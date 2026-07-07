Álomesküvőn mondta ki a boldogító igent Pamela Anderson fia − Az ELSŐ FOTÓK a nagy napról

Megházasodott Pamela Anderson kisebbik fia. Dylan Jagger Lee és a lakberendező Paula Bruss a franciaországi Saint-Tropez-ban mondták ki a boldogító igent. Az esküvőt a Les Parcs negyed egyik villájában tartották, ugyanott, ahol a pár eljegyzése is volt 2024 júliusában. A nagy napon Pamela Anderson mellett az édesapa, Tommy Lee is ott volt, és természetesen Brandon bátyja, a 30 éves Brandon Thomas Lee is.

Pamela Anderson fia, Dylan Lee és Paula Bruss összeházasodtak.

Forrás: Northfoto

Meghitt ceremónián, családi körben házasodott Pamela Anderson fia

Pamela Anderson kisebbik fia, a 28 éves Dylan Jagger Lee az Instagramon osztott meg fényképeket az esküvőről. A képekhez mindössze ennyit írt: „életem szerelme.” Pamela Anderson szívhezszóló üzenetet tett közzé a poszt mellett, amiben üzent is nekik. „A legédesebb pár. Egy igazán értékes pár. Legyetek áldottak ezen a meglepetésekkel teli utazáson. Szeretlek, Anya” – írta a Baywatch színésznője, aki a Vogue-nak arról beszélt, hogy fia esküvője különösen megható élmény volt számára.