Erre nem számítottunk: Károly király ezzel a gesztusával békejobbot nyújtott Harrynek és Meghannak

Harry herceg és Meghan Markle gyerekeikkel, Archie herceggel és Lilibet Diana hercegnővel utaznak majd júliusban Angliába, hogy részt vegyenek a 2027-es Invictus Games előkészítő rendezvényén. A sporteseménynek jövőre Birmingham ad otthont. Úgy Károly király mindent megtesz annak érdekében, hogy Harryék jól érezzék magukat a tartózkodásuk alatt, nemcsak szállást, hanem még egy másik nagyon fontos dolgot is felajánlott nekik.

Károly király egy újabb gesztussal nyújtott békejobbot Harry hercegnek és Meghan Markle-nek.

Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeikkel idén júliusban Angliába utaznak.

Károly király amellett, hogy szállást ajánlott fel nekik, egy még ennél is nagyobb segítséget nyújt a fiának és menyének.

A szakértők arra számítanak, hogy az uralkodó mindenképp szakít időt arra, hogy találkozzon Harryékkel és újból lássa unokáit.

Károly király gesztusa felér egy békülési javaslattal

Az uralkodó felajánlotta fiának, hogy hozzájárul a biztonsági intézkedések költségeihez. Mint köztudott, Harry herceg gyermekeivel azért nem mert Angliába utazni éveken keresztül, mert a brit királyi családnak járó rendőri védelem már nem járt neki és családjának, hiszen Meghannal 2020 óta nem szolgálják a koronát. Sussex hercege még bíróságra is vitte az ügyet, mert úgy érezte, őt is megilleti a legmagasabb fokú védelem, de végül elvesztette a pert a brit Belügyminisztérium ellen.

A király a saját forrásait ajánlotta fel, hogy a hercegi pár végre négy év eltelte után a gyerekeket is magukkal hozzák Angliába, hiszen Harry eddig mindig arról beszélt, hogy nem biztonságos ott a családjának, írta meg a The Sun. A múlt héten arról írt a brit sajtó, hogy a 77 éves uralkodó szállást is felajánlott a sussexiek számára, amit végül Harry el is fogadott. Ezek a gesztusok felérnek egy békülési javaslattal.

Károly várhatóan négy év után újra láthatja az unokáit

Szakértők szerint Károly király mindenképpen szakít arra időt, hogy újból láthassa a kis Lilibet Dianát és Archie-t, illetve Harryvel és Meghannal is töltsön együtt egy kis időt. A gyerekek utoljára 2022 júniusában jártak Londonban, hogy részt vegyenek a néhai Erzsébet királynő jubileumi ünnepségén. Pont abban az évben ünnepelték uralkodásának 70. évfordulóját.

A kis család most júliusban öt napot tartózkodik majd Angliában. Az biztos, hogy ez izgalmas időszak lesz, mivel Harrynk végre újra lesz esélye arra, hogy rendezze a kapcsolatát az apjával.

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