenyűgöző, mások pedig azt emelték ki, milyen őszinte szeretet sugárzik a közös fotóból.

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