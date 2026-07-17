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Diana hercegné apja sármosabb volt, mint a királyi család bármelyik tagja: így nézett ki John Spencer

Richard Corkery/NY Daily News via Getty Images - New York Daily News
család királyi család Diana hercegné
Nagy Anna
2026.07.17.
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Brit főnemes és katonatiszt volt. Diana hercegné apja, John Spencer századosként szolgált a második világháborúban.

Diana hercegnéről és a brit királyi családról nagyon sok szó esik, de a tragikus sorsú hercegné szüleiről már kevesebb. Diana hercegné apja, John Spencer II. Erzsébet királynő mellett is szolgált, kapitány volt a II. világháborúban, és sármosabb volt, mint a királyi család legtöbb tagja.

Diana hercegné apja és anyja az esküvőjük napján 1954-ben.
Diana hercegné apja és anyja az esküvőjük napján 1954-ben.
Forrás: Keystone Press Agency/Keystone USA via ZUMAPRESS.com

Ilyen sármos volt fiatalon Diana hercegné apja 

Diana hercegné édesapja Edward John Spencer néven látta meg a napvilágot 1924. január 24-én Londonban Albert Spencer, Spencer 7. grófjának fiaként. A barátai és családja körében csak Johnnie néven hívott férfi az Eton College-ban végezte a tanulmányait, majd a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián és a Királyi Mezőgazdasági Főiskolán tanult. 1944-től 1945-ig századosként szolgált a Royal Scots Greys-ben, és hadi érdemlevelet kapott. 

1950-ben eljegyzett egy Lady Anne Coke nevű hölgyet, az apja azonban ellenezte a házasságot, mivel a nő családjának több tagja is intézetbe került, ezért aztán az eljegyzést felbontották. 

John Spencer VI. György király, majd II. Erzsébet királynő mellett is szolgált az udvarban egészen Diana hercegné édesanyjával kötött házasságáig, 1954-ig. Frances Burke Roche-t a Westminsteri Apátságban vette el, a szertartáson a királyi család is részt vett. Öt közös gyerekük született, Sarah, Jane, John (aki csecsemőként meghalt), Diana és Charles. Házasságuk azonban egyáltalán nem volt boldog, így aztán 1969-ben elváltak egymástól, de ez sem zajlott békésen. A gyerekek felügyelete John Spencerhez került. 1975-ben örökölte meg a Spencer grófja címet és a családi birtokot, az Althorp kastélyt, egy évvel később feleségül vette Dartmouth grófnőjét, Raine Legge-t, akit a gyerekek nem szerettek, Savanyú Raine-nek csúfolták.

1978-ban súlyos agyvérzést kapott, amiből a felépülése hónapokon át tartott. 1981-ben állapota ellenére ő kísérte az oltár elé Diana hercegnét. 1992-ben szívroham következtében hunyt el. 

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