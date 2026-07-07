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Álomesküvőn mondta ki a boldogító igent Pamela Anderson fia − Az ELSŐ FOTÓK a nagy napról

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Boldogságát az Instagramon is megmutatta Dylan Jagger Lee. Pamela Anderson kisebbik fia megnősült.

Megházasodott Pamela Anderson kisebbik fia. Dylan Jagger Lee és a lakberendező Paula Bruss a franciaországi Saint-Tropez-ban mondták ki a boldogító igent. Az esküvőt a Les Parcs negyed egyik villájában tartották, ugyanott, ahol a pár eljegyzése is volt 2024 júliusában. A nagy napon Pamela Anderson mellett az édesapa, Tommy Lee is ott volt, és természetesen Brandon bátyja, a 30 éves Brandon Thomas Lee is. 

Pamela Anderson fia, Dylan Lee és Paula Bruss összeházasodtak.
Pamela Anderson fia, Dylan Lee és Paula Bruss összeházasodtak.
Forrás: Northfoto

Meghitt ceremónián, családi körben házasodott Pamela Anderson fia

Pamela Anderson kisebbik fia, a 28 éves Dylan Jagger Lee az Instagramon osztott meg fényképeket az esküvőről. A képekhez mindössze ennyit írt: „életem szerelme.” Pamela Anderson szívhezszóló üzenetet tett közzé a poszt mellett, amiben üzent is nekik.  „A legédesebb pár. Egy igazán értékes pár. Legyetek áldottak ezen a meglepetésekkel teli utazáson. Szeretlek, Anya” – írta a Baywatch színésznője, aki a Vogue-nak arról beszélt, hogy fia esküvője különösen megható élmény volt számára.

Ha Nicole volt a szőke álom, Yasmine Bleeth volt a barna végzet. Caroline Holden karakterével nemcsak a mentőállomás, de a rajongók szíve is lángra kapott. Volt benne valami különösen végzetes – mintha mindig egy kicsit többet tudott volna annál, mint amit mondott. Yasmine sajnos a sorozat után egy drámai mélyrepülést produkált: kábítószerproblémák, botrányos letartóztatás, rehab, és egy látványos eltűnés a nyilvánosság elől. 2003 óta gyakorlatilag teljesen eltűnt Hollywoodból, és egy csendes életet él férjével, távol a reflektorfénytől – és valljuk be, ez már önmagában egy szokatlan happy end.
Nicole Eggert a '90-es években a Baywatch egyik legnépszerűbb szereplője volt, pedig ő már előtte is ismerős lehetett a tévénézőknek, például a Charles in Charge című sorozatból. A Baywatchban Summer Quinnként a szőke naivitás és a drámai tekintetek királynője volt, akinek már a tekintete is életet mentett. A kamera mögötti élet viszont nem volt ennyire napfényes: Nicole a rivaldafény után pénzügyi gondokkal küzdött, szerepelt egy plasztikai sebészeti műsorban is (igen, egy olyanban), és egy ideig fagylaltos kocsit vezetett – szó szerint. Ma már inkább a nyugalmat keresi, mint a reflektorfényt, és legutóbbi nyilatkozatai szerint „nem érdekli, hogy kinek tetszik”.
Kelly Packard volt az, aki még a Baywatch legsötétebb drámái közepette is úgy mosolygott, mintha a világ legnagyobb baja az lenne, hogy elfogyott a naptej. April Giminski szerepében ő testesítette meg a napfényes, amerikai álomlányt, aki képes volt megmenteni egy fuldoklót, miközben a sminkje sem mozdult el. Kelly viszont talán a legnormálisabban öregedett szereplő – nincs botrány, nincs összeomlás, nincs reality. Házasságban él, négy gyereke van, és amikor épp nem a családját menedzseli, akkor újrahasznosítással és egészséges életmóddal foglalkozik. Igen, ő az, aki úgy tűnik, valóban megúszta a Baywatch-átkot.
Gena Lee Nolin is tipikus Baywatch-karakter volt: hosszú szőke haj, tökéletes test, és egy "nem zavar, ha rám bámulsz" típusú önbizalom. Neve a sorozatban Neely Capshaw volt, de a rajongók egyszerűen csak a másik szőkének hívták, aki nem Pamela. Gena viszont egy idő után teljesen más vizekre evezett. Pajzsmirigyproblémák, depresszió, majd egy teljes életmódváltás után most egészségügyi aktivistaként tevékenykedik. Több könyvet is írt a hormonháztartásról, és egy egész online közösséget épített fel, ahol más nőknek segít – piros fürdőruha helyett már inkább fehér köpenyben.
Erika Eleniak neve hallatán valószínűleg minden Baywatch-néző férfi azonnal hőhullámot kap – és nem a globális felmelegedés miatt. Az egykori Playboy-modell és Shauni McClain karaktere az ártatlan szexiség archetípusa volt. Erika még Pamela Anderson előtt robbant be a sorozatba, és gyakorlatilag ő rakta le a "szőke bombázó életmentő" szerep alapjait. A rivaldafény azonban neki sem hozott tartós boldogságot. Több egészségügyi problémával küzdött, és ma már inkább a spiritualitásban talál menedéket. Sokat beszél az önszeretetről, az elfogadásról és arról, hogy a külső csak illúzió – amiben egykor Hollywood igen ügyesen becsomagolta.
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Ha Nicole volt a szőke álom, Yasmine Bleeth volt a barna végzet. Caroline Holden karakterével nemcsak a mentőállomás, de a rajongók szíve is lángra kapott. Volt benne valami különösen végzetes – mintha mindig egy kicsit többet tudott volna annál, mint amit mondott. Yasmine sajnos a sorozat után egy drámai mélyrepülést produkált: kábítószerproblémák, botrányos letartóztatás, rehab, és egy látványos eltűnés a nyilvánosság elől. 2003 óta gyakorlatilag teljesen eltűnt Hollywoodból, és egy csendes életet él férjével, távol a reflektorfénytől – és valljuk be, ez már önmagában egy szokatlan happy end.

A lapnak Dylan is megszólalt:  „Egy álom vált valóra, amikor láttam a gyönyörű feleségemet végigsétálni az oltár előtt, és a legszebb vadvirágos kert közepén elmondtam a fogadalmamat” – fogalmazott.

A menyasszony ruháját Pamela Anderson segített megálmodni

Paula Bruss egy Fernando Garcia által az Oscar de la Renta divatház számára tervezett menyasszonyi ruhát viselt. A ruha megalkotásában a menyasszony, Paula, az édesanyja és Pamela Anderson közösen dolgozott a márka tervezőcsapatával. Az inspirációt a klasszikus francia filmművészet, Sofia Coppola Marie Antoinette című filmje, Audrey Hepburn Funny Face című alkotása adták. Pamela Anderson szintén Oscar de la Renta-kreációban jelent meg: egy egyedi készítésű mustársárga brokátruhát viselt, a korábban modellként is dolgozó Dylan egy Genuardi-öltönyt választott. 

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