Álomesküvőn mondta ki a boldogító igent Pamela Anderson fia − Az ELSŐ FOTÓK a nagy napról

Megházasodott Pamela Anderson kisebbik fia. Dylan Jagger Lee és a lakberendező Paula Bruss a franciaországi Saint-Tropez-ban mondták ki a boldogító igent. Az esküvőt a Les Parcs negyed egyik villájában tartották, ugyanott, ahol a pár eljegyzése is volt 2024 júliusában. A nagy napon Pamela Anderson mellett az édesapa, Tommy Lee is ott volt, és természetesen Brandon bátyja, a 30 éves Brandon Thomas Lee is.
Meghitt ceremónián, családi körben házasodott Pamela Anderson fia
Pamela Anderson kisebbik fia, a 28 éves Dylan Jagger Lee az Instagramon osztott meg fényképeket az esküvőről. A képekhez mindössze ennyit írt: „életem szerelme.” Pamela Anderson szívhezszóló üzenetet tett közzé a poszt mellett, amiben üzent is nekik. „A legédesebb pár. Egy igazán értékes pár. Legyetek áldottak ezen a meglepetésekkel teli utazáson. Szeretlek, Anya” – írta a Baywatch színésznője, aki a Vogue-nak arról beszélt, hogy fia esküvője különösen megható élmény volt számára.
A lapnak Dylan is megszólalt: „Egy álom vált valóra, amikor láttam a gyönyörű feleségemet végigsétálni az oltár előtt, és a legszebb vadvirágos kert közepén elmondtam a fogadalmamat” – fogalmazott.
A menyasszony ruháját Pamela Anderson segített megálmodni
Paula Bruss egy Fernando Garcia által az Oscar de la Renta divatház számára tervezett menyasszonyi ruhát viselt. A ruha megalkotásában a menyasszony, Paula, az édesanyja és Pamela Anderson közösen dolgozott a márka tervezőcsapatával. Az inspirációt a klasszikus francia filmművészet, Sofia Coppola Marie Antoinette című filmje, Audrey Hepburn Funny Face című alkotása adták. Pamela Anderson szintén Oscar de la Renta-kreációban jelent meg: egy egyedi készítésű mustársárga brokátruhát viselt, a korábban modellként is dolgozó Dylan egy Genuardi-öltönyt választott.
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